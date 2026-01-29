【ホテル日航アリビラ】パティオに咲き誇る花を楽しむ宿泊プランを1月29日より販売開始

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

ホテル日航アリビラ（沖縄県 読谷村/総支配人：中島 浩一）では、春限定イベント「パティオフラワーフェスティバル」の開催に伴い、客室のバルコニーからパティオ（中庭）に咲き誇る花と海の景色をお楽しみいただける宿泊プランを2026年1月29日（木）～6月23日（火）の期間に販売します。

当ホテルでは、3月から6月の4カ月間を春限定イベント期間「el patio（エル パティオ）」と名付け、色とりどりの花で彩られたパティオを舞台にしたさまざまな催しを開催します。その中の一つ「パティオフラワーフェスティバル」は、フラワーカーペットやフラワートピアリーなどがパティオを彩る「花の祭典」で、五感に響くひとときを体験できるイベントです。

本プランでは、「パティオフラワーフェスティバル」を客室から眺められるとともに、沖縄ならではのオーシャンビューを楽しめる客室をご用意します。さらに、ラウンジ「アリアカラ」で提供する「島豚ハムと生ハムバゲットサンド」と「トロピカルアイスボール」の引換券に加え、パティオの草花の名前に関するクイズに回答すると、花の種やチャームが当たる抽選に参加できるコインがもらえる「フラワーラリー」も特典として付いています。

その他、日にち限定でモーニングコンサートやフラワーライブラリーなど春限定イベント「el patio」を一層楽しんでいただける催しもご用意しております。花の香りで満たされたパティオをめぐりながら、春のひとときをお楽しみください。

「パティオフラワーフェスティバル宿泊プラン」販売概要

販売期間 ／ 2026年1月29日（木）～6月23日（火）

宿泊期間 ／ 2026年3月1日（日）～6月30日（火）

対象客室 ／ スーペリアオーシャンパティオツイン、プレミアオーシャンパティオツイン

料金 ／ スーペリアオーシャンパティオツイン 1名様1泊あたり 19,700円～（2名様1室、朝食付／消費税・サービス料込）

※本プランは2連泊より承ります

ご予約・お問い合わせ ／ 098-982-9612（宿泊予約課 10:00～17:00）

WEB予約 https://secure.reservation.jp/okura-jalhotels/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?hi_id=45&lang=ja-JP&p_id=771&page=plan(https://secure.reservation.jp/okura-jalhotels/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?hi_id=45&lang=ja-JP&p_id=771&page=plan)

春限定イベント「el patio」 https://www.alivila.co.jp/topics/25579/

開催期間：2026年3月1日（日）～6月30日（火）

ホテル日航アリビラ

ホテル日航アリビラは、異国情緒漂うスパニッシュコロニアル調の建物が特徴的なオンザビーチのリゾートホテルです。ホテルの目の前は「アリビラブルー」と称される沖縄本島屈指の透明度を誇る海が広がります。

厳選食材を駆使したこだわりの料理、多彩なマリンメニューやリラクゼーションなど、上質な安らぎが満ちる極上のステイをご堪能いただけます。



所在地：〒904-0393 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600

TEL：098-982-9111(代表） FAX：098-958-6620

URL：https://www.alivila.co.jp

アクセス：那覇空港より自動車で約70分、空港リムジンバスBエリアで約90分