AIVALIX取締役・東京大学工学部の田中勇吾が、IPA未踏アドバンスト事業に採択

AIVALIX株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：中山太洋、以下「AIVALIX」）は、弊社取締役・東京大学工学部計数工学科の田中勇吾が参画する提案が、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が実施する「2025年度下期 未踏アドバンスト事業」に採択されたことをお知らせいたします。

未踏アドバンスト事業は、高度な技術力と独創的なアイデアを有する人材が、自らの技術・構想を起点として、社会課題の解決や新たな価値創出に挑戦することを目的とした育成プログラムです。

選抜された提案は、優れた能力と実績を持つプロジェクトマネージャーのもとで実行・検証が進められ、研究開発にとどまらず、将来的な社会実装や事業化も見据えた取り組みとして推進されます。

本採択により、田中は本事業を通じて、技術的深化と実践的検証の両面からプロジェクトを推進し、自身の専門性および構想力を一層高めていく予定です。

採択の詳細については、以下のURLをご参照ください。

https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/advanced/2025second/gaiyou-mk-1.html

■ IPA未踏アドバンスト事業について

未踏アドバンスト事業は、未踏的IT人材（注釈1）が自らのアイディアや技術力を最大限に活かし、ビジネスや社会課題の解決につなげていけるよう、優れた能力と実績を持つプロジェクトマネージャーのもとに育成します。採択者は、自らが提案するテーマの実現を目指すプロジェクトを通して、自身の能力の向上を図ります。



注釈1 未踏的IT人材：ITを駆使してイノベーションを創出できる優れたアイディア・技術力をもつ人材を指します。

未踏アドバンスト事業について：https://www.ipa.go.jp/jinzai/mitou/advanced/about.html

■ AIVALIX 取締役 田中勇吾 コメント

AIVALIX株式会社 取締役 兼 Chief Product Officer 田中勇吾

このたび、私の関わるプロジェクトが未踏アドバンスト事業に採択されました。129件の応募の中から厳選された8件のプロジェクトの1つに選ばれ、大変光栄に思うとともに、身が引き締まる思いです。チームメンバーとの出会いや様々な方とのご縁に恵まれ、このような貴重な経験の機会をいただけることに、深く感謝しています。未踏アドバンスト事業を通して、エンジニアとして成長するとともに、ビジネスの面でも多くの学びや経験を得られることを、非常に楽しみにしています。本業であるAIVALIXの事業と並行して取り組む形となりますが、いずれの事業においても、社会に貢献する成果をあげられるように全力を尽くす所存です。今後ともよろしくお願いいたします。

■ AIVALIX株式会社について

Mission: Resilient infrastructure. Powered by AI.

日本をはじめ世界各国で、社会インフラの老朽化や熟練技能者の減少が深刻化しています。上下水道・ガス・プラント・ビル・鉄道・バス・道路・通信など、生活と経済を支えるあらゆるインフラが、更新の遅れや人材不足、ノウハウの属人化といった構造的課題を抱えています。その結果、事故リスクの増大や運用効率の低下、技能伝承の断絶が進み、都市機能や産業活動の持続可能性を脅かしています。

AIVALIXは、こうした社会インフラ領域の課題に真正面から取り組む東大発AIスタートアップです。点検・維持管理・更新といったインフラメンテナンスの全プロセスを最適化・自動化するAIプラットフォームを開発し、現場知と先端技術を融合させることで、社会全体のレジリエンスを高める仕組みを提供します。

私たちが目指す「レジリエントなインフラ」とは、単に壊れにくいことではありません。変化やトラブルに柔軟に対応し、迅速に回復できる――そんなしなやかで強靭な社会基盤を意味します。そして、そのレジリエンスをAIによって高めていくことは、もはや選択肢ではなく、次の時代を支える必然です。

AIVALIXは、AI技術と現場の知見を掛け合わせ、レジリエンスに満ちた次世代の社会インフラを築くことを使命としています。

そして私たちは、インフラメンテナンス業界における世界一のDX／AIプラットフォーマーを目指し、持続可能で強靭な社会を支える新たな標準を創り出していきます。

■ お問い合わせ先

AIVALIXでは現在、INFRAIのさらなる精度向上と実証導入に向けて、インフラ設備に関する実データをご提供いただける自治体・事業者様を広く募集しております。

現場の知見とAI技術を掛け合わせ、レジリエンスに満ちた社会インフラの実現に向けた共創を目指しています。ご関心をお持ちの方は、ぜひお気軽にご連絡ください。

また、本取り組みはインフラの安全性や持続可能性といった社会的課題に深く関わるものです。取材や掲載をご検討いただけるメディア関係者の皆さまからのご連絡も、心よりお待ちしております。

