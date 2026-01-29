【受賞】第2回「PLIJ STEAM・探究グランプリ」でグランプリ受賞

日鉄エンジニアリング株式会社

日鉄エンジニアリング株式会社（代表取締役社長：石倭行人、本社：東京都品川区、以下「当社」）は、一般社団法人 学びのイノベーション・プラットフォーム主催の第２回「PLIJ STEAM・探究グランプリ」において、中高生向けSTEAM教育※プログラム「情熱・先端Mission-E」の活動が、グランプリを受賞しましたのでお知らせいたします。

「PLIJ STEAM・探究グランプリ」は、STEAM教育や探究学習を通じて新たな学びを支える優れた活動を表彰する制度です。「情熱・先端Mission-E」は、当社社員がプログラムに参加する生徒の支援を継続的に行う点や、生徒の将来を考えたプログラム方針が高く評価され、今回の受賞にいたりました。

「情熱・先端Mission-E」は、中高生にコンテスト形式で「エンジニアリング」を体感してもらう、当社独自のSTEAM教育プログラムです。正解が一つではない社会課題をテーマとしたプロジェクトに、学校で学んだ知識や理論を活用しながら約8ヵ月間にわたってチームで企画検討・設計・製作に挑戦することで、プロジェクトマネジメントの手法やチームで取り組むことの難しさ・素晴らしさを体験できます。当社のエンジニアがアドバイザーとして、講義、ワークショップ、学校訪問などに参加して生徒たちの挑戦に伴走し、コンテスト形式で最終審査を行います。

2015年の活動開始以降、参加された生徒数は2025年度までに延べ622名となりました。この経験をきっかけに理工学系に進学された生徒も多く、参加校からも大変高い評価をいただいております。

当社は、持続可能な社会づくりに貢献するエンジニアリング企業として、次世代育成・コミュニティー発展・地球環境保全・災害復興支援などの分野で、これからも社会貢献活動を推進してまいります。

日鉄エンジニアリング株式会社「情熱・先端Mission-E」

https://www.eng.nipponsteel.com/sustainability/mission-e/

※ 文部科学省が推進する、Science（サイエンス/科学）、Technology（テクノロジー/技術）、Engineering（エンジニアリング/工学）、Arts（アート/芸術・リベラルアーツ）、Mathematics（マセマティクス/数学）の5つの頭文字をとった言葉で、様々な分野を横断的に学び、それらを応用し、想像力や創造的な方法によって問題解決をはかることができる人材育成に力を入れる教育方針。

【表彰式の様子】（右：取締役常務執行役員 黒崎裕之）