整備士不足を解決する、無料セミナーも開催「オートアフターマーケット2026（IAAE）」出展

株式会社アプティ

自動車業界専門の求人サイト『カーワク』（ https://carworkassist.com/ ）を運営する株式会社アプティ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：井田秀明）は、東京ビッグサイトで2026年2月12日（木）～14日（土）に開催される「第23回 国際オートアフターマーケットEXPO 2026」に出展します。会場では、当社代表による無料セミナー「どの地域でも、何名でも、100％必ず日本語の話せる外国籍整備士と板金塗装人材が貴社に入社するセミナー」も開催します。





第23回 国際オートアフターマーケットEXPO 2026出展概要

日時 ：2026年 2月12日（木）10:00-17:00

2月13日（金）10:00-17:00

2月14日（土）10:00-16:00

会場 ：東京ビッグサイト 東7・8ホール

当社ブース7843

東京都江東区有明3-11-1

出展サービス：・整備工場の空調設備導入サービス「AirCLE（エアクル）」

・整備工場向け出張整備サービス「U-match（ユーマッチ）」

・自動車業界専門求人サイト「カーワク」

・特定技能（整備士、板金塗装など）人材紹介サービス

公式URL ：https://www.iaae-jp.com/





セミナー概要

日時： 2026年 2月13日（金）12:30-13:00

会場： セミナー会場E

演題： どの地域でも、何名でも、100％必ず日本語の話せる外国籍整備士と板金塗装人材が貴社に

入社するセミナー

講師： 株式会社アプティグローバル（株式会社アプティ関連会社）

代表取締役 井田秀明

内容： 現在、整備士の人手不足が深刻な課題です。

本講演では、こうした悩みが一切なくなる【インドネシア人材】の【特定技能制度】をご紹介 します。受け入れ前、受け入れ後など、外国人採用のあらゆるご不安、ご懸念がすべて解消で きるセミナーとなっています。

また、すでに外国人材を採用している企業様で、特定技能2号、自動車整備士2級取得でお困り の方もぜひご参加ください。

今後、貴社における人材不足の不安はなくなるかもしれません。

会社概要

社名 ：株式会社アプティ

代表 ：代表取締役 井田秀明

本社 ：東京都渋谷区恵比寿南1-5-5 JR恵比寿ビル7F

サイト ：https://upty.jp/

創立 ：2009年2月

資本金 ：3億 8,000万円（関連会社含む）

社員数 ：230名

事業内容：１.自動車 / メカニック専門 総合人材サービス事業

２.外国籍人材サービス事業（採用・教育・管理）

３.HR tech / SaaS事業（産学連携）

４.出張整備事業

５.自動車用品製造・販売

６.自動車整備工場向け環境整備事業