株式会社ウィザスが運営する「第一ゼミナールグループ」は、小学生の英語授業料を大幅に引き下げ、英検(R)検定料を1回負担することで、英語学習支援を強化します。

『「学び」と「成長」の喜びを、一人でも多くの人に。』を掲げる株式会社ウィザス（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：生駒 富男）は、教育・人材育成として幼児から社会人のすべての人の幸せへとつながる"社会で活躍できる人づくり"の実現を掲げています。

この度、株式会社ウィザスが運営する学習塾「第一ゼミナール」では、英語学習の重要性が高まる一方で、物価高などを背景に家計負担が学習の開始や継続の障壁となっている現状を踏まえ、小学生の英語授業料を大幅に引き下げます。

グローバル化が進む現代において、英語力は将来にわたり求められる基礎的なスキルです。第一ゼミナールでは、学習指導要領の方針を踏まえ、小学生一人ひとりが無理なく英語に親しみ、学びを継続できる環境づくりに取り組んでいます。

一方で、英語学習のスタート段階において、経済的な理由が学習機会の差につながっている現状も見過ごせない課題と捉えています。そこで今回、はじめやすく、継続的な学習につなげることを重視し、授業料を抜本的に見直しました。授業料引き下げは、学習開始の経済的障壁を下げる直接的な施策であり、早期から英語に触れる経験を通じて学習習慣を育み、中学・高校、さらにはその先の学びへとつながる基盤を築くことを目指すものです。短期的な集客策ではなく「一人ひとりの継続的な学習習慣の形成」を目的としています。

英語授業料

集団指導（小学5・6年）：月額 8,800円 → 4,180円（税込）（改定後）

個別指導（小学3～6年）：月額 10,890円 → 7,700円（税込）（改定後）

さらに第一ゼミナールでは、英語学習の成果を「目に見える成功体験」として実感してもらうため、英検(R)取得の支援にも力を入れています。同塾では「英検(R)合格サポートキャンペーン」として、小学1年生から中学3年生までの塾生を対象に、2026年度の英検(R)の検定料を1回分負担し、子どもたちの挑戦を後押しします。英検(R)取得による成功体験により、子どもの自己肯定感の高まりが期待できる施策となっています。

※英検(R)は、公益財団法人日本英語検定協会の登録商標です。「英検(R)合格サポートキャンペーン」は、公益財団法人日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。■株式会社ウィザス・第一ゼミナールについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関を目指しています。

第一ゼミナールは株式会社ウィザスが運営、関西を中心に50年の指導実績を持つ学習塾です。第一ゼミナールはウィザスグループとして、「目標は志望校合格！目的は社会で活躍できる人づくり!!」を実現する最高の教育機関であり続けます。

社 名：株式会社ウィザス

代 表 者：代表取締役社長 生駒 富男

所 在 地：〒541-0051大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設 立：1976年7月10日

資 本 金：12億9,937万5,000円

従業員数：正社員1,011名（2025年3月31日現在）

事業内容：総合教育サービス

U R L ：https://www.with-us.co.jp

