【新製品】GEKKO「G-Skid」に待望のWIDEサイズが登場。デッキの摩耗を防ぐ、全てのスケーターのための進化系テールガード。

月光日本合同会社

スケートショップGEKKO（月光日本合同会社）は、耐久性に優れたポリウレタン製テールガード「G-Skid（Gスキッド）」の従来モデル（今後「STANDARD」と表記）に加え、ワイドデッキ需要に応えた新モデル「WIDE」を発売開始いたします。



左：G-Skid WIDE（新製品）、右：G-Skid STANDARD（従来品）

■ 開発の背景：フリースタイルスケートボードのワイド化、ストリートシェイプへの対応


フリースタイルスケートの普及・進化に伴い、7.5インチ以上のワイドなフリースタイルスケートボードやストリートデッキをベースにしたセッティングが増加してきています。そこで、これまでのサイズ（13cm）ではカバーしきれなかった広いテール幅を守るため、機能性を損なわずにより接地面積を広げた「WIDE」サイズ（14.5cm）のテールガードを開発しました。



■ G-Skid（Gスキッド）の特長


高密度ポリウレタンによる圧倒的な耐久性


面との激しい摩擦からテールとノーズを保護。デッキの「チップ（欠け）」や摩耗を防ぎ、お気に入りのデッキの寿命を大幅に延ばします。


オーリーの感触を損なわない薄型・高剛性設計


強度を保ちつつ限界まで厚みを抑えることで、テールを弾く際の違和感を最小限に。テクニカルなフリースタイルからオーリーを多用するスタイルまで幅広く対応します。


安全性と美しさを両立する面取り加工


エッジ部分には丁寧な面取り（R加工）を施しており、グラブトリック時や持ち運びの際に指を傷つける心配がありません。


確実な固定を約束するシンク構造


ネジ穴はボルト頭が飛び出さないシンク構造を採用。路面との干渉を抑え、ハードな使用でも緩みにくい設計です。




G-Skid ラインナップ（イメージ）


■ ラインナップ・適合ガイド


スケートスタイルやデッキの幅に合わせて、2つのサイズからお選びいただけます。



・STANDARD（13cm / 5.1inch）


従来のフリースタイルデッキ、Moonshine Skateboardsなどのフラットノーズタイプのフリースタイルボード全般に最適。



・WIDE（14.5cm / 5.7inch）【NEW】


Moonshine Skateboardsの"Watatsumi"、"Nightshade"をはじめ、他メーカーの7.5インチ以上のワイドデッキやストリートタイプに最適。




差は15mm


【製品スペック】


・製品名： GEKKO 「G-Skid（Gスキッド）」


・素材： 高機能ポリウレタン


・バリエーション：


　-STANDARD（13cm / 5.1インチ）


　-WIDE（14.5cm / 5.7インチ）


・内容物： G-Skid本体×1、専用取付ボルト×2、専用ナット×2


　（※G-Skid本体のみの「バルク版」も販売中）


・販売形態： 1セット単位（前後装着には2セット必要）



■ スケートショップGEKKOについて


スケートショップGEKKO(https://gekko.theshop.jp/)は、アメリカのフリースタイルとバーチカルに特化した老舗スケートボードメーカー「Moonshine Skateboards」の総代理店。また、スケーターの視点から「真に機能的なギア」を追求。ライダーの足元を支え、表現の可能性を広げる製品を開発しています。