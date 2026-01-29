『ストリートファイター6』プレイヤー20名のコラボ限定デザインカードが手に入る!?　「ストリートファイタープレイヤーズポテトチップス」の販売決定!!

株式会社カプコン

対戦型格闘ゲーム『ストリートファイター6』で活躍するプレイヤーをデザインしたカードがセットとなった、「ストリートファイタープレイヤーチップス」の販売を決定！　


2026年1月31日（土）に開催される「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場を始めとしたイベント会場や「カプコンストア」、各種オンラインサイトにて、数量限定で順次販売いたします。





「ストリートファイタープレイヤーチップス」は定番の「うすしお」味！　各eスポーツチームのロゴをパッケージにあしらったスタイリッシュなデザインとなっている。





チップス1袋に1枚付属する「プレイヤーカード」のデザインはレアを含めて全部で40種類！　（ノーマルデザインカード20種＋レアデザインカード20種）「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」で『ストリートファイター6』がさらに賑わうこの時期に、各選手の応援と集める楽しさと併せてお楽しみください。


【選手一覧】

DAIGO


TOKIDO


FUUDO


AKIRA


ANGRYBIRD


BIG BIRD


MOMOCHI


HIGUCHI


HIKARU


YAMAGUCHI


GACHIKUN


SAHARA


KAWANO


PUGERA


TACHIKAWA


DOGURA


SHUTO


BONCHAN


KAZUNOKO


MenaRD


【商品/販売先概要】

１. ストリートファイタープレイヤーズポテトチップスカジュアルセット


・ 内容物：ポテトチップス（うす塩味）4袋＋プレイヤーカード4枚セット


・ 製造元：株式会社湖池屋




２. ストリートファイタープレイヤーズポテトチップスプレミアムセット


・ 内容物：ポテトチップス（うす塩味）4袋＋プレイヤーカード4枚セット　※レアカードを必ず封入


・ 製造元：株式会社湖池屋




■販売先

【カプコンストア】


・サイトTOP：https://www.capcom.co.jp/amusement/brands/capcomstore/


・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了


・取扱店舗：カプコンストア全店



【キャラカプ】


・サイトTOP：https://www.capcom.co.jp/amusement/characap/


・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了


・取扱店舗：キャラカプ全店



【REJECT ONLINE STORE】


・サイトTOP：


https://brand.reject.jp/?srsltid=AfmBOop4GxEabtYhmK6qLxjaADLxY7ECKl-O2nUbuagvHdLkJamsGTPk


・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了



【CRAZY RACCOON STORE】


・サイトTOP：https://crazyraccoon-store.com/


・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了



【GOOD8SQUAD STORE】


・サイトTOP：https://store.good8squad.com


・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了



【ZETA DIVISION STORE】


・サイトTOP：https://store.zetadivision.com/


・販売期間：2026年1月31日（土）発売／在庫がなくなり次第終了



３.　ストリートファイタープレイヤーチップス


・ 内容物：ポテトチップス（うす塩味）2袋+プレイヤーカード2枚セット


・ 製造元：株式会社湖池屋



■販売先

【「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」会場内】


・サイトURL：https://sf.esports.capcom.com/sfl2025/final/


・販売期間：2026年1月31日（土）終了



※商品詳細については各販売サイトよりご確認をお願いいたします。


※ステッカーのデザインはランダムとなっております。製造の都合上、各デザインの入数が均等ではない場合がございますが、あらかじめご了承ください。


※各会場での販売には数の限りがございます。



【『ストリートファイター6』製品概要】



『ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション』は「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。



■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション


■プラットフォーム：


Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：好評発売中


■価格：


　・ダウンロード版：7,990円（税込）


・パッケージ版：8,789円（税込）　


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）





■商品名：ストリートファイター6


■プラットフォーム：


Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：好評発売中


■価格：


・ダウンロード版：4,990円（税込）


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）



最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。


■公式サイト：https://www.streetfighter.com/6/ja-jp


■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。


※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト：(C) 2026 KOIKE-YA Inc.　(C)2026 REJECT Inc. All Right Reserved.　 (C)SAMURAI KOBO CO.,LTD.　(C) 2018 - 2026,GANYMEDE Inc.All rights reserved. (C)2018 Copyright Good 8 Squad Inc.　(C)CAPCOM　