当社、Cisco 360 パートナープログラムにおいて5つのポートフォリオで最上位「Preferred (プリファード)」に認定

株式会社 日立情報通信エンジニアリング

Cisco Preferred Partnerロゴ

株式会社日立情報通信エンジニアリング(以下、当社)は、シスコシステムズ合同会社(以下、シスコ)が2026年1月より開始した新しいパートナー制度「Cisco 360 パートナープログラム」において、ネットワーキング、セキュリティ、クラウドおよびAIインフラストラクチャ(データセンター)、コラボレーション(コミュニケーションツール)、サービスの5つのポートフォリオで最上位「Preferred」に認定されました。

シスコのネットワーク製品は、世界中の多くのお客さまに利用されてきました。昨今はテクノロジーの進化やお客さまのニーズに伴い、セキュリティ、クラウド、AI、コミュニケーションなど幅広い分野で高度なテクノロジーが必須となり各分野におけるパートナーの高い専門性が重要になってきました。

この新たな認定制度は、AI 時代に急速に進化する顧客ニーズに対応するため、各分野におけるパートナーの高度な専門知識、豊富な導入実績、そしてお客さまのビジネス課題解決に向けた取り組みをシスコが総合的に評価し、厳格な基準を満たした企業に認定するものです。これによりお客さまは、目的の分野において適切な専門性の高いパートナーを選定できるようになります。

当社は各分野に対応した5つのポートフォリオで最上位である「Preferred」に認定されました。国内で複数のポートフォリオにわたり「Preferred」認定を取得している企業は限られており、そのポートフォリオにおいてお客さまのニーズに合わせた専門的なソリューションを提供する能力を有していることやこれまでの実績と信頼性が改めて証明されました。

当社は、23年間シスコのゴールドインテグレーターとして培ってきたネットワーク構築のノウハウに加え、セキュリティ強化、クラウド活用、AIによる業務効率化など、最新技術を組み合わせたソリューションを提供してきました。

今回の認定を契機に、お客さまのDX推進や事業成長を支える最適なパートナーとして、さらなる価値創出に取り組んでまいります。

■「Cisco 360 パートナープログラム」のパートナー認定について

Cisco 360 パートナープログラムは、従来の複雑なパートナープログラムを刷新し、パートナーの価値を最大限に引き出すための新しいフレームワークです。

これまでの「ゴールド」「プレミア」などのパートナー企業単位でのレベル認定から、製品ポートフォリオごとにパートナーの専門性や実績を評価する仕組みへと進化しました。最上位のPreferredの称号 (Cisco Preferred [ポートフォリオ] Partner) は、そのポートフォリオにおいてお客さまのニーズに合わせた専門的なソリューションを提供する能力を有していることを示します。

評価結果に応じたパートナーの称号は以下の通りです。

評価はFoundational、Capabilities、Performance、Engagementの4カテゴリで行われ、その結果に基づき称号が認定される。Preferred (Cisco Preferred [ポートフォリオ] Partner)が最上位。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69738/table/43_1_bc601571f98da6c29fac0da2312795cb.jpg?v=202601290551 ]

[参考：シスコサイト] https://www.cisco.com/c/dam/en_us/partners/cisco-partner-program/cisco-360-partner-program-highlights.pdf

■関連ページ

シスコとの歩み(ネットワークインテグレーターとしての強み)

https://www.hitachi-ite.co.jp/solution/platform/feature/index.html#anchor_3

■日立情報通信エンジニアリングについて

エンジニアリング × ネットワーキングの強みを融合させ、獲得したケイパビリティを生かすとともに、OT × DX、さらにAIを活用し、受託開発・エンジニアリングサービスを提供、パートナーとともにデジタル社会の発展に貢献します。詳しくは、日立情報通信エンジニアリングのウェブサイトをご覧ください。

■お問い合わせ先

株式会社日立情報通信エンジニアリング

https://www.hitachi-ite.co.jp/inquiry/newsrelease.html

■商標に関する表示

記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

このお知らせに記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------