(ハート)ピザレボのバレンタイン2026(ハート)ピザ×チョコの意外な共演！チョコペンで文字が書けるEC限定セットなど「体験型バレンタイン」を提案。豪華SNS企画や店舗限定「とろけるショコラピッツァ」の販売も。

株式会社PIZZAREVO

“ピザ×チョコ”が織りなす意外な出会い…(ハート)

「生地の塩気」が「チョコの甘み」を引き立てる、クセになる「甘じょっぱさ」。

今しか味わえない、ピザレボの“体験型バレンタイン”をぜひお楽しみください！

◆SNS：2/2(月)～ 豪華ピザセットが当たるアレンジキャンペーン開始

◆店舗：2/7(土)～ イートイン限定「とろけるショコラピッツァ」登場

◆公式EC：チョコペン付き「バレンタイン限定ピザセット」好評販売中 ※2/14（土）までの販売

(ハート)2月7日（土）～2月15日（日）実店舗・イートイン限定『とろけるショコラピッツァ』(ハート)

(ハート)【SNSキャンペーン】「#バレンタインピザアレンジ」

(ハート)公式オンラインショップ限定【送料無料】『選べる！バレンタインセット』3,980円（税込）※2/14（土）までの限定販売(ハート)(ハート)2月2日（月）～2/14（土）豪華な冷凍ピザセットが当たるSNSキャンペーン（X・Instagram）(ハート)

2月2日（月）から、スイーツピザのアレンジに最適な

ピザレボの「冷凍ピザ5枚セット」が当たるSNSキャンペーンがスタート。

応募期間：2026年2月2日（月）～2月14日（土）23:59まで

【参加方法】

X（旧Twitter）：@PIZZAREVO をフォロー＆対象投稿をリポスト

Instagram：@pizzarevo_official をフォロー＆保存

【当選確率UP】※両アカウント共通

ハッシュタグ「#バレンタインピザアレンジ」をつけて

バレンタインにちなんだアレンジ投稿をすると当選率アップ…！(ハート)

ピザレボ公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/pizzarevo_official/

X：https://x.com/PIZZAREVO

(ハート)【店舗限定】溢れ出すソースの誘惑『とろけるショコラピッツァ』

「#バレンタインピザアレンジ」アレンジ例（塩シュガーバターピザ＋バナナ＋ブラウニー＋アーモンド＋チョコソース）

店舗では、バレンタイン期間限定の贅沢なデザートピザを提供いたします。※イートイン限定

商品名：とろけるショコラピッツァ

販売期間：2026年2月7日（土）～2月15日（日）

価格：792円（税込）

販売店舗：薬院店・博多阪急店

【商品コメント】

パイのように膨らんだ熱々の生地で、大ぶりのバニラアイスを包み込みました。仕上げにお客さま自身でチョコとベリーのソースをたっぷりとかけて楽しむ”体験型スイーツ”です。

(ハート)【EC限定】チョコペン付き『選べる！バレンタインセット』

【店舗・イートイン限定】『とろけるショコラピッツァ』

ピザレボ公式オンラインショップでは、届いた瞬間から笑顔が広がる体験型セットを販売中です。

セット内容：

選べるピザ3枚 ＋ 塩シュガーバターピザ1枚 ＋ チョコペン1本 ／ 価格：3,980円（税込・送料無料）

販売期間：～2/14（土）

【楽しみ方】

スイーツに最適なピザ生地とチョコペンをセットでお届け。 「ピザ×チョコ」で、大切な人へ「ありがとう」の気持ちを伝えたり、お子さまと一緒にピザのデコレーションをお楽しみください。

商品URL：https://www.pizzarevo.com/view/item/000000000383 (公式オンラインショップ)

PIZZAREVO（ピザレボ）について

◇ “9秒に1枚売れている”冷凍ピザ

◇ トースターで約６分！簡単調理！！

◇ 福岡県産小麦100％・職人が手伸ばし

◇ “生地で感動する”本格的なクオリティ



■公式サイトURL：https://www.pizzarevo.com/

■公式SNS

Instagram：https://www.instagram.com/pizzarevo_official/

X：https://x.com/PIZZAREVO

LINE：https://lin.ee/0OmGk40

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社PIZZAREVO（ピザレボ）

E-mail：info@pizzarevo.com

TEL：092-791-5014（月～金 10：00～17：00）※祝日を除く