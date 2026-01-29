メットライフ生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン）は、新たに2代理店をマグネットエージェンシーに認定しました。これにより、2026年のマグネットエージェンシーは70店となりました。

マグネットエージェンシーとは、「ここで保険に加入したい」「相談したい」とお客さまが集う、強いブランド力で人々を惹きつける代理店です。地域に根差し、サステナブルな経営を目指す代理店を、当社が独自に設定した基準に照らし、認定しています。業績だけでなく、教育体制、営業プロセス、内部統制など経営品質を総合的に評価するのが特長であり、エントリー査定・体制整備確認・訪問認定査定の三段階で審査し、認定の可否を決定しています。

■新規認定マグネットエージェンシー

- 株式会社ワオナス（宮城県仙台市）- 株式会社リアルコーディネート（鳥取県倉吉市）

全国のマグネットエージェンシー（2026年1月時点）については＜別紙＞(https://www.metlife.co.jp/content/dam/metlifecom/jp/corp/pdf/about/press/2026/260129_2.pdf#page=2)をご覧ください。また、当社公式ホームページにおいて、各マグネットエージェンシーをご紹介しています。

https://www.metlife.co.jp/agency/magnet_agency/

当社は、生命保険に対するお客さまのニーズや購買行動の変化に幅広く対応していくために、お客さま、従業員、地域の人々を磁石のように惹きつける、地域を代表する保険・金融サービス企業であるマグネットエージェンシーの成長を今後もサポートしてまいります。

以上

