レトロフューチャーなBluetooth対応CDプレーヤー「RELAX PIXEL TUNES」から、待望の新色「Ray of Light」がついに先行限定発売！

株式会社シンシア

株式会社シンシア（本社：大阪市浪速区）は、大人の遊び心をくすぐる雑貨ブランド「RELAX（リラックス）」より、初回生産分が即完売となった話題のCDプレーヤー「PIXEL TUNES（ピクセルチューンズ）」の新色を2026年1月30日(金)より先行限定で発売いたします。

≪RELAX PIXEL TUNES CD player ピクセルチューンズ CDプレーヤー≫

新色「Ray of Light / レイオブライト」には、文字通り「希望」や「明るい未来」

という意味が込められています。

そして、その裏に冠された別名は「1998」。 1998年に高い評価を得たマドンナのアルバム『Ray of Light』のジャケットイメージ、および同年発売の歴史的な一台である「初代iMac」の鮮やかなブルーから着想を得ました。未来への期待に溢れていた1998年を象徴する色として、現代のレトロフューチャーを表現しています。

充電式リチウム電池とスピーカーを本体に内蔵。配線の心配がなく、インテリアにすっきりと馴染みます。※Bluetooth接続でお手持ちのスピーカーやイヤホンと繋げば、さらにダイナミックな音質で音楽を楽しむことも可能です。

既存のラインナップに新たな魅力を加える、クリーンなデザイン。まさに「Ray of Light（一筋の光）」という名にふさわしい仕上がりです。

既存の2色1983とウォームグレーも好評発売中！

1983はマイケル・ジャクソンの赤いジャケットが印象的な『スリラー』のMV発表やファミコンの発売。この赤色は、まさに革新と興奮に満ちた1983年を象徴しています。

カラー：1983カラー：ウォームグレー

RELAX PIXEL TUNES（ピクセルチューンズ）の待望の新色「Ray of Light / レイオブライト」は、シンシア公式オンライン各店（本店、楽天、ZOZO、Amazon、Yahoo!）のほか、一部のセレクトショップ等にて先行限定発売いたします。

販売価格 12,980円(税込)

《取扱店舗/WEB》

- シンシアストアhttps://www.sincere-store.com/view/item/000000003249- 楽天市場1号店 スマイルライフギフト シンシアhttps://item.rakuten.co.jp/sincere-watch/jwi02001/- 楽天市場2号店 SiNCERE LABOhttps://item.rakuten.co.jp/sincere-store/jwi02001/- ZOZOTOWNhttps://zozo.jp/shop/sincere/goods/92830471/- Amazonhttps://www.amazon.co.jp/dp/B0F3HWFXQC(http://amazon.co.jp/dp/B0G62TWT3H)- Yahoo!ショッピングhttps://store.shopping.yahoo.co.jp/sincere-inc/jwi02001.html

「懐かしさと新しさが調和する、大人の遊び心をくすぐる雑貨ブランド」

RELAXは、忙しい日々の中でふと肩の力を抜いてリラックスできる、

心を解き放ち「チルアウト」できる時間を楽しむための雑貨を提供しています。

ギフトにも最適なアイテムを取り揃えています。

- 株式会社シンシア- 本社所在地：大阪市浪速区日本橋3-3-21- 代表者：代表取締役 西森 潤- 資本金：10,000,000円- 事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売・デザイン- HP：https://www.sincere-inc.jp/- Instagram：https://www.instagram.com/sincere_smilelifegift/- X(旧twitter)：https://twitter.com/sincere_inc_jp- YouTube：https://www.youtube.com/@sincereincwatch