【武蔵野大学】桐蔭横浜大学の森 朋子学長を迎えディスカッションを実施　令和７年度 響学開発センターシンポジウム「スチューデント・サクセス※」の実現に向けた響学スパイラルの実践」を2月14日（土）に開催

武蔵野大学響学開発センター（所長：鈴木 克明）は２月14日（土）に武蔵野大学有明キャンパスでシンポジウム『スチューデント・サクセスの実現に向けた響学スパイラルの実践』を開催します。

本シンポジウムは、本学教員が「スチューデント・サクセス※」を推進するために実践している、さまざまな教育実践を共有し、今後の展望について議論することを目的としています。

令和5年度開催の様子

当日は、教員による授業実践事例の紹介を行った後、ゲストとして桐蔭横浜大学 学長の森 朋子氏をお迎えし、他大学の視点からの総評およびディスカッションを実施します。高等教育に携わっている方や教育改革にご関心のある方など、幅広い皆様のご参加を心よりお待ちしております。

なお、シンポジウム終了後、参加者の皆さま同士の交流を深めていただくため、有明キャンパスで交

流会を実施します。当日の議論内容を踏まえた情報交換や、研究・活動分野を超えた新たなつながり

づくりの場として、どなたでもぜひお気軽にご参加ください。飲食もご用意しております。（参加無料）

【開催概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/331_1_0cf7b9b23d1db7f34850d0404a158e4d.jpg?v=202601290321 ]

申込フォーム :https://forms.gle/bv2r2K2tQ1xUqebx7申込には、こちらの申込フォームないしは下記のQRコードをご活用ください。申込フォームQRコード

スチューデント・サクセスとは

武蔵野大学の第二期中期計画（2025～2029 年度）において示されている教育的指針。

個々の学生が目指す将来像（なりたい自分）や目標達成等の自己実現に向けて成長実感、達成感、納

得感が得られること（個としてのサクセス）、建学の精神に基づく学びをとおして、未来のウェルビーイング社会の創造及び形成に貢献するスキル、能力、マインドを習得すること（社会におけるサクセス）を指す。

【関連リンク】

■ 武蔵野大学 響学開発センター https://cdel.musashino-u.ac.jp/

■ 響学スパイラルとは https://www.musashino-u.ac.jp/basic/learning_cycle.html