【Recboo】リファラル採用の運用課題と改善ポイントを整理したホワイトペーパーを公開

株式会社ノックラーン（本社：東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、ホワイトペーパー「リファラルを文化にしたい！紹介が生まれない会社の共通点と対処法」を公開しました。

リファラル採用に取り組む企業は年々増えていますが、制度自体は整えているものの紹介がほとんど生まれなかったり、運用が属人的になってしまったりと、課題を抱えるケースも少なくありません。

本資料では、採用支援の知見をもとに、紹介が生まれない企業の共通点を8つに整理し、制度設計・運用といった観点から、実務で使える具体的な改善策を分かりやすくまとめています。

本ホワイトペーパー作成の背景

リファラル採用を導入する日本企業は年々増えていますが、紹介がほとんど生まれなかったり、特定の社員に負担が偏ってしまったりと、思うような成果につながらないケースも多く見受けられます。

一方で、リファラル採用は応募から内定までの進み方が早く、定着しやすい人材と出会えるなど、うまく活用できれば大きな効果が期待できる採用手法でもあります。

そこで本資料では、これまでの採用支援の現場で見えてきた実例をもとに、紹介が生まれない原因を整理し、制度の作り方や社内での進め方、改善のポイントを具体的にまとめました。

リファラル採用をこれから見直したい企業や、運用に行き詰まりを感じている担当者に向けた資料となっています。

ホワイトペーパーの主な内容

資料ダウンロードはこちら :https://recboo.com/wp/wp010_form

本資料は、リファラル採用をこれから見直したい企業や、運用に課題を感じている担当者に向けて、以下の内容で構成されています。

1）日本企業のリファラル採用の現状

国内企業での実施状況や、なぜ企業ごとに成果の差が生まれているのかについて、調査データを引用し整理しています。

2）紹介が生まれない会社に共通する8つのポイントと対処法

社員が紹介しづらい状態になっていることや、募集内容・手続きが分かりにくいこと、対応の遅れや社内への周知不足など、紹介が生まれない企業に多く見られる8つの課題を整理しました。

あわせて、紹介数や選考の進み具合を把握するために、社員の参加状況や対応スピードなど、運用改善に役立つ指標の考え方も紹介しています。

3）リファラル採用が上手な会社の特徴

社員が自社に共感している状態や、必要な情報が社内にきちんと共有されていること、紹介の流れがシンプルに整っていることなど、成果を出している企業に共通するポイントをまとめています。

4）リファラル採用の成熟度チェックリスト

現在の運用状況を振り返り、どこに改善の余地があるのかを確認できるチェック項目を掲載しています。制度づくりや見直しの際の参考として活用できるでしょう。

このような方におすすめ

〇リファラル採用の制度はあるものの、紹介がほとんど生まれていない企業の人事・採用担当者

〇社内でリファラル採用を浸透させたいが、進め方や伝え方に悩んでいる方

〇募集要件や紹介フローが整理できておらず、社員が紹介しづらい状態になっている企業

「Recboo」について

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOやAIエンジニアなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

採用支援先の70%がIPO/M&A/黒字化/アップラウンドを達成しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

【特徴】

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CXOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

・提携VC50社以上。スタートアップ支援に特化。

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立日：2022年3月14日

公式サイト：https://corporate.knocklearn.com/

