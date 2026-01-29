『ストリートファイター6』プレイヤー20名のコラボ限定デザインカードが手に入る!? 「ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス」の販売決定!!
対戦型格闘ゲーム『ストリートファイター6』で活躍するプレイヤーをデザインしたカードがセットとなった、「ストリートファイタープレイヤーチップス」の販売を決定！
2026年1月31日（土）に開催される「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場を始めとしたイベント会場や「カプコンストア」、各種オンラインサイトにて、数量限定で順次販売いたします。
「ストリートファイタープレイヤーチップス」は定番の「うすしお」味！ 各eスポーツチームのロゴをパッケージにあしらったスタイリッシュなデザインとなっている。
チップス1袋に1枚付属する「プレイヤーカード」のデザインはレアを含めて全部で40種類！ （ノーマルデザインカード20種＋レアデザインカード20種）「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」で『ストリートファイター6』がさらに賑わうこの時期に、各選手の応援と集める楽しさと併せてお楽しみください。
【選手一覧】
DAIGO
TOKIDO
FUUDO
AKIRA
ANGRYBIRD
BIG BIRD
MOMOCHI
HIGUCHI
HIKARU
YAMAGUCHI
GACHIKUN
SAHARA
KAWANO
PUGERA
TACHIKAWA
DOGURA
SHUTO
BONCHAN
KAZUNOKO
MenaRD
【商品/販売先概要】
１. ストリートファイタープレイヤーズポテトチップスカジュアルセット
・ 内容物：ポテトチップス（うす塩味）4袋＋プレイヤーカード4枚セット
・ 製造元：株式会社湖池屋
２. ストリートファイタープレイヤーズポテトチップスプレミアムセット
・ 内容物：ポテトチップス（うす塩味）4袋＋プレイヤーカード4枚セット ※レアカードを必ず封入
・ 製造元：株式会社湖池屋
■販売先
【カプコンストア】
・サイトTOP：https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomstore/
・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了
・取扱店舗：カプコンストア全店
【キャラカプ】
・サイトTOP：https://www.capcom.co.jp/amusement/characap/
・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了
・取扱店舗：キャラカプ全店
【REJECT ONLINE STORE】
・サイトTOP：
https://brand.reject.jp/?srsltid=AfmBOop4GxEabtYhmK6qLxjaADLxY7ECKl-O2nUbuagvHdLkJamsGTPk
・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了
【CRAZY RACCOON STORE】
・サイトTOP：https://crazyraccoon-store.com/
・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了
【GOOD8SQUAD STORE】
・サイトTOP：https://store.good8squad.com
・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了
【ZETA DIVISION STORE】
・サイトTOP：https://store.zetadivision.com/
・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了
３. ストリートファイタープレイヤーチップス
・ 内容物：ポテトチップス（うす塩味）2袋+プレイヤーカード2枚セット
・ 製造元：株式会社湖池屋
■販売先
【「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場内】
・サイトURL：https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/
・販売期間：2026年1月31日（土）終了
※商品詳細については各販売サイトよりご確認をお願いいたします。
※ステッカーのデザインはランダムとなっております。製造の都合上、各デザインの入数が均等ではない場合がございますが、あらかじめご了承ください。
※各会場での販売には数の限りがございます。
【『ストリートファイター6』製品概要】
『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』は「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。
■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
■プラットフォーム：
Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam
■発売日：好評発売中
■価格：
・ダウンロード版：7,990円（税込）
・パッケージ版：8,789円（税込）
■CEROレーティング：Ｃ
■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）
■商品名：ストリートファイター6
■プラットフォーム：
Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam
■発売日：好評発売中
■価格：
・ダウンロード版：4,990円（税込）
■CEROレーティング：Ｃ
■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）
最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。
■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp
■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。
■コピーライト：(C) 2026 KOIKE-YA Inc. (C)2026 REJECT Inc. All Right Reserved. (C)SAMURAI KOBO CO.,LTD. (C) 2018 - 2026,GANYMEDE Inc.All rights reserved. (C)2018 Copyright Good 8 Squad Inc. (C)CAPCOM