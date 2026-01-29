NECネクサソリューションズ、株式会社NTTデータ イントラマート主催の「よってってや！～intra-mart×生成AIによる 無限大の可能性と活用最新事例～」に出展します

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECネクサソリューションズは、2月20日(金)コングレスクエア グラングリーン大阪にて開催されます「よってってや！～intra-mart×生成AIによる 無限大の可能性と活用最新事例～」に出展します。

当社からは、製造業向けのintra-mart導入に精通したエンジニアによる、製造DXを成功に導く活用事例についての講演を行います。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/ev250019.html

■よってってや！概要

～intra-mart×生成AIによる 無限大の可能性と活用最新事例～

最新の生成AI活用事例や導入事例を交えながら、intra-martが実現する次世代の業務スタイルをご紹介するイベントです。

■当社講演概要

【11:30～12:00】製造DXを推進するintra-mart活用術

intra-martのパートナーとして20年の実績を持つ当社が、製造業のDX推進を支えるintra-martの活用法をまとめました。これまで部署ごとにサイロ化されていた業務がintra-martの活用により改善した事例をご紹介します。

また、クレーム管理やプロジェクト管理など、プロセス改善につながるソリューションについても解説します。

intra-martで「今までできなかった」を可能にしませんか？

【説明】NECネクサソリューションズ 特定・開発統括部 第一システムグループ 飯田 直人

■関連情報

- intra-mart Accel Platform 導入事例

https://www.nec-nexs.com/sl/intramart/case/

■イベント概要

■お問い合わせ

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-nexs.com/seminar/ev250019.html[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/113_1_0dadfeb3d775f77add5c268a97335f4b.jpg?v=202601291251 ]お問い合わせ窓口

NECネクサソリューションズ

お客様センター

セミナー担当

メールアドレス： nexstation@nexs.nec.co.jp