【新連載】文豪の傑作『ヰタ・セクスアリス』『阿Q正伝』コミカライズ連載開始。名著をコミカライズする「KADOKAWA Masterpiece Comics」最新作

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、日本と世界の名作小説をコミカライズするシリーズ「KADOKAWA Masterpiece Comics」にて、『ヰタ・セクスアリス』（漫画：國安ユウキ 原作：森鴎外）と『阿Q正伝』（漫画：シイザクヤ 原作：魯迅）を2026年1月29日（木）より連載開始しました。KADOKAWAの漫画サイト「カドコミ」で読めます。

『ヰタ・セクスアリス』漫画：國安ユウキ 原作：森鴎外

2026年1月29日（木）連載開始

「私の性欲の歴史を、書いてみようかしらん」

これはひとりの人間の、性の追憶。主人公である哲学者・金井湛（しずか）が、性の芽生えから喪失まで、自らの遍歴を淡々と振り返ります。

文豪・森鴎外の自伝的かつ実験的小説を、官能と知性あふれる原作の魅力そのままに、圧倒的耽美表現で漫画化します。

＜カドコミ連載ページ＞

https://comic-walker.com/detail/KC_008351_S

＜著者プロフィール＞

漫画：國安ユウキ（くにやす・ゆうき）

漫画家。2024年「別冊マガジン」にて『ユイチと花』を発表、同作がSNSで話題を呼ぶ。イラストレーターとしても活動し、ロックバンド「Cody・LEE(李)」のアルバムジャケットを手がけるなど、活動は多岐にわたる。

原作：森鴎外（もり・おうがい）

1862年島根県生まれ。本名・森林太郎。1881年に東京大学医学部を卒業し、陸軍軍医となる。1884年から4年間ドイツへ留学後、留学中の恋愛をもとにした『舞姫』を執筆。その他にも『阿部一族』『山椒大夫』『高瀬舟』など著作多数。近代日本文学を象徴する作家の一人と評される。1992年逝去。

＜コミックス情報＞

コミックスは2026年3月5日（木）発売予定！

書名：ヰタ・セクスアリス

漫画：國安ユウキ

原作：森鴎外

定価：1,485円 （本体1,350円＋税）

判型：A5判

ページ数：208ページ

ISBN：978-4-04-607762-2



KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000433/)

『阿Q正伝』漫画：シイザクヤ 原作：魯迅

2026年1月29日（木）連載開始

風刺は時代と地域をこえて、私達に響き渡る――。

時は辛亥革命。一人の男・阿Qを通じて描き出されるのは、当時の中国社会。

世界中で翻訳されている魯迅の代表作を、漫画で知り尽くすことができる一作です。

＜カドコミ連載ページ＞

https://comic-walker.com/detail/KC_008352_S

＜著者プロフィール＞

漫画：シイザクヤ

漫画家。2021年、『アポロ』がアフタヌーン四季賞「沙村広明特別賞」を受賞。その他にも「となりのヤングジャンプ」にて『ラストサービス』、「月刊コミックビーム」にて『生贄界隈地雷ちゃんず』などを発表。

原作：魯迅（ろじん）

1881年浙江省紹興生まれ。本名、周樹人。20歳の時に日本へ留学したのち革新思想に目覚め、清朝による異民族支配を一貫して批判。27歳で帰国し、教職の傍ら、鋭い現実認識と強い民衆愛に基づいた文筆活動を展開。『狂人日記』『阿Q正伝』『故郷』など著作多数。1936年逝去。



＜コミックス情報＞

コミックスは2026年3月19日（木）発売予定！

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322506000439/)

連載中＆今後の連載予定作品

●『本陣殺人事件』（漫画：宮川舟 原作：横溝正史） 連載中

ジャパニーズミステリーの金字塔「金田一耕助」シリーズ始まりの物語。

連載ページ：https://comic-walker.com/detail/KC_008343_S



●『門』（漫画：鈴木夏菜 原作：夏目漱石） 2月初旬連載開始予定

文豪・夏目漱石が私達に遺した禁断のラブストーリーを、緻密な表現で漫画化。

KADOKAWA Masterpiece Comics（KMC）について

世界中で愛されてきた有名小説から隠れた傑作まで、100年後も“マスターピース”間違いなしの物語を厳選し、新進気鋭の漫画家たちがコミカライズするシリーズ。

絵柄・ストーリー・デザインともに、現代性・エンターテイメント性にこだわって制作しています。

大人の学び直しや、名作へのファーストタッチにおすすめです。

公式サイト：https://masterpiece.kadokawa.co.jp/(https://masterpiece.kadokawa.co.jp/)

公式Xアカウント：@kadokawa_kmc(https://x.com/kadokawa_kmc)

カドコミ内シリーズページ：https://comic-walker.com/label/kmc(https://comic-walker.com/label/kmc)

＜既刊コミックス＞

『猫語の教科書』（漫画：沙嶋カタナ 原作：ポール・ギャリコ）

『遠野物語』（漫画：鯨庭 原作：柳田国男）

『アルケミスト 夢を旅した少年』（漫画：中村環 原作：パウロ・コエーリョ）

『残像に口紅を』（漫画：寺田浩晃 原作：筒井康隆）

カドコミについて

「カドコミ」は、KADOKAWAの人気漫画を無料で配信するポータルサイト「ComicWalker（コミックウォーカー）」として2014年3月にスタート。2024年にはブランド名とサイトデザインを全面リニューアルしました。

公式サイト：https://comic-walker.com/