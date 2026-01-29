アネッサメン誕生！1本で紫外線ケアとテカリ・かさつき・毛穴の目立ちまでスキンケアも叶えるUVジェル　～アネッサとマツキヨココカラ＆カンパニーとの共同企画第二弾～　～2026年3月21日（土）限定発売～

株式会社資生堂【アネッサ マルチ コントロールUV ジェル】

資生堂ジャパン株式会社と株式会社マツキヨココカラ＆カンパニーは、アジア売上No.1※1サンケアブランド「アネッサ」から、メンズ肌の紫外線ケアだけでなく、スキンケア機能によって男性特有の肌悩みをマルチにケアする「アネッサ マルチ コントロールUV ジェル」を、2026年3月21日（土）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗(一部店舗を除く)とマツキヨココカラオンラインストアで限定発売します。

◆1992年アネッサ誕生以来、初めてのメンズ肌向けUVアイテムが新登場。

◆紫外線ケアだけでなく、「テカリ」「かさつき」「毛穴目立ち」など、男性特有の肌悩みをマルチにケアします。

皮脂吸着＆固化パウダーで長時間テカリ防止。うるおいで肌を整え、かさつき・毛穴目立ちまで。

◆洗顔後にこれ1本、化粧水・乳液効果まで叶えるUVジェルです。

◆さらっとしたテクスチャーで、べたつきがちなメンズ肌でもスキンケア感覚で使えます。

※1 ユーロモニター調べ；ビューティー＆パーソナル2025年版；2024年総小売販売額；アジアとは同社が定義するアジア太平洋地域を指す

《発売背景》

2025年、アネッサは、マツキヨココカラ＆カンパニーとの共同企画として「アネッサ パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー」を発売。メイクの上からでも簡単にUV塗り直しをしたいという生活者ニーズを捉え、日経トレンディ業界別ヒット2025「美容部門」で入賞するなど、SNSを中心に大きな話題となりました。共同企画第二弾となる今回は、アネッサ史上初のメンズ肌向けUVケアアイテム「アネッサ マルチ コントロールUV ジェル」を発売します。

アネッサは、「男性の肌が女性に比べてバリア機能が低く、紫外線ダメージを受けやすい」という研究知見に対し、男性の日焼け止め使用率が、他スキンケアカテゴリと比較して低い※2という事実に着目しました。非使用者による主な理由には「使うのが面倒だから」や「手がベタつくから」といった点が挙げられており※3、使用ステップの簡略化や使用感の改良を通じて、男性による日焼け止めへのイメージを改善していくことに機会があると考えました。

また、男性の肌で気になることとして「乾燥・かさつき」「毛穴」「べたつき」など、年代を問わず共通した肌悩みが挙げられており※4、紫外線カットだけでなく、これらの肌悩みまで網羅的にケアしていくことが重要であると考えました。

そこでアネッサは、紫外線ケアに加え、「テカリ」「かさつき」「毛穴目立ち」など、男性特有の肌悩みをマルチにケアする「アネッサ マルチ コントロールUV ジェル」の発売により、男性がスキンケア感覚で紫外線ケアを行える新習慣の創造を目指します。皮脂吸着＆皮脂固化のダブルケア処方、肌にうるおいを与えるスキンケア成分配合。毎日これ一本で化粧水・乳液・UV防御効果までできるジェルで、男性でもべたつかず、清潔感のある肌へと導きます。

※2 資生堂調べ 2023年9月 合計7,000名回答 15歳～69歳男性

※3 資生堂調べ 2024年7月 合計4,197名回答 18歳～59歳男性

※4 資生堂調べ 2024年6月 合計1,000名回答 15歳～69歳男性

《プロモーション》

プロモーションムービーには、2025年よりブランドアンバサダーに就任したプロスケートボーダー 堀米雄斗選手が登場。軽やかでしなやかなスケートパフォーマンスとともに、「毛穴目立ち」や「テカリ」など、男性特有の肌悩みをこれ1本でケアできるという商品特長について、爽やかに描いています。

《新CM概要》

■ANESSA MEN×堀米雄斗 マルチ コントロールUV ジェル 「1本でヨユー。」篇｜資生堂

URL：https://corp.shiseido.com/jp/r/yt/20260129/01/?rt_pr=tru23

・出演者：堀米雄斗

・動画公開先：YouTube／1月29日（木）AM11:00より公開

・商品：アネッサ マルチ コントロールUV ジェル

《カットシート》

■ANESSA MEN×堀米雄斗 マルチ コントロールUV ジェル 「1本でヨユー。」篇｜資生堂

《堀米選手コメント》

アネッサブランドアンバサダーの堀米雄斗です。この度、新商品ANESSA MENの新CMに出演させていただきました。UVケア効果の高いアネッサから男性特有の肌悩みもケアできるメンズが出たのは嬉しいです。スキンケアもUVケアもどっちも1本で解決できるのが楽でありがたいです。サラッとした塗り心地で、練習や試合で外にいるときのベタつきがちな肌にも使いやすそうなので、毎日使いたいです。

