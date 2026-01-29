新コスモス電機　ISO 9001認証 30年継続を記念してJIA-QAセンターより記念盾を贈呈されました

新コスモス電機株式会社

「世界中のガス事故をなくす」を大目標に掲げるガス警報器・検知器メーカーの新コスモス電機株式会社（本社：大阪市淀川区、代表取締役社長：高橋良典）は、このたびISO 9001認証取得から本日（2026年1月29日）で30年を迎え、これを記念して一般財団法人日本ガス機器検査協会（JIA）QAセンター（以下、JIA‑QAセンター）より記念盾を贈呈されました。贈呈式は2026年1月7日（水）に当社本社で執り行われ、JIA‑QAセンターおよび当社関係者が出席しました。

工業用および家庭用ガス検知器・警報器の分野では国内初*の取得

ISO 9001は、品質マネジメントシステムに関する国際規格であり、組織が法令・規制の要求事項を満たしつつ、顧客やその他の利害関係者の期待に応えるための仕組みです。

新コスモス電機が製造・販売する「ガス検知器」や「ガス警報器」は、万が一の時にしっかりと作動することが不可欠な保安機器です。そのため「品質への取り組み」を経営の最重点課題と位置付け、ISO 9001の認証を工業用および家庭用ガス検知器・警報器の分野では日本で初めて*1996年に取得しました。当社の品質方針「我々は『品質至上』に徹し、顧客の期待とニーズに応えて、信頼と満足を頂ける品質を提供する」に基づき、C‑QMS（コスモス品質マネジメントシステム）を策定しました。全社一丸となって製品および業務の品質向上に努めています。

当社が30年間にわたり本認証を維持してきたことは、品質管理への継続的な取り組みと従業員一人ひとりの努力が結実したものであり、今回の記念盾はそれら活動を高く評価いただいた結果であると受け止めています。

*1996年1月29日、JIA-QAセンターにて取得

(一財)日本ガス機器検査協会 理事・QA事業部長 山下 敬一 様

ISO 9001認証登録30周年、誠におめでとうございます。30年という長きにわたり、品質マネジメントシステムを維持・進化させてこられた新コスモス電機の真摯な取り組みに、心より敬意を表します。この歩みは、経営層の強いリーダーシップと従業員一人ひとりの研鑽が結集した「信頼の証」に他なりません。業界の模範として、常に品質向上を追求される新コスモス電機のさらなる飛躍を期待しております。

新コスモス電機(株) 取締役 松原 義幸

このたびの記念盾の授与を大変光栄に存じます。ISO 9001認証を30年間維持できたのは、従業員一人ひとりの不断の努力と共に、当社製品の品質に関わるお取引先様や関係者の皆様からのご支援の賜物です。合わせて「世界中のガス事故をゼロにする」という従業員の思いが品質第一に繋がり、その結果としてISO 9001認証を30年間維持できたと考えます。今後もこの思想は揺らぐことなく継続し、顧客満足の向上と業務改善に努めてまいります。

ISO 9001認証の取得・維持は、製品・サービスの品質の一貫性確保、顧客満足度の向上、業務プロセスの合理化および無駄の削減など、多くの利点をもたらします。新コスモス電機は今回の節目を契機に、品質向上と業務効率化に引き続き取り組むとともに、JIA‑QAセンターとの連携を深め、さらなる信頼性の向上を目指してまいります。

贈呈式概要：

日時：2026年1月7日（水）15:00～

場所：新コスモス電機株式会社 本社

出席者：（日本ガス機器検査協会）理事・QA事業部長 山下 敬一様、他／（新コスモス電機）取締役 松原 義幸、他

新コスモス電機について

1964年に世界で初めて家庭用ガス警報器を開発して以来、「世界中のガス事故をなくしたい」という想いで家庭用ガス警報器・産業用ガス検知警報器・住宅用火災警報器を手がけてきました。家庭用ガス警報器は国内トップシェアを誇り、今では海外市場へも積極的に展開しています。すべての製品のコアとなるガスセンサ技術を基に、世の中になかった新しい商品を数多く開発しています。

会社概要

会社名：新コスモス電機株式会社

所在地：大阪市淀川区三津屋中2-5-4

代表者：代表取締役社長 高橋 良典

設立：1960年

事業内容：家庭用ガス警報器、産業用ガス検知警報器、住宅用火災警報器他の開発・製造・販売・メンテナンス

URL：https://www.new-cosmos.co.jp/

