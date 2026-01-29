【大丸下関店】木と土calm(カーム)展

株式会社 大丸松坂屋百貨店木と土calm（カーム）木と土calm（カーム）木と土calm（カーム）木と土calm（カーム）

木と土calm（カーム）とは、山口県下関市の豊田町にてある工房兼ギャラリー。のどかな風景に囲まれた築150年の古民家で作られた作品。穏やかな波（calm）のように、心和ませる作品をお届けいたします。

木と土calm（カーム）プロフィール

【作家プロフィール】

・木工作家 坂本祐樹

山口県下関市生まれ。2012年より工房calmとして活動をスタート。無垢材を使ったオーダーメイド家具のほか、時計やカトラリーなどの小物類も制作しています。素材を生かしたやわらかな曲線を描く作品は、自然と心を和ませます。

・陶芸作家 木本紗綾香

島根県松江市生まれ。2011年より松江市で作家活動をスタート。どこか力強く、時に大胆な発想で作り上げる作品は存在感があり、使えば使うほどに愛着が湧きます。

大丸下関店3階 美術画廊 ART gallery木と土calm（カーム）展

タイトル：木と土calm(カーム)展

期間：2026年2月4日(水)～3月1日(日)

時間：10:00-18:00、最終日のみ17:00まで

場所：大丸下関店3階 美術画廊 山口県下関市竹崎町4-4-10(JR下関駅すぐ)

【株式会社大丸松坂屋百貨店 大丸下関店】

〒750-8503 山口県下関市竹崎町4-4-10、JR下関駅すぐ

大丸下関店代表電話番号：050-1783-1000［10:00-18:00］

HP:https://www.daimaru.co.jp/shimonoseki/

Instagram:https://www.instagram.com/daimarushimonoseki/

Facebook:https://www.facebook.com/daimaru.shimonoseki

X:https://twitter.com/daimarushimo