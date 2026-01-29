オトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第13弾「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」本日発売！
アイディアファクトリー株式会社（代表取締役社長：佐藤 嘉晃／所在地：東京都豊島区）の女性向けゲームブランド「オトメイト」は、本日2026年1月29日（木）にオトメイトブランドの名作たちを集めた「オトメイト グラフィティ」第13弾を飾る、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」を発売しました。
▼「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」公式サイト
https://www.otomate.jp/ghp/switch/
引き続き、「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」ならびに「オトメイト グラフィティ」を何卒よろしくお願いいたします。
■「オトメイト グラフィティ」とは
本作は「オトメイト グラフィティ」の1つで
今までに発売されてきたオトメイトタイトルがNintendo Switch(TM)用ゲームソフトとして
続々とリリースされます。
“グラフィティ”とは、色々な恋物語（タイトル）を集めるという意味で
オトメイトブランドの名作たちの総称として「オトメイト グラフィティ」と名付けました。
何年経っても色褪せることのない恋物語を、皆様と繋いで参ります。
▼公式サイト
https://www.otomate.jp/otomate_graffiti/
▼権利表記
(C)IDEA FACTORY
■「Glass Heart Princess for Nintendo Switch」とは
ときめき、胸キュン厳禁！
学園のマドンナはガラスの心臓 (Glass Heart)！？
本作は、クセの強い攻略対象キャラクターたちと繰り広げるラブコメディ作品です。
どこか懐かしさを感じる少女漫画のようなノリと、
先が読めても面白い王道展開、
そしてそれらを逆手に取った驚きの超展開を楽しめます。
明るい気持ちになれるラブコメディをお楽しみください。
■『Glass Heart Princess』ストーリー
超エリート校に通う主人公は、知能体力容姿家柄、全て揃った学園のマドンナ。
そんな完全無欠の主人公だが、学業を優先する余り昔から男っ気がないことだけが欠点だった。
「恋愛なんて……、私にはまだ無理よ……」
だが、そう思っていた矢先に、それは起こった。
高校生活最後の夏休みに、避暑地でバカンスをしていた主人公を謎の心臓発作が襲ったのだ。
かろうじて一命を取り留めた主人公だったが、
目覚めた彼女は心拍数が一定を超えると心停止するという、
原因不明の奇病【硝子の心臓症候群（グラスハートシンドローム）】に冒されていた。
早い話、ときめくと死んでしまうのである！
さらにこの病は未だ進行中であり、このまま病気が進行した場合、
主人公が年を越せるかどうかは五分五分だという。
……治療する方法はただ１つ。
あえてデートでときめき、己の心臓を鍛えるのだ！
果たして、彼女の初めての恋の行方やいかに――
■『Glass Heart Princess PLATINUM』ストーリー
結ばれた主人公と彼との物語や、恋人になる前の甘酸っぱいデートなど
キャラクター同士の掛け合いが楽しめる物語を５つ収録！
【アフターストーリー】
前作【Glass Heart Princess】でハッピーエンドを迎えたキャラクターと主人公のその後の物語です。
【南国リゾート編】
学祭の「特別賞」として招待された４泊５日のリゾート旅行の物語です。
【トライアングルデート】
主人公＋攻略対象キャラクター２人の組み合わせでのデートイベントを楽しむことができます。
【サイドストーリー】
各キャラクター視点で綴られるサイドストーリーをノベル形式で楽しむことができます。
【皐月編】
主人公付きのメイド「千賀皐月」の物語です。
皐月の誕生日に起きた【とある事件】の顛末を紐解きます。
■攻略対象キャラクター
柾木 真之介（まさき しんのすけ）
CV：KENN
烏丸 幸斗（からすま ゆきと）
CV：鈴木 達央
朝比奈 天馬（あさひな てんま）
CV：羽多野 渉
星野 彼方（ほしの かなた）
CV：宮田 幸季
道明寺 凱（どうみょうじ がい）
CV：松岡 禎丞
※隠し攻略対象キャラクター
【商品概要】
タイトル ：Glass Heart Princess for Nintendo Switch
（グラス ハート プリンセス フォー ニンテンドー スイッチ）
対応機種 ：Nintendo Switch(TM)/Nintendo Switch(TM) Lite
ジャンル ：女性向け恋愛ADV
CERO ：「B」（12才以上対象）
プレイ人数：1人
発売日 ：2026年1月29日発売
価格 ：[通常版・DL版]7,700円（税込）
[特装版]9,900円（税込）
原画：きなみ 由希
楽曲情報
【Glass Heart Princess】
OP：「Steel Your Heart」
ED：「恋色ミラクル」
歌：Glass Heart Prince（柾木 真之介・烏丸 幸斗・朝比奈 天馬・星野 彼方）
（CV：KENN・鈴木 達央・羽多野 渉・宮田 幸季）
【Glass Heart Princess:PLATINUM】
OP：「Dream Days!」
ED：「恋色フォーエバー」
歌：柾木 真之介（CV：KENN）
道明寺 凱（CV：松岡 禎丞）
公式サイト ：https://www.otomate.jp/ghp/switch/
公式SNS ：https://x.com/GHP_otomate
SNSハッシュタグ：#グラハSwitch #GHP #オトメイト #乙女Switch
発売元 ：アイディアファクトリー
権利表記：(C)IDEA FACTORY/DESIGN FACTORY
※内容は変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください
※記載されている会社名、製品名、ロゴは、各社の登録商標または商標です