【新連載】文豪の傑作『ヰタ・セクスアリス』『阿Q正伝』コミカライズ連載開始。名著をコミカライズする「KADOKAWA Masterpiece Comics」最新作
株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、日本と世界の名作小説をコミカライズするシリーズ「KADOKAWA Masterpiece Comics」にて、『ヰタ・セクスアリス』（漫画：國安ユウキ 原作：森鴎外）と『阿Q正伝』（漫画：シイザクヤ 原作：魯迅）を2026年1月29日（木）より連載開始しました。KADOKAWAの漫画サイト「カドコミ」で読めます。
『ヰタ・セクスアリス』漫画：國安ユウキ 原作：森鴎外
2026年1月29日（木）連載開始
「私の性欲の歴史を、書いてみようかしらん」
これはひとりの人間の、性の追憶。主人公である哲学者・金井湛（しずか）が、性の芽生えから喪失まで、自らの遍歴を淡々と振り返ります。
文豪・森鴎外の自伝的かつ実験的小説を、官能と知性あふれる原作の魅力そのままに、圧倒的耽美表現で漫画化します。
＜カドコミ連載ページ＞
https://comic-walker.com/detail/KC_008351_S
＜著者プロフィール＞
漫画：國安ユウキ（くにやす・ゆうき）
漫画家。2024年「別冊マガジン」にて『ユイチと花』を発表、同作がSNSで話題を呼ぶ。イラストレーターとしても活動し、ロックバンド「Cody・LEE(李)」のアルバムジャケットを手がけるなど、活動は多岐にわたる。
原作：森鴎外（もり・おうがい）
1862年島根県生まれ。本名・森林太郎。1881年に東京大学医学部を卒業し、陸軍軍医となる。1884年から4年間ドイツへ留学後、留学中の恋愛をもとにした『舞姫』を執筆。その他にも『阿部一族』『山椒大夫』『高瀬舟』など著作多数。近代日本文学を象徴する作家の一人と評される。1992年逝去。
＜コミックス情報＞
コミックスは2026年3月5日（木）発売予定！
書名：ヰタ・セクスアリス
漫画：國安ユウキ
原作：森鴎外
定価：1,485円 （本体1,350円＋税）
判型：A5判
ページ数：208ページ
ISBN：978-4-04-607762-2
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000433/)
『阿Q正伝』漫画：シイザクヤ 原作：魯迅
2026年1月29日（木）連載開始
風刺は時代と地域をこえて、私達に響き渡る――。
時は辛亥革命。一人の男・阿Qを通じて描き出されるのは、当時の中国社会。
世界中で翻訳されている魯迅の代表作を、漫画で知り尽くすことができる一作です。
＜カドコミ連載ページ＞
https://comic-walker.com/detail/KC_008352_S
＜著者プロフィール＞
漫画：シイザクヤ
漫画家。2021年、『アポロ』がアフタヌーン四季賞「沙村広明特別賞」を受賞。その他にも「となりのヤングジャンプ」にて『ラストサービス』、「月刊コミックビーム」にて『生贄界隈地雷ちゃんず』などを発表。
原作：魯迅（ろじん）
1881年浙江省紹興生まれ。本名、周樹人。20歳の時に日本へ留学したのち革新思想に目覚め、清朝による異民族支配を一貫して批判。27歳で帰国し、教職の傍ら、鋭い現実認識と強い民衆愛に基づいた文筆活動を展開。『狂人日記』『阿Q正伝』『故郷』など著作多数。1936年逝去。
＜コミックス情報＞
コミックスは2026年3月19日（木）発売予定！
KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000439/)
連載中＆今後の連載予定作品
●『本陣殺人事件』（漫画：宮川舟 原作：横溝正史） 連載中
ジャパニーズミステリーの金字塔「金田一耕助」シリーズ始まりの物語。
連載ページ：https://comic-walker.com/detail/KC_008343_S
●『門』（漫画：鈴木夏菜 原作：夏目漱石） 2月初旬連載開始予定
文豪・夏目漱石が私達に遺した禁断のラブストーリーを、緻密な表現で漫画化。
KADOKAWA Masterpiece Comics（KMC）について
世界中で愛されてきた有名小説から隠れた傑作まで、100年後も“マスターピース”間違いなしの物語を厳選し、新進気鋭の漫画家たちがコミカライズするシリーズ。
絵柄・ストーリー・デザインともに、現代性・エンターテイメント性にこだわって制作しています。
大人の学び直しや、名作へのファーストタッチにおすすめです。
公式サイト：https://masterpiece.kadokawa.co.jp/(https://masterpiece.kadokawa.co.jp/)
公式Xアカウント：@kadokawa_kmc(https://x.com/kadokawa_kmc)
カドコミ内シリーズページ：https://comic-walker.com/label/kmc(https://comic-walker.com/label/kmc)
＜既刊コミックス＞
『猫語の教科書』（漫画：沙嶋カタナ 原作：ポール・ギャリコ）
『遠野物語』（漫画：鯨庭 原作：柳田国男）
『アルケミスト 夢を旅した少年』（漫画：中村環 原作：パウロ・コエーリョ）
『残像に口紅を』（漫画：寺田浩晃 原作：筒井康隆）
カドコミについて
「カドコミ」は、KADOKAWAの人気漫画を無料で配信するポータルサイト「ComicWalker（コミックウォーカー）」として2014年3月にスタート。2024年にはブランド名とサイトデザインを全面リニューアルしました。
公式サイト：https://comic-walker.com/