NECネクサソリューションズ、株式会社NTTデータ イントラマート主催の「よってってや！～intra-mart×生成AIによる 無限大の可能性と活用最新事例～」に出展します
ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社
■よってってや！概要
■当社講演概要
intra-martのパートナーとして20年の実績を持つ当社が、製造業のDX推進を支えるintra-martの活用法をまとめました。これまで部署ごとにサイロ化されていた業務がintra-martの活用により改善した事例をご紹介します。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/113_1_0dadfeb3d775f77add5c268a97335f4b.jpg?v=202601291251 ]
NECネクサソリューションズ
NECネクサソリューションズは、2月20日(金)コングレスクエア グラングリーン大阪にて開催されます「よってってや！～intra-mart×生成AIによる 無限大の可能性と活用最新事例～」に出展します。
当社からは、製造業向けのintra-mart導入に精通したエンジニアによる、製造DXを成功に導く活用事例についての講演を行います。
～intra-mart×生成AIによる 無限大の可能性と活用最新事例～
最新の生成AI活用事例や導入事例を交えながら、intra-martが実現する次世代の業務スタイルをご紹介するイベントです。
【11:30～12:00】製造DXを推進するintra-mart活用術
intra-martのパートナーとして20年の実績を持つ当社が、製造業のDX推進を支えるintra-martの活用法をまとめました。これまで部署ごとにサイロ化されていた業務がintra-martの活用により改善した事例をご紹介します。
また、クレーム管理やプロジェクト管理など、プロセス改善につながるソリューションについても解説します。
intra-martで「今までできなかった」を可能にしませんか？
【説明】NECネクサソリューションズ 特定・開発統括部 第一システムグループ 飯田 直人
■関連情報- intra-mart Accel Platform 導入事例
https://www.nec-nexs.com/sl/intramart/case/
■イベント概要
■お問い合わせお問い合わせ窓口
NECネクサソリューションズ
お客様センター
セミナー担当
メールアドレス： nexstation@nexs.nec.co.jp