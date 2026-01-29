VTuber動画などが制作できるオンライン動画エディター「nizima ACTION!!」β版にモリサワのWebフォントが採用

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ（代表取締役社長：森澤彰彦 本社：大阪市浪速区、以下モリサワ）のWebフォント40書体が、2次元キャラクターを立体的に動かす技術を活用してVTuber動画などを制作できるオンライン動画エディター「nizima ACTION!!（ニジマ アクション）」β版に採用されました。

nizima ACTION!!イメージ画像

「nizima ACTION!!」は、株式会社Live2D（代表取締役：中城哲也、本社：東京都新宿区、以下Live2D社）のオンライン動画エディターで、現在はβ版が無料提供されています。2次元イラストの筆致を完全に再現しつつ、キャラクターを立体的かつ魅力的に動かす技術「Live2D」を活用できることから、VTuber動画などで広く利用されています。

採用されたWebフォントは、「UD新ゴ」や「リュウミン」といった定番フォントから、「TB古印体」のような動画で映える個性的なデザインフォントまで計40書体です。動画内の見出しや説明文などのテロップに使用することができ、キャラクターの個性や感情、世界観を効果的に表現します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=x_iOuGsz_E4 ]

動画：モリサワのフォントを活用しているテキストテンプレート例

Live2D社のユニークな事業内容をはじめ、動画におけるフォントの重要性や効果について伺ったインタビューを公開しました。下記からご覧ください。

モリサワUser’s Voice

2次元キャラクターを立体的に動かす「Live2D」

多彩なデザインフォントでVTuber動画がもっと魅力的に

https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/voices/16557

提供書体

リュウミン L / M / EB / U

UD新ゴ L / M / B / U

あおとゴシック EL / R / DB / EB

UD新丸ゴ L / M / B / H

ぽってり L / R / M / B

プフ ポッケ M

くろまめ R

シネマレター L

ハルクラフト H

勘亭流 U

古印体 M

G2サンセリフ B / U

カクミン R / M / B / H

プリティー桃 B

剣閃 B

すずむし U

赤のアリス B

オーブ R

ココン B

ボルクロイド U

虹蛸天国 H

Webフォントとは

インターネットを介してフォントを配信し、Webブラウザで表示させる仕組みのことです。Webフォントを使ったWebサイトは、指定されたフォントが閲覧する側に搭載されていなくても、制作側で指定された書体が表示され、スマートフォンやタブレットなどでも同様に表示可能です。デザインに一貫性を持たせ、Webにおけるブランドイメージをより豊かに表現することや、Webフォントのテキスト情報によって、検索性アップやSEO対策が期待できます。

モリサワについて

株式会社モリサワは、大阪市に本社を置くフォントメーカーです。プロデザイナーに幅広く愛用いただいている定番フォントから、Windows 10以降に搭載されているBIZ UDフォントやUDデジタル教科書体など、より多くの人にとって読みやすく設計されたUDフォントまで開発しています。クラウド型のフォントサブスクリプションサービスMorisawa FontsやWebフォント、機器やアプリケーションへの組込みフォントなど、利用環境に合わせたフォントサービスを提供しています。

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ エンタプライズ営業部 Webフォント担当

E-mail: enterprise-sales@morisawa.co.jp