《プロフィール》

東京都出身の堀米雄斗は6歳の時に元ストリートスケートボーダーの父親の影響でスケートボードを始め、10代前半ではすでに日本のトップスケーターとなった。堀米はその才能を海外で発揮すべく、14歳の頃から世界各地のトップコンテストにエントリーした。

高校を卒業し、18歳の時にスケートに専念するためにカリフォルニア州ロサンゼルスに移住。そして渡米後、2018年、2019年のSLSコンテストで3連覇し2021年イタリアで開催されたストリート世界選手権、XGames日本2022で金メダルを獲得し世界トップレベルの選手に君臨した。

【戦歴】

2021優勝 Olympic Games TOKYO 2020

2023優勝 Tampa Pro

2023優勝 Street League Skateboarding TOKYO

2024優勝 Tampa Pro

2024優勝 Olympic Qualifier Series 2024 (Budapest)

2024優勝 Olympic Games Paris 2024

2025優勝 XGAMES Salt Lake City

【商品概要】

■商品名・容量・価格

アネッサ マルチ コントロールUV ジェル

【マツキヨココカラ&カンパニー

限定品】

＜日焼け止め用ジェル＞

顔・からだ用

SPF50+・PA++++

UV耐水性★★

40g

1,480円（税込1,628円）

■商品特長

これ1本で、紫外線を毎日強力ブロックしながら、

男性肌のテカリ・かさつき・毛穴目立ちをマルチにケア。

洗顔後に使えるUVジェル

○強力な紫外線を徹底ブロック。日焼けによるシミ・そばかすを防ぐ。

-SPF50+・PA++++

-UV耐水性★★

○メンズ肌でも、うるおうのに、べたつかずさらさらなテクスチャー

○資生堂独自技術＆当社内初配合！皮脂吸着＆皮脂固化の”ダブルケア”技術

-皮脂固化を可能にするパウダーを初配合。皮脂吸着だけでなく固化することで、皮脂膜が光を反射しづらい状態となり、男性肌をテカらせず、べたつかせません。

○スキンケア成分配合。うるおいで肌を整え、かさつき・毛穴目立ちまでケア

-うるおいバリア「キシリトール」

-肌保護「ワイルドタイムエキス」

○毎日の洗顔・ひげ剃り後にこれ1本。スキンケアも叶えるUVジェル

-化粧水・乳液機能

○長時間保湿持続効果

○スーパーウォータープルーフ

○こすれに強い

○心地よいクリアハーバルの香り

○せっけんで落とせる

○メンズ肌でも白浮きせず、自然になじみやすいテクスチャー

○ノンコメドジェニックテスト・アレルギーテスト済み

（全ての方にニキビができない、アレルギーが起きないというわけではありません）

○海に流れ出にくいオーシャンフレンドリー処方※5

※5 自社内の耐水処方でない商品と比較

○責任ある木質資源を使用した紙ケース

■使用法

●顔や首には、洗顔の後、適量をとり、ムラなく丁寧になじませます。

●ひげそりの後の肌にも、お使いいただけます。

●からだには、容器から直接肌の上に線状にとり、手のひらで円を描くようにムラなくなじませます。

●使用量が少ないと、十分な紫外線防御効果が得られません。

●汗をかいたり、タオルで拭いた後などは必要に応じて塗りなおしてください。

●落とすときには、普段お使いの洗浄料をボディタオルなどでよく泡立て、丁寧に洗い流してください。

■アネッサ ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/anessa/?rt_pr=tru23

■アネッサ 公式Instagram https://www.instagram.com/anessa_official_japan/

■アネッサ 公式X https://x.com/anessa_official

本リリースに関するお問い合わせ

株式会社資生堂 お客さま窓口 フリーダイヤル 0120-81-4710

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 広報室 TEL：03-6672-7808 MAIL: mkccpr@matsukiyococokara.com

販売に関するお問い合わせ マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 9:00～22:00（年中無休）

▼ ニュースリリース

https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004131&rt_pr=tru23(https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000004131&rt_pr=tru23)

▼ 資生堂 企業情報

https://corp.shiseido.com/?rt_pr=tru23