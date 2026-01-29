気候危機・森の荒廃に、私たちが出来ることを学び・実践する3日間《自然林再生専門家研修2026》を、今年も神奈川で開催。
企業や公共団体が進めるSDGsに貢献します
NPO法人国際ふるさとの森づくり協会（レナフォ）は《自然林再生専門家研修2026》を4月17日（横浜市開港記念会館）18日（横須賀市湘南国際村 めぐりの森）19日（横浜市開港記念会館）の3日間を通して開催します。
近年の気候変動危機や森の荒廃は、企業や公共団体の特にSDGsに関わる人々にとって、深刻なテーマになっています。これらの課題解決を目指し、より専門的な知見を身に付けていただくための《自然林再生専門家研修》は、自然環境や森づくりなどに興味をお持ちの一般の方にも、自然林再生のスペシャリストを目指す絶好の機会を提供するものです。
自然林再生のプロを目指す！座学とフィールドワークの3日間
スギ・ヒノキなどの人工林や、かつては有益だった雑木林の進出により、今日ではほとんどその姿を消してしまった自然植生の林や森ですが、自然植生は地球を循環する多様な生態系の始まりの場所。しかもそれらは津波や火災、水害等の自然災害から社会を守るパワーを発揮してくれることも実証されています。
このため《自然林再生専門家研修》では、自然植生の専門家や自然林再生の実践者による2日間の座学に加え、研修2日目は、野外のフィールドワークで実際の現場での作業工程の基本を実践的に修得していただくなど、多彩で濃密なカリキュラムを用意しています。
研修修了者には《植生工学士》の資格を授与
また、研修終了時に行う試験に合格の研修者には当協会認定の植生工学士の資格を授与。これまでに171名の植生工学士の老若男女が植生の専門家として、全国で活躍しています。
SDGsや自然、環境に関心がある人はもちろん、森や林、里山の植生や生き物にも興味がある方など、多くの皆さまの参加をお待ちしています。
《自然林再生専門家研修2026》の詳細は：http://renafo.com/study/study2026/
自然植生の専門家による講座
フィールドワーク（過去に再生した自然林の観察）
フィールドワーク（植樹作業）
自然林再生専門家研修2026◎開催概要
1.会期および会場
4月17日（金）横浜市開港記念会館
4月18日（土）湘南国際村めぐりの森
4月19日（日）横浜市開港記念会館
2．参加費：55,000 円
3．申込方法：当協会ウェブサイトまたは電話、Faxでお申し込みください。
4. お問い合わせ：
NPO法人国際ふるさとの森づくり協会（ReNaFo）
URL：http://www.renafo.com
Email：info2026@renafo.com
〒185-0004 東京都国分寺市新町 2-12-13
Tel 042-401-0401
Fax 042-401-0226