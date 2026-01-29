見上げる見守るフィギュア『るかっぷ』シリーズ世界累計出荷数300万個突破！

株式会社 メガハウス

株式会社メガハウス（バンダイナムコグループ、代表取締役社長：佐藤明宏／東京都千代田区）が販売しているフィギュアシリーズ『るかっぷ』が世界累計出荷数300万個（2026年1月20日時点）を突破しました。また、現在、誕生５周年を記念した展示・物販イベント「全国POPUPツアー」を開催中です。2026年は、「るかっぷ5周年POPUP全国ツアーin原宿」（～1月31日）からはじまり「in仙台」「in名古屋」（2月6日～15日）「in京都」（2月20日～3月5日） 「in博多」「in沖縄」（2月27日～3月8日）へと続きます。

祝！300万個！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=nZeMncltZJ4 ]

「全国POPUPツアー」会場では、『呪術廻戦』『ハイキュー!!』『鬼滅の刃』『銀魂』など話題のアニメ作品の「るかっぷ」や、初公開商品を展示しています。あわせて、「るかっぷ」各種商品をはじめ、るかっぷデザインを使用した「るかっぷおくるみクロス」「るかっぷダイカットステッカー」の新作や、新商品となる「るかっぷコラージュシール」「るかっぷすなっぷカード」の販売を行っています。盛り沢山の内容で、皆様のご来場をお待ちしております。

「るかっぷ」

「るかっぷ」は「look up(見上げる)」を元にした造語で、あなたを見上げて見つめているような、可愛い仕草が特徴のフィギュアシリーズです。「見上げ＆おすわりポーズ」で、デスクの上などに飾ったとき、通常のフィギュアと比べて目が合いやすくなっています。首は可動で表情をつけることができます。

2020年に発売し、これまでに300種以上展開、シリーズ累計出荷数300万個を突破し、国内外で好評を得ています。るかっぷは、(株)メガハウスのフィギュアブランドです。

HP：https://www.megahobby.jp/event/lookup/

るかっぷプロデューサー すがっちP コメント

2020年8月に発売された『るかっぷシリーズ』も2025年に5周年！いつもありがとうございます。

アニバーサリーイヤーとして、るかっぷ初の大型イベント『るかっぷ展inハラカド』の開催、初めての着せ替えアイテムやポーチの発売など様々な新しい企画を行いました。

浅草のオフィスでひっそり生まれ、るかっぷファンのみなさまの愛情を受けてすくすくと成長してきたるかっぷシリーズ。今年はついに『POPUP全国ツアー』で全国各地のみなさまに会いにいきます！

るかっぷの可愛い写真を使用したシールやクロスなど、みなさまの「るかっぷのいる生活」がより楽しくなるアイテムを揃えてお待ちしております。

【誕生5周年記念!全国POPUPツアー】

シリーズ商品の展示や新商品発表、イベント開催記念商品の販売を行います。※入場無料

ホームページ https://www.megahobby.jp/event/lookup_5thtour/

■るかっぷ5周年POPUP全国ツアー in原宿

日時：2026年1月16日(金)～1月31日(土) 平日11:00～21:00 土日祝10：00～21：00

会場：and ST TOKYO(アンドエスティトーキョー）（東京都渋谷区神宮前1丁目14番30号 WITH HARAJUKU 1F）

■るかっぷ5周年POPUP全国ツアー in仙台

日時：2026年2月6日(金)～2月15日(日) 10:00～21:00

会場：バンダイナムコCross Store仙台（宮城県名取市杜せきのした5-3-1 イオンモール名取 3階）

■るかっぷ5周年POPUP全国ツアー in名古屋

日時：2026年2月6日(金)～2月15日(日) 10:00～21:00

会場：バンダイナムコCross Store名古屋（愛知県名古屋市西区二方町40番 mozo ワンダーシティ 4F）

■るかっぷ5周年POPUP全国ツアー in京都

日時：2026年2月20日(金)～3月5日(木)

