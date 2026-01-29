オトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第13弾「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」本日発売！

アイディアファクトリー株式会社

アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、本日2026年1月29日（木）にオトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第13弾を飾る、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」を発売しました。

▼「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」公式サイト

https://www.otomate.jp/ghp/switch/

引き続き、「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」ならびに「オトメイト グラフィティ」を何卒よろしくお願いいたします。

■「オトメイト グラフィティ」とは

本作は「オトメイト グラフィティ」の1つで

今までに発売されてきたオトメイトタイトルがNintendo Switch(TM)用ゲームソフトとして

続々とリリースされます。

“グラフィティ”とは、色々な恋物語（タイトル）を集めるという意味で

オトメイトブランドの名作たちの総称として「オトメイト グラフィティ」と名付けました。

何年経っても色褪せることのない恋物語を、皆様と繋いで参ります。

▼公式サイト

https://www.otomate.jp/otomate_graffiti/

▼権利表記

(C)IDEA FACTORY

■「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」とは

ときめき、胸キュン厳禁！

学園のマドンナはガラスの心臓 (Glass Heart)！？

本作は、クセの強い攻略対象キャラクターたちと繰り広げるラブコメディ作品です。

どこか懐かしさを感じる少女漫画のようなノリと、

先が読めても面白い王道展開、

そしてそれらを逆手に取った驚きの超展開を楽しめます。

明るい気持ちになれるラブコメディをお楽しみください。

■『Glass Heart Princess』ストーリー

超エリート校に通う主人公は、知能体力容姿家柄、全て揃った学園のマドンナ。

そんな完全無欠の主人公だが、学業を優先する余り昔から男っ気がないことだけが欠点だった。

「恋愛なんて……、私にはまだ無理よ……」

だが、そう思っていた矢先に、それは起こった。

高校生活最後の夏休みに、避暑地でバカンスをしていた主人公を謎の心臓発作が襲ったのだ。

かろうじて一命を取り留めた主人公だったが、

目覚めた彼女は心拍数が一定を超えると心停止するという、

原因不明の奇病【硝子の心臓症候群（グラスハートシンドローム）】に冒されていた。

早い話、ときめくと死んでしまうのである！

さらにこの病は未だ進行中であり、このまま病気が進行した場合、

主人公が年を越せるかどうかは五分五分だという。

……治療する方法はただ１つ。

あえてデートでときめき、己の心臓を鍛えるのだ！

果たして、彼女の初めての恋の行方やいかに――

■『Glass Heart Princess PLATINUM』ストーリー

結ばれた主人公と彼との物語や、恋人になる前の甘酸っぱいデートなど

キャラクター同士の掛け合いが楽しめる物語を５つ収録！

【アフターストーリー】

前作【Glass Heart Princess】でハッピーエンドを迎えたキャラクターと主人公のその後の物語です。

【南国リゾート編】

学祭の「特別賞」として招待された４泊５日のリゾート旅行の物語です。

【トライアングルデート】

主人公＋攻略対象キャラクター２人の組み合わせでのデートイベントを楽しむことができます。

【サイドストーリー】

各キャラクター視点で綴られるサイドストーリーをノベル形式で楽しむことができます。

【皐月編】

主人公付きのメイド「千賀皐月」の物語です。

皐月の誕生日に起きた【とある事件】の顛末を紐解きます。

■攻略対象キャラクター

柾木 真之介（まさき しんのすけ）

CV：KENN

烏丸 幸斗（からすま ゆきと）

CV：鈴木 達央

朝比奈 天馬（あさひな てんま）

CV：羽多野 渉

星野 彼方（ほしの かなた）

CV：宮田 幸季

道明寺 凱（どうみょうじ がい）

CV：松岡 禎丞

※隠し攻略対象キャラクター

【商品概要】

タイトル ：Glass Heart Princess for Nintendo Switch

（グラス ハート プリンセス フォー ニンテンドー スイッチ）

対応機種 ：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite

ジャンル ：女性向け恋愛ADV

CERO ：「B」（12才以上対象）

プレイ人数：1人

発売日 ：2026年1月29日発売

価格 ：[通常版・DL版]7,700円（税込）

[特装版]9,900円（税込）

原画：きなみ 由希

楽曲情報

【Glass Heart Princess】

OP：「Steel Your Heart」

ED：「恋色ミラクル」

歌：Glass Heart Prince（柾木 真之介・烏丸 幸斗・朝比奈 天馬・星野 彼方）

（CV：KENN・鈴木 達央・羽多野 渉・宮田 幸季）

【Glass Heart Princess:PLATINUM】

OP：「Dream Days!」

ED：「恋色フォーエバー」

歌：柾木 真之介（CV：KENN）

道明寺 凱（CV：松岡 禎丞）

公式サイト ：https://www.otomate.jp/ghp/switch/

公式SNS ：https://x.com/GHP_otomate

SNSハッシュタグ：#グラハSwitch #GHP #オトメイト #乙女Switch

発売元 ：アイディアファクトリー

権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY

※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください

※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です