【UNI DONUTS】2月5日(木)発売！とろけるチョコと溢れるラズベリーが重なり合う、バレンタイン新作「ラズベリーショコラ」

株式会社GRACE

株式会社GRACE（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：沢村 優太）が展開する生ドーナツ専門店『UNI DONUTS（ユニドーナツ）』は、バレンタインシーズンを彩る新作フレーバー〈ラズベリーショコラ〉を、2026年2月5日(木)より販売いたします。

UNI DONUTS は、2023年12月に横浜・阪東橋に誕生し、現在は日本および海外に20店舗以上を展開する生ドーナツ専門店です。生地にカボチャを使用し、口の中でとろけるような、ふんわりとした「生食感」を実現。ひと口ごとに、自然でやさしい甘さが広がります。

今年のバレンタインシーズンを彩るのは、チョコクリームのなめらかなコクと、果実の爽やかな酸味が重なり合う〈ラズベリーショコラ〉 。満足感がありながらも、最後の一口まで重さを感じさせない「軽やかな口どけ」にこだわりました。

仕事や家事の合間にふと一息つきたい時の自分へのご褒美として、あるいは大切な方へ贈るギフトとして。日常の風景に溶け込みながら、少しだけ特別な時間を演出するような一品に仕上げました。

◼️ バレンタイン限定フレーバー 〈ラズベリーショコラ〉

商品名

ラズベリーショコラ

価格

500円(税込)

発売日

2026年2月5日(木)

販売店舗

UNI DONUTS 各店（札幌赤れんがテラス除く）

UNI COFFEE ROASTERY（生ドーナツ取扱店）

UNI COFFEE ROASTERY BON BON テラスモール湘南

ベースとなるチョコレートクリームは、チョコ本来のコクを大切にしながら、舌の上ですっと溶けるような軽やかな口どけに仕上げました。ひと口頬張ると、中からラズベリージャムが溢れ出し、その爽やかな酸味がチョコレートの甘みを上品に引き立ててくれます。

また、温かいコーヒーや紅茶との相性も抜群。コーヒーの香ばしさはショコラの深みを際立たせ、紅茶の華やかな香りはラズベリーのフルーティーな風味を優しく包み込んでくれます。お好みのドリンクを片手に、ゆったりとしたひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。

表面にまぶしたココアパウダーのほろ苦いアクセントとともに、この時期だけの特別な味わいをぜひお楽しみください。

* 販売開始時間は、配送状況により前後する場合がございます。

* 入荷数に限りがあるため、各日、なくなり次第販売終了となります。

* 事前予約・取り置き・整理券の配布は行っておりません。

■UNI DONUTSとは

一杯のコーヒーで人を元気にし、世界をリフレッシュする“Refresh the World.”を掲げる 『UNI COFFEE ROASTERY』 から誕生した生ドーナツ専門店。生地にカボチャを使用し、口の中でとろけるような、ふんわりとした「生食感」を実現。ひと口ごとに自然でやさしい甘さが広がります。



2023年7月、『UNI COFFEE ROASTERY』 店舗での販売開始直後からの反響を受け、同年12月には横浜・阪東橋に専門店としてオープン。現在は、横浜を中心に20店舗以上を展開しています。



・公式サイト：https://unidonuts.jp/

・公式X：https://x.com/unidonuts_o

・公式Instagram：https://www.instagram.com/unidonuts_o/

株式会社GRACE

創業10周年を機にReuse、Rebuild、Refreshの3つの再生をテーマに複数の事業を展開する「再生カンパニー」にリブランディング。2022年11月1日には横浜国立大学とコーヒー粕をはじめ食品廃棄物由来のセルロースナノファイバーを活用した新製品開発の共同研究契約を締結している。



また、2022年9月15日には山梨県・大月市と連携協定を締結、同年11月30日には石川県・小松市、同年12月5日に北海道・釧路市とも包括連携協定を締結、さらに2023年7月20日には茨城県・行方市と連携協定を締結するなど、近年は地方創生、産官学連携にも力を入れている。





・事業内容：リユース事業／カーリユース事業／ビジネスコンサルティング事業／DX推進事業／カフェレストラン事業

・従業員数：約650名

・会社HP：https://gr1.jp/