年金支払開始後の予定利率（米ドル）の改定について

メットライフ生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社（代表執行役 会長 社長 最高経営責任者 ディルク・オステイン）は、米ドル建の年金に適用される年金支払開始後の予定利率を現在の市中金利の状況などを踏まえて以下のとおり改定します。

年金額は据置期間満了時における年金原資額をもとに年金支払開始時点の予定利率等の基礎率に基づき計算されますので、年金支払開始日まで確定しません。年金額については、ご契約の据置期間満了が近づいた際にお客さまにあらためてご案内いたします。

■年金支払開始後の予定利率（米ドル）改定の内容

1.改定日：2026年4月1日

改定日以降が年金支払開始日となるご契約について、米ドル建の年金の年金額は改定後の予定利率で計算した金額となります。

※2026年3月31日以前に年金支払を開始したご契約については、改定対象となりません。

2.改定内容：年金支払開始後の米ドルの予定利率を以下のとおり引き上げ

※米ドル以外の通貨について変更はありません（参考：円：0.60%、豪ドル：2.50%、ユーロ：1.00%）。

3.年金額の例（年金原資額100,000米ドルの場合）

※年金額は概算です（100米ドル未満を切捨て表示）。

以上

メットライフ生命について

メットライフ生命は日本初の外資系生命保険会社として1973年に営業を開始し、現在は世界有数の生命保険グループ会社、米国メットライフの日本法人としてお客さまに常に寄り添い、最適な保障を選ぶお手伝いをしています。多様な販売チャネルを通じて、個人・法人のお客さまに対し幅広いリスクに対応できる、革新的な商品の提供に努めています。www.metlife.co.jp(https://www.metlife.co.jp)