¡Úºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô¡Û2·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÉÔÆ°¥ö²¬ÉÔÆ°ÂºåÁ´ê»û¡ÖÀáÊ¬²ñ¡Ê¤»¤Ä¤Ö¤ó¤¨¡Ë µ´ÄÉ¤¤Æ¦»µ¤¼°¡×³«ºÅ¡ª
¡¡
ÀáÊ¬²ñ µ´ÄÉ¤¤Æ¦»µ¤¼°¤ÎÍÍ»Ò
¡¡´ØÅì»°ÂçÉÔÆ°¤Î°ì¤Ä¡ÖÉÔÆ°¥ö²¬ÉÔÆ°ÂºåÁ´ê»û¡×¤Ç¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¤È¤µ¤ì¤ëÅÁÅý¹Ô»ö¡ÖÀáÊ¬²ñ µ´ÄÉ¤¤Æ¦»µ¤¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¹Ô»ö¤Ï¡¢3É¤¤Îµ´¤¬ÉÔÆ°Æ²¤Î²óÏ¤ò¹Ó¡¹¤·¤¯¶î¤±½ä¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤Í¦ÁÔ¤Ê¹Ô»ö¤È¤¤¤ï¤ì¡¢ËèÇ¯Â¿¤¯¤Î»²·ØµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Àµ¸á¡¢16»þ¡¢20»þ30Ê¬¤Ë¡¢»³¸ý ¿¿¸¼¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á ¤·¤ó¤²¤ó¡Ë½»¿¦¤é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³«±¿¾·Ê¡¤äÌñ½ü¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´Åù¤òµ§´ê¤¹¤ëÂç¸îËà¶¡¤¬¸·½¤¤µ¤ìµ´ÄÉ¤¤Æ¦»µ¤¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤µÌó3£í¡¢½Å¤µÌó30kg¤ÎÂç¾¾ÌÀ¤ò·Ç¤²¤¿ÀÖµ´
¡¡Ä¹¤µÌó3£í¡¢½Å¤µÌó30kg¤ÎÂç¾¾ÌÀ¤ò·Ç¤²¤¿ÀÖµ´¤òÀèÆ¬¤Ë¡¢·õ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹ÀÄµ´¡¢ÛþËÀ¤òÃ´¤¤¤À¹õµ´¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÉÔÆ°Æ²¤Î²óÏ¤ò¹Ó¡¹¤·¤¯Â¤òÆ§¤ßÌÄ¤é¤·¤Ê¤¬¤é3¼þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿¿¤ÃÀÖ¤ËÇ³¤¨À¹¤ëÂç¾¾ÌÀ¤Î²Ð¤Ï¡¢Âç¸îËà¶¡¤ÇÊ²¤«¤ì¤¿²Ð¤ò°Ü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÂçÊÑÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÀÖµ´¤¬Àª¤¤¤è¤¯¿¶¤ê²ó¤¹¤³¤Î¾¾ÌÀ¤Î²Ð¤ÎÊ´¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢¤½¤Î°ìÇ¯´Ö¤ÏÂ©ºÒ¤Ë²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¡¢ÀÖµ´¤¬·ã¤·¤¯ÍðÉñ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¶Æâ¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤¿»²·ØµÒ¤«¤éÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢êá»Ñ¤ÎÇ¯ÃËÇ¯½÷¤¬¸½¤ì¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ä¸Þ¹òË¾÷¡¢²ÈÆâ°ÂÁ´¤Ê¤É¤ò´ê¤¤¡Öµ´¤Ï³°¡ªÊ¡¤ÏÆâ¡ª¡×¤È¶«¤Ó¤Ê¤¬¤éÊ¡Æ¦¡¦Ê¡Á¬¤ò»µ¤¯¤È¡¢Ê¡¤òÄÏ¤â¤¦¤È»²·ØµÒ¤é¤¬°ìÀÆ¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎãÇ¯¡¢ÃøÌ¾¿Í¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ê¤É¤¬ÆÃÊÌÇ¯ÃË¤È¤·¤ÆÍè»³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÇ¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬Íè»³¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
³«ºÅÆü
ÎáÏÂ£¸Ç¯£²·î£³Æü¡Ê²Ð¡Ë£±£±»þ～£²£²»þ
¾ì½ê
ÉÔÆ°¥ö²¬ÉÔÆ°ÂºåÁ´ê»û¡Ê¤½¤¦¤¬¤ó¤¸¡Ë
¡Êºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»ÔÉÔÆ°²¬2-9-18¡Ë
Âç¸îËà¶¡¡¦µ´ÄÉ¤¤Æ¦»µ¤¼°
¡¦Ãë¤ÎÉô¡ÄÀµ¸á
¡¦Í¼¤ÎÉô¡Ä16»þ
¡¦Ìë¤ÎÉô¡Ä20»þ30Ê¬
¡ÚÀáÊ¬²ñÅöÆü¤Î¹Ô»öÍ½Äê¡Û¢¨ÆâÍÆ¡¦»þ´Ö¤ÏÍ½Äê
¡ûÃÕ»ùÎý¶¡ÍÜ(¤Á¤´¤Í¤ê¤¯¤è¤¦)¡¡11»þ¤«¤é
¡¡°¦¤é¤·¤¤ÁõÂ«¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¤ªÃÕ»ù¤µ¤ó¤¬ÁÎÎ·¤ËÆ³¤«¤ì¡¢ÉÔÆ°ÂºÌçÁ°¤òÏ¢¤Ê¤Ã¤ÆÊâ¤¤Þ¤¹¡£
¡û¾ÃËÉ²»³ÚÂâ¤Î±éÁÕ¡¡11»þ15Ê¬¡Ê±éÁÕ¹Ô¿Ê¡Ë¡¦12»þ45Ê¬¡ÊÉÔÆ°Æ²Á°¡Ë
¡ûÉÔÆ°²¬¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Î±éÁÕ¡¡14»þ30Ê¬
¡ûÉð½£²Ã¿ÜÓò»Ò±éÁÕ¡¡¡¡16»þ45Ê¬
¡ÎÆÃÊÌÇ¯ÃË¡Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
Î©Ï²¿ÆÊý¡¢²£¹Ë Ë¾ºÎ¶´Ø¡¢¥Ç¥ô¥£É×¿Í¡¢À¾²¬ÆÁÇÏ¡¢²¬ºêÆóÏº¡¢»ûÅç¿Ê¡¢·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¡¢ÀîÆà¥ë¥ß¡¢Ä¹½£¾®ÎÏ¡¢ÂçÂô¼ùÀ¸¡¢ÁÍÀèÇÚ¡¢¥Óー¥È¤¤è¤·¡¢¥Á¥ã¥Ã¥Ôー¡¢³Þ°æ¿®Êå¡¦³ý¸¶¤Þ¤¹¤ßÉ×ºÊ¤Û¤«Â¿¿ôÍè»³Í½Äê