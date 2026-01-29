AI面接ツール「Track AI Interview」、AIが面接内容を分析し候補者へ「個別フィードバック」を自動送付する機能を実装

株式会社ギブリー



生成AI・AIエージェントの開発／コンサルティングおよびデジタル組織の構築を支援するHCMプラットフォーム「Track（トラック）」を展開する株式会社ギブリー（本社︰東京都渋谷区、代表︰井手 高志、以下、当社）は、同プラットフォームのAI面接ツール「Track AI Interview」において、AIが候補者の回答内容を分析し、強みや改善案をまとめたレポートを自動で送付する「候補者フィードバック機能」を実装したことをお知らせいたします。

Track AI Interview 公式サイト：https://tracks.run/products/ai-interview/

■「候補者フィードバック機能」の開発背景

昨今の採用市場では、選考フローの効率化だけでなく、候補者の選考体験（CX：Candidate Experience）の向上が重要視されています。しかし、従来の面接において候補者一人ひとりに詳細なフィードバックを行うことは、人事担当者の多大な工数負担や、評価理由の属人化といった課題があり、十分に行えていないのが実情でした。



一方、AI面接においては「AIに合否を判断されること」への心理的ハードルやブランドイメージへの影響、受験率の低下が懸念される場合があります。 これらの課題を解決するため、Track AI InterviewはAIが客観的な視点で分析し、候補者に気づきを与える「候補者フィードバック機能」を開発いたしました。これにより、候補者にとって合否の結果だけで終わらず、次回以降の面接やキャリアに活かせる学びを得られる「候補者にとっても価値のある面接体験」の提供を目指し、企業と候補者双方にメリットのある選考体験を実現します。

■機能概要と特徴

本機能は、AI面接での要約・文字起こしデータに基づき、候補者一人ひとりに最適化されたフィードバックレポートを自動生成し、メールで送付する機能です。

なお、本機能は合否判断を自動で行うものではなく、あくまで候補者の回答内容に基づくコミュニケーション改善や自己理解支援を目的としたフィードバックであり、最終的な選考判断は企業側で行われます。

１.候補者に気づきを与えるフィードバック項目

レポートには以下の情報が含まれます。

・ よかった点（強み）： 候補者自身も気づいていない潜在的な強みや資質を言語化し、自己分析やその後の選考での自己PRに活用することができます。

・ 改善点： 言葉遣い、回答の冗長性（結論ファースト）、深掘り対策など、具体的な改善ポイントを指摘します。

・ 具体的な改善案： 会話ログから原文を引用し、次回の面接でそのまま使える自然な日本語の「修正例」を提示します。

２.企業独自の評価軸に基づいたカスタマイズが可能

企業ごとに評価指標や表現ルールをオーダーメイドで設計できるため、フィードバックの品質と一貫性を担保できます。自社の求める人物像に照らした専門的なコメントを返すことも可能です。

３.候補者の受験意欲と満足度を向上

「事前にフィードバックがもらえる」ことを周知することで、受験率の向上が期待できます。また、AIによる客観的な分析だけでなく、人事担当者の評価を組み合わせたハイブリッドレポートとしての運用も可能です。

<候補者の強みをAIが分析、まとめ><次回以降の面接に活かせる改善案を出力>

■期待される効果

・ 企業側： 選考離脱の防止（受験率向上）、AI面接導入によるブランドリスクの低減、候補者への魅力付け（アトラクト）促進。

・ 候補者側： 自分の強み・弱みの客観的な把握、役員・最終面接に向けた実践的な対策、学びのある満足度の高い選考体験。

■このような企業におすすめ

・新卒、第二新卒採用において「選考を通じた育成・動機づけ」を実現したい企業

・母集団形成に課題があり、選考体験による差別化を図りたい企業

・AI面接導入時の「冷たい」「機械的」といった印象を払拭したい企業

■Track AI Interviewについて

Track AI Interviewは、一次面接をAIで効率化し、人事が「候補者と向き合う時間」を創出するAI面接ツールです。職種や等級に合わせた質問や評価軸をオーダーメイドで設計し、定量・定性的な評価データを提供することで、評価の標準化と採用業務の工数削減を実現します。

https://tracks.run/products/ai-interview/

資料請求はこちら

https://tracks.run/download/ai-interview/

■デジタル人材の採用・育成・評価のための

HRプラットフォーム「Track（トラック）」について

Trackは、「デジタルスキル」の最大化・最適化をコアバリューとし、デジタル組織の構築を支援するHCMプラットフォームです。

自社で必要なデジタル人材のスキルを定義し、可視化。スキルギャップを埋める育成や採用・調達支援など、 多彩なサービスを通じて人材やチームの可能性を最大化し、企業のデジタル競争力を築きます。

https://tracks.run/(https://tracks.run/)

■株式会社ギブリーについて

ギブリーは「すべての人が物心豊かな社会を実現する」をビジョンに掲げ、生成AIやAIエージェントなどを支援するAIイネーブルメントカンパニー。グローバル開発組織と事業創造力を強みに、累計4,000社を支援。AI業務効率化事業「MANA」、AI共創開発事業「Givery AI Lab」、AIマーケティング事業「DECA」、デジタル人材採用・育成事業「Track」を展開。生成AI分野の支援実績は900社以上。

〈会社概要〉

社 名 ：株式会社ギブリー

所在地 ：東京都渋谷区南平台町15-13 帝都渋谷ビル8階

代表者 ：井手 高志

設 立 ：2009年4月28日

資本金 ：50,000,000円

事業内容：・HRテック事業（Track）

・マーケティングDX事業（DECA）

・オペレーションDX事業（MANA）

・AI開発支援事業（Givery AI Lab）

・サイバーセキュリティ事業

URL：https://givery.co.jp/(https://givery.co.jp/)