「FANDOM AGENT」、TourBox Elite Plus、TourBox Lite Bluetoothの限定カラー発売を記念した6本のアニメーションを企画・プロデュース

株式会社Minto

株式会社Minto（本社：東京都港区、代表取締役：水野和寛、以下Minto）の広告プロデュースチーム「FANDOM AGENT」は、TourBox Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：杉山和彦、以下TourBox Japan）のTourBox Elite Plus、TourBox Lite Bluetoothの限定カラー発売のプロモーション施策の一環としてワンカットアニメーションを企画・プロデュースいたしました。

6作品の個性あふれるアニメーション

TourBox Elite Plus、TourBox Lite Bluetoothの限定カラー発売のプロモーション施策として、6名のクリエイターによる個性あふれる6作品のアニメーションを企画・プロデュースいたしました。

クリエイターは、アキヤレモンサワー、いくぜ！、せいやんアニメ、津島ソラ、とろろとろろ、モトクロス斉藤の6名。

現在はいくぜ！、せいやんアニメ、津島ソラ、モトクロス斉藤の作品が公開中です。

「クリエイターが経験する成長、継続、挫折、そして喜びの道のり」をテーマにしながら、TourBoxの魅力を伝えるアニメーションを、それぞれのクリエイターに自由に表現いただきました。

クリエイター情報

引用：https://x.com/seiyananime/status/1991395764720005602せいやんアニメ

大阪でコントアニメを制作しており、イラストレーター兼脚本制作兼動画編集を担っている。

ゆるいイラストでキャラクター同士の会話劇を面白く表現する。大阪弁でテンポの良い掛け合いの中、シュールな議論を繰り広げるモノたちのやり取りが特に人気。

X：https://x.com/seiyananime

Instagram：https://www.instagram.com/seiyananime

YouTube：https://www.youtube.com/@seiyananime5/shorts

TikTok：https://www.tiktok.com/@seiyananime

引用：https://x.com/ikuze_1111/status/1994301559581405650いくぜ！

ショート動画が大人気の女子大生クリエイター。2024年5月より、本格的にショート動画を投稿するようになると、同年8月にはCh登録者「10万人」、11月には「20万人」を突破する脅威の人気っぷり。

2025年2月には、ボカロPの「WONDERFUL★OPPORTUNITY!」書き下ろしの楽曲「いくぜ！ポジティブ議長」を配信リリースし、アーティストデビューを果たした。

X：https://x.com/ikuze_1111

YouTube：https://www.youtube.com/@ikuze_1111

TikTok：https://www.tiktok.com/@ikuze_1111

引用：https://x.com/013095Yui/status/2002938233081286815津島ソラ

青森県むつ市出身の個人アニメーション作家・イラストレーター。埼玉県在住。

どこか懐かしく感じる情景描写と、潜在意識に語りかけるような作品を得意としている。

【過去に携わった代表作】

・TOP4(キヨ・レトルト・牛沢・ガッチマン)『フォーマンセル』 Music Video

・バンドリ！Morfonica×ヒトリエ『ビューティ・フォー』アニメーションMV

・「アズールレーン-共鳴のパッション-」プロモーションショートアニメーション

X：https://x.com/013095Yui

Instagram：https://www.instagram.com/sora_tsushima/

YouTube：https://www.youtube.com/@tsunoji01

引用：https://x.com/moot_sai/status/2011998057546867122?s=20

引用：https://x.com/moot_sai/status/2011998057546867122?s=20モトクロス斉藤

日常の空気感とストリートカルチャーを感じる作品を主とするピクセルアーティスト。幼少の頃から慣れ親しんだヒップホップなどをベースに普遍的な景色やスポットライトが当たらないモノなどを描写する。グラフィックデザインを専攻後ピクセルアートと出会い、精力的に活動。ポカリスウェット、新潮文庫、NHK、PUMA、神聖かまってちゃん、au などに作品を提供。

X：https://x.com/moot_sai

Instagram：https://www.instagram.com/moot_sai

YouTube：https://www.youtube.com/@motocrosssaito1012

アキヤレモンサワー

アニメーションやイラスト、ロゴデザインなど様々な制作を行うイラストレーター兼アニメーション作家。

2020年から独学でアニメーションの制作をスタート。

2021年にTwitterで公開された女の子が歩くアニメーションは16,000以上のいいねを記録。

それを皮切りにずっと真夜中でいいのに。やEve、YOASOBI等メジャーアーティストのMVをはじめ

PlayStation(R)PlusのCMアニメーション及びキャラクターデザイン、

テレビ東京系ドラマ「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」のOPアニメーション等の制作に携わる。

X：https://twitter.com/akiya_ls

Instagram：https://www.instagram.com/akiya_ls/

とろろとろろ

イラストレーター兼アニメーター。

昭和・平成初期のノスタルジーなイラストが人気。繊細な描写で日常のシーンを切り取る作品は、多くの人の心をとらえている。

X：https://twitter.com/t_oo_r_oo

Instagram：https://www.instagram.com/t_oo_r_oo/

TourBoxについて

「自由で平等な創作」は、TourBoxブランドが構築、維持しようとしている理念です。 TourBoxシリーズの製品およびTourBox Consoleの組み合わせを通して、ユーザーはソフトがもたらす煩雑な技術制限や外部プレッシャーから解放されます。創作プロセスをカスタマイズし、複雑な操作や創作とは無関係な手間を省き、「創作」に専念できます。より自由に、より自在に自分の発想とアイデアを表現し、持続的な創作とライフスタイルを楽しめます。

我々はユーザーからのフィードバックを重視しており、機能の追加・ソフトとアルゴリズムでの核心的な優位性を構築することで、多様性のあるクリエイターたちのニーズに応え、直観的かつシンプル、効率の良い創作体験を提供します。

「FANDOM AGENT」について

「FANDOM AGENT」は、広告主とファンダムを繋ぐ広告プロデュースチームです。以下の3つの強みを軸に、企業のブランド成果とファンからの熱狂的な共感を両立させるプロモーションを実現いたします。

- 企画力IPを定性・定量両面から分析し、ターゲットに響く最適なコミュニケーションを企画・設計いたします。- オタク力多様な作品を愛する"オタク"社員が多数在籍。ファンコミュニティの「語られ方」まで理解し、熱狂的な共感を呼ぶ面白い企画を立案します。- ネットワーク主要コンテンツホルダーとの強固な連携と4,000件以上の実績を保有。権利を尊重し、ターゲットに深く響く実現性の高いIP活用をご提案いたします。

IPやエンタメコンテンツを活用したプロモーションにご興味のあるご担当者様は、以下よりお問い合わせください。

【「FANDOM AGENT」へのお問い合わせ】

https://fandomagent.minto-inc.jp/contact

株式会社Mintoについて

Mintoは、エンタメビジネスをアップデートするスタートアップです。キャラクターやWebtoon、ショートドラマ等のIP創出事業、他社作品やクリエイターを支援するIPビジネス支援事業、中国、タイ、ベトナム拠点を軸としたIP海外展開事業を行っており、コンテンツの新たなエコシステム創りを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社Minto

設立年月：2011年8月（株式会社Mintoへの商号変更2022年1月）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-14-4 WeWork the ARGYLE aoyama 6F

資本金：1億円

役員：代表取締役 水野和寛、取締役 中川元太、 高橋伸幸、 定平一郎、堀容隆、社外取締役 瀬山雅博

HP： https://minto-inc.jp/

お問い合わせ先： https://minto-inc.jp/contact/business/