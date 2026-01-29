『ストリートファイター6』プレイヤー20名のコラボ限定デザインカードが手に入る!?　「ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス」の販売決定!!

株式会社カプコン

対戦型格闘ゲーム『ストリートファイター6』で活躍するプレイヤーをデザインしたカードがセットとなった、「ストリートファイタープレイヤーチップス」の販売を決定！

2026年1月31日（土）に開催される「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場を始めとしたイベント会場や「カプコンストア」、各種オンラインサイトにて、数量限定で順次販売いたします。

「ストリートファイタープレイヤーチップス」は定番の「うすしお」味！ 各eスポーツチームのロゴをパッケージにあしらったスタイリッシュなデザインとなっている。

チップス1袋に1枚付属する「プレイヤーカード」のデザインはレアを含めて全部で40種類！ （ノーマルデザインカード20種＋レアデザインカード20種）「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」で『ストリートファイター6』がさらに賑わうこの時期に、各選手の応援と集める楽しさと併せてお楽しみください。

【選手一覧】

DAIGO

TOKIDO

FUUDO

AKIRA

ANGRYBIRD

BIG BIRD

MOMOCHI

HIGUCHI

HIKARU

YAMAGUCHI

GACHIKUN

SAHARA

KAWANO

PUGERA

TACHIKAWA

DOGURA

SHUTO

BONCHAN

KAZUNOKO

MenaRD

【商品/販売先概要】

１. ストリートファイタープレイヤーズポテトチップスカジュアルセット

・ 内容物：ポテトチップス（うす塩味）4袋＋プレイヤーカード4枚セット

・ 製造元：株式会社湖池屋

２. ストリートファイタープレイヤーズポテトチップスプレミアムセット

・ 内容物：ポテトチップス（うす塩味）4袋＋プレイヤーカード4枚セット ※レアカードを必ず封入

・ 製造元：株式会社湖池屋

■販売先

【カプコンストア】

・サイトTOP：https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomstore/

・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

・取扱店舗：カプコンストア全店

【キャラカプ】

・サイトTOP：https://www.capcom.co.jp/amusement/characap/

・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

・取扱店舗：キャラカプ全店

【REJECT ONLINE STORE】

・サイトTOP：

https://brand.reject.jp/?srsltid=AfmBOop4GxEabtYhmK6qLxjaADLxY7ECKl-O2nUbuagvHdLkJamsGTPk

・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

【CRAZY RACCOON STORE】

・サイトTOP：https://crazyraccoon-store.com/

・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

【GOOD8SQUAD STORE】

・サイトTOP：https://store.good8squad.com

・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

【ZETA DIVISION STORE】

・サイトTOP：https://store.zetadivision.com/

・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了

３. ストリートファイタープレイヤーチップス

・ 内容物：ポテトチップス（うす塩味）2袋+プレイヤーカード2枚セット

・ 製造元：株式会社湖池屋

■販売先

【「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場内】

・サイトURL：https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/

・販売期間：2026年1月31日（土）終了

※商品詳細については各販売サイトよりご確認をお願いいたします。

※ステッカーのデザインはランダムとなっております。製造の都合上、各デザインの入数が均等ではない場合がございますが、あらかじめご了承ください。

※各会場での販売には数の限りがございます。

【『ストリートファイター6』製品概要】

『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』は「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。

■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：7,990円（税込）

・パッケージ版：8,789円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

■商品名：ストリートファイター6

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：4,990円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

