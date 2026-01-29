システムファイブ、パナソニック スイッチャー「AV-HSW10 / UHS500」体験会 2/20 東京・半蔵門で開催
株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、2026年2月20日(金)にパナソニック スイッチャー「AV-HSW10 / UHS500」体験会を東京・半蔵門にて開催いたします。
まだ多くのお客様にご愛用いただいている「HS50」(HSW10の前機種)の実機もご用意し、現行品との実機比較をいただきつつ、パナソニックの営業担当より製品のご案内をさせていただきます。
またパナソニックのポータブルスイッチャーの中でハイエンドとなる「AV-UHS500」もご案内可能です。
映像配信・ライブイベント現場で長年活躍してきたお客様はもちろん、AV-HSW10 / UHS500の導入を検討中のお客様の参加をお待ちしております。
お申し込みはこちら :
https://info.system5.jp/whatsnew/archives/138860
日時
2026年2月20日 (金) 13時～18時（各枠1時間）
こんな方におすすめ- 現在パナソニックのスイッチャーをご検討をいただいているお客様
- ご使用されているスイッチャーとの製品比較やパナソニックスイッチャーでのシステム構築をされたいお客様
主なご案内内容- 基本的な製品の使用方法やご希望のご使用方法に応じた使い方のご提案
- AV-UHS500のご使用方法提案
- AV-HSW10とAW-HS50の実機比較
- AG-CX370やCX20等のカメラとのソリューションご案内
展示予定品- ライブスイッチャー AV-UHS500(https://www.system5.jp/products/n_1144184)
- コンパクトライブスイッチャー AV-HSW10(https://www.system5.jp/products/n_1181934)
- メモリーカードカメラレコーダー AG-CX3704K(https://www.system5.jp/products/n_1208647)
- カメラレコーダー AG-CX20(https://www.system5.jp/products/n_1206799)
- コンパクトライブスイッチャー AW-HS50（生産完了）(https://www.system5.jp/products/n_1108843)
AV-UHS500
AV-HSW10
会場
株式会社システムファイブ PROGEAR半蔵門ショールーム
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階(https://www.google.com/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96+PROGEAR%E5%8D%8A%E8%94%B5%E9%96%80/@35.683125,139.740534,14z/data=!4m6!3m5!1s0x60188c7af1c919ed:0x287073de6fd4c355!8m2!3d35.6831254!4d139.7405341!16s%2Fg%2F1hf082gg7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)
東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」6番出口から徒歩1分
東京メトロ有楽町線「麹町駅」1番出口から徒歩3分
お申し込み
【参加無料・要申込】です。
以下よりお申し込みください。
主催
パナソニック コネクト株式会社
株式会社システムファイブ
株式会社システムファイブについて
1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。
社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）
代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋
本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階
ウェブサイト：https://www.system5.jp/