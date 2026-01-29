オトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第13弾「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」本日発売！

アイディアファクトリー株式会社


アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、本日2026年1月29日（木）にオトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第13弾を飾る、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」を発売しました。



▼「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」公式サイト


https://www.otomate.jp/ghp/switch/



引き続き、「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」ならびに「オトメイト グラフィティ」を何卒よろしくお願いいたします。



■「オトメイト グラフィティ」とは







本作は「オトメイト グラフィティ」の1つで


今までに発売されてきたオトメイトタイトルがNintendo Switch(TM)用ゲームソフトとして


続々とリリースされます。



“グラフィティ”とは、色々な恋物語（タイトル）を集めるという意味で


オトメイトブランドの名作たちの総称として「オトメイト グラフィティ」と名付けました。


何年経っても色褪せることのない恋物語を、皆様と繋いで参ります。



▼公式サイト


https://www.otomate.jp/otomate_graffiti/



▼権利表記


(C)IDEA FACTORY



■「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」とは







ときめき、胸キュン厳禁！


学園のマドンナはガラスの心臓 (Glass Heart)！？



本作は、クセの強い攻略対象キャラクターたちと繰り広げるラブコメディ作品です。


どこか懐かしさを感じる少女漫画のようなノリと、


先が読めても面白い王道展開、


そしてそれらを逆手に取った驚きの超展開を楽しめます。



明るい気持ちになれるラブコメディをお楽しみください。



■『Glass Heart Princess』ストーリー


超エリート校に通う主人公は、知能体力容姿家柄、全て揃った学園のマドンナ。


そんな完全無欠の主人公だが、学業を優先する余り昔から男っ気がないことだけが欠点だった。



「恋愛なんて……、私にはまだ無理よ……」



だが、そう思っていた矢先に、それは起こった。


高校生活最後の夏休みに、避暑地でバカンスをしていた主人公を謎の心臓発作が襲ったのだ。


かろうじて一命を取り留めた主人公だったが、


目覚めた彼女は心拍数が一定を超えると心停止するという、


原因不明の奇病【硝子の心臓症候群（グラスハートシンドローム）】に冒されていた。



早い話、ときめくと死んでしまうのである！



さらにこの病は未だ進行中であり、このまま病気が進行した場合、


主人公が年を越せるかどうかは五分五分だという。


……治療する方法はただ１つ。



あえてデートでときめき、己の心臓を鍛えるのだ！



果たして、彼女の初めての恋の行方やいかに――



■『Glass Heart Princess PLATINUM』ストーリー


結ばれた主人公と彼との物語や、恋人になる前の甘酸っぱいデートなど


キャラクター同士の掛け合いが楽しめる物語を５つ収録！



【アフターストーリー】


前作【Glass Heart Princess】でハッピーエンドを迎えたキャラクターと主人公のその後の物語です。



【南国リゾート編】


学祭の「特別賞」として招待された４泊５日のリゾート旅行の物語です。



【トライアングルデート】


主人公＋攻略対象キャラクター２人の組み合わせでのデートイベントを楽しむことができます。



【サイドストーリー】


各キャラクター視点で綴られるサイドストーリーをノベル形式で楽しむことができます。



【皐月編】


主人公付きのメイド「千賀皐月」の物語です。


皐月の誕生日に起きた【とある事件】の顛末を紐解きます。



■攻略対象キャラクター


柾木 真之介（まさき しんのすけ）


CV：KENN








烏丸 幸斗（からすま ゆきと）


CV：鈴木 達央








朝比奈 天馬（あさひな てんま）


CV：羽多野 渉








星野 彼方（ほしの かなた）


CV：宮田 幸季








道明寺 凱（どうみょうじ がい）


CV：松岡 禎丞


※隠し攻略対象キャラクター








【商品概要】


タイトル　：Glass Heart Princess for Nintendo Switch


　　　　　（グラス ハート プリンセス フォー ニンテンドー スイッチ）


対応機種　：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite


ジャンル　：女性向け恋愛ADV


CERO　　 ：「B」（12才以上対象）


プレイ人数：1人


発売日　　：2026年1月29日発売


価格　　　：[通常版・DL版]7,700円（税込）


　　　　　　[特装版]9,900円（税込）



原画：きなみ 由希



楽曲情報


【Glass Heart Princess】


OP：「Steel Your Heart」


ED：「恋色ミラクル」


歌：Glass Heart Prince（柾木 真之介・烏丸 幸斗・朝比奈 天馬・星野 彼方）


　　　　　　　　　　 （CV：KENN・鈴木 達央・羽多野 渉・宮田 幸季）



【Glass Heart Princess:PLATINUM】


OP：「Dream Days!」


ED：「恋色フォーエバー」


歌：柾木 真之介（CV：KENN）


　　道明寺 凱（CV：松岡 禎丞）



公式サイト　　　：https://www.otomate.jp/ghp/switch/


公式SNS　　　　：https://x.com/GHP_otomate


SNSハッシュタグ：#グラハSwitch #GHP #オトメイト #乙女Switch



発売元　：アイディアファクトリー


権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY


※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください


※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です