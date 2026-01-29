応募総数1048句から選出。「第1回 警備川柳」受賞作品を発表

株式会社メディカルフォース

株式会社メディカルフォース（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：畠中 翔一）は、2025年11月4日から12月26日にかけて募集した「第1回 警備川柳」において、応募総数1048句の中から厳正な審査を経て選出された受賞作品を発表いたしました。

本企画には、警備業界や現場で働く方々の実感や日常、業界を取り巻くトレンドを映し出した多くの作品が寄せられ、警備という仕事の価値や魅力をあらためて言葉にする機会となりました。

警備川柳とは？

「警備川柳」は、警備業界で働く人々の声や現場のリアル、仕事への誇りや苦労、時代背景を五・七・五で表現してもらうことを目的に実施した川柳企画です。

警備業務は社会インフラを支える重要な役割を担う一方、その実態や想いが外部に伝わりにくい側面もあります。本企画は、言葉という身近な表現を通じて、警備の仕事を社会にひらき、業界への理解を深めることを目指して開催されました。

受賞作品大賞（賞品：Amazonギフト券 10,000円）

異常なし 朝日に かざす 鍵の束 （山下 均 さん）

優秀賞（賞品：Amazonギフト券 5,000円）

ミャクミャクと 繋ぐ警備の 使命感 （染川染幸 さん）

巡回で ミスごすミスが オオゴトに （ぎょうまん さん）

家族間 挨拶時にも つい敬礼 （みさき さん）

特別賞（賞品：Amazonギフト券 3,000円）

警備には AIとともに 愛が要る （てく まるお さん）

入賞（賞品：Amazonギフト券 2,000円）

カップ麺 お湯を注げば 鳴く発報 （たがっさん さん）

猫にまで 訪問先はと 聞く新人 （KB42 さん）

シフト出来 喜び一瞬 増員依頼 （ドジコドジオ さん）

立っている だけと言われて 足が泣く （警備ちゃん さん）

深夜二時 自販機だけが 同僚だ （J camp さん）

第1回警備川柳：結果発表特設ページはこちら

https://page.keibi-force.com/senryu_result

審査員のコメント

株式会社メディカルフォース 代表取締役CEO 畠中 翔一

「このたびは『第1回 警備川柳』にたくさんの句をご応募いただき、心より感謝申し上げます。働き方や業界ならではの“あるある”やデジタル化、時代の変化をどう捉えた句、また、読んだ人が思わず笑顔になるようなものややりがいが伝わる句、言葉遊びが光る句など、多様な観点から警備業界を切り取った作品が集まりました。

短い五・七・五の中に、現場で働く方々の感情や背景が凝縮されており、選考の際にも楽しく拝見いたしました。警備業界としては初の試みとなる川柳企画でしたが、今後もこうした声を社会に届け、警備業界の価値を伝える取り組みを続けていきたいと考えています」

警備フォースとは

「警備フォース」は、警備業務における配置、勤怠、給与、請求といった管制・管理業務を一元管理できる警備会社向けオールインワンSaaSです。

煩雑になりがちな業務をデジタルでつなぐことで、業務効率化と属人化の解消を支援し、警備会社が本来注力すべき現場品質や人材育成に集中できる環境づくりを支えています。

警備フォースサービスサイト

https://service.keibi-force.com/

会社概要

会社名：株式会社メディカルフォース

公式サイト：https://corp.medical-force.com/

代表取締役CEO：畠中 翔一

所在地：東京都品川区西五反田3丁目6－21 住友不動産西五反田ビル4階

事業内容：

・クリニック向けオールインワンSaaS「medicalforce」

・警備事業者向けオールインワンSaaS「警備フォース」の開発・提供