会場：京都駅ビル西口広場（京都府京都市下京区東塩小路町京都駅ビル）

■るかっぷ5周年POPUP全国ツアー in博多

日時：2026年2月27日(金)～3月8日(日) 10:00～21:00

会場：バンダイナムコCross Store博多（福岡県福岡市博多区住吉1丁目2-74 キャナルシティ博多 サウスビルB1F）

■るかっぷ5周年POPUP全国ツアー in沖縄

日時：2026年2月27日(金)～3月8日(日) 10:00～22:00

会場：サンエー浦添西海岸パルコシティ（沖縄県浦添市西洲３丁目１－１ サンエー浦添西海岸パルコシティ３F）

※混雑時には入場制限を行う可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■会場物販

過去最大級の品揃えでの商品販売を行います。

るかっぷ 各種

るかっぷ ハイキュー!!、るかっぷ 呪術廻戦、るかっぷ 鬼滅の刃、るかっぷ ONE PIECE、

るかっぷ NARUTO-ナルト- 疾風伝、るかっぷ WIND BREAKER、るかっぷ アイドリッシュセブン、

るかっぷ 僕のヒーローアカデミア、るかっぷ 進撃の巨人、るかっぷ ブルーロック、るかっぷ 銀魂、るかっぷ 劇場版 忍たま乱太郎 、るかっぷ 文豪ストレイドッグス

※「in原宿」では上記を予定しておりますが、会場によって販売キャラクターが異なります。

販売終了している場合もございますので店頭でご確認ください。

るかっぷおくるみクロス 各2,200円（税込）

るかっぷを持ち運ぶ際に、くるんでカバンの中などに入れられる専用クロスです。

特殊な生地で布同士がくっつきしっかり固定されるので、顔を出した状態など色々な形でくるむこともできます。

ラインアップ：

「呪術廻戦」4種、「ハイキュー!!」８種、「銀魂」２種、「僕のヒーローアカデミア」３種、

「鬼滅の刃」４種、「WIND BREAKER]4種

※お一人様1種類2枚まで

るかっぷコラージュシール（新商品) 各660円（税込）

るかっぷ本体の写真等がシールに！お気に入りの物に貼ったり、組み合わせてコラージュを楽しむことができます。

ラインアップ：

「ハイキュー!!」5種、「銀魂」６種、「鬼滅の刃」4種、「僕のヒーローアカデミア」5種

※お一人様1種類につき2枚まで。

るかっぷすなっぷカード（新商品） 各418円（税込）

るかっぷの写真を使用したのコレクションカードです。何が出るかお楽しみのランダム商品になります。

ラインアップ：

「ハイキュー!!」vol.1全9種（最大18枚まで）

「ハイキュー!!」vol.2全9種（最大18枚まで）

「銀魂」全9種（最大18枚まで）

「僕のヒーローアカデミア」全10種（最大20枚まで）

「鬼滅の刃」全11種（最大22枚まで）

※お一人様1種類ごとに購入枚数制限あり（ ）に記載しています。

※セット販売を実施予定。

るかっぷダイカットステッカー 各495円（税込）

るかっぷの写真を使用したダイカットステッカーです。

全長約70mmの大きさで、スマホケースなどに入れて楽しむことができます。何が出るかお楽しみのランダム商品になります。

ラインアップ：

「ハイキュー!!」vol.2全8種（最大16枚まで）

「銀魂」全6種（最大12枚まで）

「僕のヒーローアカデミア」全10種（最大20枚まで）

「鬼滅の刃」全８種（最大16枚まで）

※お一人様1種類ごとに購入枚数制限あり（ ）に記載しています。

※セット販売を実施予定。

～会場販売商品について～

※各商品は無くなり次第終了となります。

※お1人様あたりの購入数を制限させて頂きます。ご了承下さい｡

※会場での販売商品は、今後他でも販売する場合がございます。

■購入特典

会場物販にて「るかっぷ」1点以上、

もしくは「るかっぷおくるみクロス」を1枚以上ご購入いただいた方へ「特製ショッパー」をプレゼント致します。

※ベージュ/ブラウンの2色から1枚お選びいただけます。

※準備数に限りがございます。ご了承ください。

■フォトスポット

全高約110cm！ビッグサイズの 「でかるかっぷ」 が会場に登場します。

一緒に写真を撮ってお楽しみください！

※会場によってキャラクターが異なる場合がございます。

詳細はホームページでご確認下さい。

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会

※本プレスリリースに記載の内容は予告なく変更する場合があります。

※画像は実際とは異なる場合がございます。