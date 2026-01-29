作曲家でピアニストの新垣隆氏が杉並区演劇祭に登場！　イマーシブシアター専門劇団「ファントム座～Phantomeria」3月公演『エデン～博士の愛したロボット』でピアノ生演奏を披露

ロングランプランニング株式会社

ファントム座ホワイトデーイマーシブシアター『エデン～博士の愛したロボット』が2026年3月14日（土）～2026年3月15日（日）に遊空間がざびぃ（東京都杉並区西荻北5丁目9-12）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2月14日（土）19：00～一般発売です。

■『エデン～博士の愛したロボット』公式サイト

https://phantomeria.my.canva.site/eden



作曲家でピアニストの新垣隆氏の杉並区演劇祭への参加が決定しました。

イマーシブシアター専門劇団「ファントム座～Phantomeria」3月公演『エデン～博士の愛したロボット』全８回公演すべてのオープニングとエンディングにて、ピアノ生演奏を披露します。

『エデン～博士の愛したロボット』あらすじ

「100年前に作られた研究所が、あの大災害をへて、つい先日地中から見つかりました」

そのニュースを知ったあなたは上ノ内研究所の見学会に参加する。

100年以上前に作られた「エデン」は絶世の美女の姿のまま研究所に取り残されていた。

その内部にあるはずの研究データを復元するには、

博士が最後に「エデン」に伝えた"ある言葉"を入力する必要がある。

……が、そこであなたはとあるウワサを思い出す。

「博士が、自分の作ったロボット エデンに殺された」というウワサを。

企画・脚本のフリーアナウンサー栗林さみと親交の深い新垣隆氏が、全８回公演でピアノの生演奏を披露する。

また、同公演は杉並区演劇祭への参加も決定しており、期待の作品となっている。

出演者コメント

ピアノ演奏 新垣隆

今回開演および終演の演奏を仰せつかっている私も、このお話の結末を知りません。嘘じゃありません。

いや多分嘘じゃないと思います。嘘じゃないに違いありません…(以下略)

プロフィール

1970年生まれ。現在、作曲家・ピアニストとして活躍。

2015年より数年間、ラジオ番組『新垣隆の音楽室』を

パーソナリティー栗林さみと共に務めるが、

リスナーには栗林さんの声しか届かなかったとのことである(本当です)。

企画・脚本 栗林さみ

新垣隆さんと再びお仕事をすること、自分の書いた演劇に出演いただくことは夢でした（本当です）。

西荻窪の地に、100年前忘れ去られた研究室を、美しいキャストと音楽とダンスで作りあげます。

プロフィール

新潟出身。ホリプロ所属フリーアナウンサー。

元TeNYテレビ新潟アナウンサー。

幼少期より笹部博司氏に師事し多数のミュージカル作品に出演。

2025年～イマーシブシアター専門劇団ファントム座主宰。

ファントム座～Phantomeriaとは

2025年に結成した新進気鋭の演劇集団。

イマーシブシアター（没入型演劇）専門の劇団で、2025年10月、2026年2月公演を経て今作が3作品目の公演となる。

※イマーシブシアターとは・・・

観客も登場人物のひとりになったような没入体験ができる演劇。

観客の目と鼻の先で演劇が展開される。

公演概要

ファントム座ホワイトデーイマーシブシアター『エデン～博士の愛したロボット～』

公演期間：2026年3月14日（土）～2026年3月15日（日）

会場：遊空間がざびぃ（東京都杉並区西荻北5丁目9-12）

■キャスト

新垣隆

ユカフィン

松尾彩加

副島和樹

山田リイコ

板橋加奈

栗林さみ

■公演スケジュール

3/14(土)11：30／13：30／16：00／18：00★

3/15(日)11：30／13：30／16：00／18：00

※上演時間：約60分

★：終演後トークショーあり

■チケット料金(全て税込)

一般チケット:4,000円

ステージに登壇できる！研究員チケット（各公演10枚限定）6,500円

