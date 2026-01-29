ペット防災を平時から動かす。食の選択肢×寄付×災害時提供--3つの機能を備えた愛犬のための自動販売機『愛犬の食卓』が誕生

株式会社マーブル&コー

株式会社マーブル＆コー（本社：東京都目黒区、代表取締役：大瀧昭一郎）は、「愛犬たちの食環境の拡充」「寄付活動」「災害対策ベンダー」の3つの機能を備えたドッグフード・犬のおやつを取り扱う自動販売機プロジェクト『愛犬の食卓』を立ち上げました。

愛犬の食卓公式サイト https://aikengourmet.jp/(https://aikengourmet.jp/)

本取り組みは、愛犬家の暮らしの中に“食”の選択肢を増やすと同時に、売上の一部を寄付へ還元し、災害発生時には非常食を届けられる仕組みづくりを目指すものです。

『愛犬の食卓』は、1月31日（土）～2月1日（日）東京ビッグサイト開催『マーブルドッグフェスティバル2026』にて初公開。会場では実際に自動販売機を利用して“試せる”体験をご提供します。

『愛犬の食卓』立ち上げの背景

愛犬と暮らすことが生活の一部となっている現代で、愛犬家の日常には「食」「支援」「備え」に関する小さな不便や不安が残っています。『愛犬の食卓』は、食環境の拡充・寄付活動・災害対策ベンダーという3つの必要性を、ひとつの仕組みとして同時に解決するために立ち上げました。

1）食環境の拡充が必要な理由

ドッグフードやおやつは、愛犬の健康と毎日に直結する“必需品”です。しかし現実には、急な買い足しや外出先・旅行先、営業時間外、イベント参加時などに「必要なときに、安心して選べる場所」が限られ、選択肢が一気に狭まります。

とくにフードは嗜好や体質との相性があり、代替がきかないケースも少なくありません。だからこそ、暮らしの導線上に“必要なときに買える”環境を整え、愛犬の「うれしい」と「おいしい」を日常的に支えることが必要だと考えました。

2）寄付活動が必要な理由

犬を取り巻く社会課題は、保護犬活動や災害救助犬・補助犬の育成など、継続的な支援を必要とする領域が多く存在します。一方で、支援したい気持ちはあっても「どこに、どう関わればいいかわからない」「寄付のきっかけがない」と感じる人も少なくありません。

『愛犬の食卓』は、日常の購入体験そのものを“支援につながる行動”へ変えることで無理なく参加できる寄付の入口をつくり、未来の犬たちを支える循環を生み出す必要があると考えています。

3）災害対策ベンダーが必要な理由

災害時、ペットは家族でありながら人の備えに比べてフードや水の備蓄が後回しになりやすい現実があります。避難所や避難先では愛犬の食事が確保できず不安が増し、体調を崩すことも起こりえます。

“もしも”の備えは重要ですが、非常時だけに備えるのではなく平時から自然に備えが回る仕組みが必要と考えました。『愛犬の食卓』は、日常の利便性を提供しながら災害発生時には非常食として届けられる導線を持つことで、ペット防災を平時から動かすためのインフラになることを目指します。

『マーブルドッグフェスティバル2026』での初公開について

『愛犬の食卓』は、1月31日（土）～2月1日（日）東京ビッグサイト開催『マーブルドッグフェスティバル2026』にて初公開します。会場では実機を展示し、実際に購入体験できる機会をご用意いたしました。

当日は簡単なアンケートにお答えいただくことで実際にご購入体験をしていただけます。（販売ではありません。）

当プロジェクトへのご賛同ブランド

- イベント名：マーブルドッグフェスティバル2026- 公式サイト：https://marble-dogfestival.com/- 開催日：2026年1月31日（土）～2月1日（日）開場10時 閉場17時- 会場：東京ビッグサイト 東５・６ホール 東京都江東区有明3-11-1- 展示内容：『愛犬の食卓』実機展示並びに購入体験

実機展示にあたり、購入体験にご協力いただき、製品をご提供くださるブランド（企業）様をご紹介いたします。

いずれの企業様も、愛犬たちへの深い想いを原点に日々のQOL向上に寄与する高品質なアイテムを展開されています。

また、『愛犬の食卓』が目指す「食環境の拡充」「寄付活動」「災害対策」という本プロジェクトの社会的意義にもご賛同してくださいました。

今後の展開

- 北の極 https://www.kitanokiwami.com/- PURELUXE https://www.pureluxe.jp/- グローバルペットニュートリション https://www.gpn-inc.jp/- 馬肉五膳・鹿肉五膳 https://orientpetfood.co.jp/※引き続き当プロジェクトへご賛同いただける企業様を募集中です。

『愛犬の食卓』は、愛犬家の暮らしを支える“新しいインフラ”として、ドッグランやトリミングサロンなどのペット関連施設、公園や商業施設など愛犬と一緒に利用できる施設、さらには愛犬たちの暮らす環境づくりに積極的に関与していただける行政、そしてこの理念に賛同していただける個人が所有する敷地などに設置のご協力をいただきたいと考えています。

会社概要

会社名：株式会社マーブル＆コー

所在地：東京都目黒区中目黒1-1-17 LANTIQUE BY IOQ 101

代表者：代表取締役 大瀧昭一郎

事業内容：ドッグイベント企画運営／ウェブメディア／ドッグアパレル

URL：https://marbleco.co.jp/

