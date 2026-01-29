【西武池袋本店】リニューアルしパワーアップしたデパチカで、バレンタインスイーツが続々！『“デパチカ” バレンタイン』を開催中

株式会社そごう・西武

ピエール マルコリーニ／クレアシオン 9個入り（１箱）4,320円（なくなり次第終了）

改装中の西武池袋本店では、昨年リニューアルしたデパチカスイーツ&ギフト売場の売り上げが好調で、多くのお客さまに新しいデパチカの魅力を評価いただいております。1月21日からは、デパチカスイーツ＆ギフト売場をメイン会場として「チョコか、チョコ以外か」をテーマに、バレンタイン企画「“デパチカ” バレンタイン」がスタート。リニューアルオープンしたデパチカには、バレンタイン催事「チョコレートパラダイス」で人気の高かったブノワ・ニアン、ピエール マルコリーニ、ルノートルなどといった海外ブランドが常設。くわえて、話題のゴディバベーカリーゴディパンや行列の絶えないオードリーをはじめ、出来立ての和スイーツ、各ブランドの生ケーキなどの「チョコ以外」スイーツもバリエーション豊富に品揃え。デパチカのポテンシャルを最大限に発揮するラインアップでご紹介します。

“デパチカ”バレンタイン企画概要

■会期：～2026年2月15日（日）まで

■会場：地下1階＝デパチカ スイーツ＆ギフト 各ブランド

地下1階＝デパチカ スイーツ＆ギフト イベントスペース

■品揃え：地下1階＝デパチカ スイーツ＆ギフト （計77ブランド）

地下1階＝デパチカ スイーツ＆ギフト イベントスペース

（イヴァン・ヴァレンティン、ワンス アポン ア タイム 計2ブランド）

海外のブランドチョコや、西武池袋本店限定チョコも登場

バレンタイン催事「チョコレートパラダイス」でも人気だった海外のチョコレートブランドがラインアップされているデパチカでは、日本初登場や西武池袋本店限定チョコレートを多数品揃えいたします。

［以下代表商品例］

ブノワ・ニアン／ブノワ・ニアン ボックス3個入（１箱）1,890円＜日本初登場＞

（なくなり次第終了）

ピエール マルコリーニ／クレアシオン 9個入り（１箱）4,320円＜西武・そごう限定＞

（なくなり次第終了）

ピエール・エルメ・パリ／ガナッシュ イスパハン（１箱）2,808円＜西武池袋本店限定＞

（なくなり次第終了）

ルノートル／クレープ・ルノートル（１箱、3種 6本入）1,728円

（なくなり次第終了）

ラ・メゾン・デュ・ショコラ／オ クール デュ フォブール 6粒入（１箱）4,320円

（～2/14）

アトリエ ドゥ ゴディバ／スターシェフ コレクション ジュエル オブ ジ アース（１箱、10粒入）7,344円

（～2/15）

前年同商戦で高伸長！伸びしろのある、「チョコ以外」スイーツは、デパチカの地の利を活かす充実したバリエーションで品ぞろえ

そごう・西武全体の2025年のバレンタイン商戦で前年比400%と高伸長した「チョコ以外」の商品群に着目。池袋本店では、デパチカのポテンシャルを活かしたバレンタインのスイーツを提案します。

［以下代表商品例］

生ケーキ

アトリエ ドゥ ゴディバ／ストロベリーチョコレートショートケーキ（1個）940円

（～3/24）

フルーツピークス／ミロワール・ショコラ（13cm、1台）3,456円

（2/1～28）

日本橋 千疋屋総本店／クイーンストロベリーショコラ（1箱、2個入）1,124円、（1箱、4個入）2,139円

（2/8～2/14）

アンリ・シャルパンティエ／ザ・チョコレートケーキ<バレンタイン>（1台）3,564円

（2/12～2/14）

ブールミッシュ／ショコラ・シャルルー（1台）2,862円

（2/13～2/14）

シーキューブ／チョコレートロール（1個）1,512円

（～2/14）

新宿高野／Gateauxショコラ（1個）1,059円

（～2/28）

不二家 銀座／テリーヌショコラ（1箱）2,106円＜西武池袋本店限定＞

（2/11～なくなり次第終了）

和スイーツ

足立音衛門／行け、フクロウ（ショコラ）（1個）432 円＜西武池袋本店限定＞

（～2/20）※各日限定10個

足立音衛門／栗恋フィナンシェ（ショコラ）（1個）432 円＜西武池袋本店限定＞

（～2/20）※各日限定60個

京菓匠 鶴屋吉信／チョコレート羊羹 オレンジ 3本入（1箱）1,404円

（～2/14）

たねや／ちょこどら（1箱）400円

（～2/14）

とらや／羊羹 au ショコラ（1箱）1,944円

（2/8～2/14※お一人さま5箱、各日なくなり次第終了）

京 みたらし 梅園／あんがさね「CACAO」（1箱、4個入り）1,050円

（～2/14）

CARAMEL TOKYO WARAKUBENIYA／熟成トリュフ ほうじ茶（1箱）3,401円

（～2/14）

洋焼き菓子・ブーランジェリー

ルノートル／＜焼きたて＞クッキー・グリュエ・ドゥ・カカオ・ノワゼット（1個）648円＜西武池袋本店限定＞

（～3/31）

アトリエ ドゥ ゴディバ／マドレーヌ ラズベリーホワイトチョコレートバレンタイン限定（1個）486 円＜西武池袋本店限定＞

（～2/14）

オードリー／スペシャル缶（S）（1缶）2,214 円

（～2/14）

TOKYOチューリップローズ／チューリップローズ ショコラ・フルコース（1箱、4個入）1,188 円

（～2/14）

ザ・ロイヤル ベイク／チョコアーモンド スコーン（1個）324円＜西武池袋本店限定＞

(2/1～14）

GODIVA Bakery ゴディパン／ハートコロネ（ショコラ）（1個）486円

（～3/14）

ドンク／ショコラバゲット（1個）800円

（2/1～14）

■■■◆◆◆■■■◆◆◆■■■◆◆◆

西武池袋本店

〒171-8569 東京都豊島区南池袋1-28-1

03-3981-0111（代表）

https://www.sogo-seibu.jp/seibuikebukuro/

営業時間：午前10時～午後8時

※最新の営業時間は西武池袋本店のホームページをご確認ください。

■■■◆◆◆■■■◆◆◆■■■◆◆◆