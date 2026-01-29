IHIが、「2026ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プールpresented by ディップ」へのスポンサーシップ契約を締結

株式会社IHI

IHIは、3月5日（木）から3月10日（火）にかけて東京ドームで開催される「2026ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップ」へのスポンサーシップ契約を締結いたしました。

IHIは、長年にわたりエネルギー、社会インフラ、産業機械、航空宇宙といった幅広い分野で、技術とものづくりの力を磨き、社会や産業の発展を支えてきました。その舞台は日本にとどまらず、全世界に広がっています。野球が生み出す熱気と感動は、世代や国境を越えて人々の心をひとつにし、新たなつながりと活力を生み出します。そして、野球と同様に、IHIの事業も一人では成し得ません。多様な専門性を持つ仲間と力を合わせ、チームプレーで挑戦し続けることで、豊かな未来を切り拓いていきます。IHIは、これからもグローバルな視野で、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

[大会概要]

大会名：2026ワールドベースボールクラシック(TM) 東京プール presented by ディップ

期間：2026年3月5日（木）～3月10日（火）

主催：World Baseball Classic, Inc / 読売新聞社

会場：東京ドーム

出場チーム：日本、チャイニーズ・タイペイ、チェコ、韓国、オーストラリア

試合数：全10試合

■ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）とは（※1）

世界野球ソフトボール連盟（WBSC）公認の国際野球大会で、メジャーリーグベースボール（MLB）と選手会（MLBPA）が提携して開催。2026年の大会では、前回に引き続き20の国と地域が参加し、1次ラウンドは4グループに分かれて総当たり戦を実施。各グループの上位2チームがアメリカでの準々決勝に進出する。さらに準々決勝ラウンドを勝ち上がった4チームが決勝ラウンドで優勝を争います。

（※1）商標、著作権、名称、画像およびその他の専有資料は、World Baseball Classic, Inc.の許可を得て使用されています。

■2026 World Baseball Classic(TM) 大会概要

大会名：2026 World Baseball Classic(TM)

大会公式サイト：https://www.2026wbc.jp/

期間：2026年3月5日（木）～3月17日（火）

主催：World Baseball Classic, Inc

出場チーム数：20の国と地域

■IHIグループについて

IHIは、お客さまの新しい価値を生み出すバリューチェーンを創造する企業です。1853年創設の日本初の近代的造船所を起源とし、造船技術をもとに陸上機械、橋梁、プラント、航空エンジンなどに事業を拡大。近年は、資源・エネルギー、社会インフラ、産業機械、航空・宇宙の４つの事業分野を中心に幅広いソリューションを提供しています。

IHIは「技術をもって社会の発展に貢献する」「人材こそが最大かつ唯一の財産である」という経営理念のもと、地球環境とそこに暮らす人びとが持続可能であるために、「自然と技術が調和する社会」を創ることを目指します。



■会社概要

商号： 株式会社IHI

代表者： 代表取締役社長 井手 博

所在地： 〒135-8710 東京都江東区豊洲三丁目1-1 豊洲IHIビル

創業： 嘉永6年(1853年)12月5日

資本金： 1,071億円

URL： http://www.ihi.co.jp/