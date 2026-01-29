間接材購買管理システム「べんりねっと」、「Amazonビジネス」とのパンチアウト連携を開始

株式会社カウネット

コクヨグループでEコマースサービスを提供する株式会社カウネット（本社：東京都港区／代表取締役社長：宮澤典友 以下「カウネット」）は、Amazonが提供する法人・個人事業主向けのEコマース事業「Amazonビジネス」と、間接材購買管理システム「べんりねっと」（*1）のパンチアウト連携（*2）を開始したことをお知らせします。

カウネットは、テクノロジーとクリエイティビティで、全ての働く人に価値ある体験を生み出す取り組みを推進しております。「べんりねっと」は、間接材全般の購買を一元管理できるクラウド型購買管理システムです。間接材の購買を見える化し、業務効率化やコスト適正化、内部統制の強化を実現できます。5,700社以上の豊富な導入実績と蓄積したノウハウを活かし、持続的な購買改革をお手伝いします。

「Amazonビジネス」は、法人のお客様の購買業務をデジタル化する法人向けオンラインマーケットプレイスです。個人向けAmazon.co.jpの豊富な商品ラインナップに加え、法人向け限定商品も取り揃え、法人価格や数量割引でご提供しています。請求書払いや複数ユーザーでの利用、購買管理機能、購買分析レポートなど、法人のお客様ならではのサービスで、購買変革と業務効率化を実現します。

本連携により、新たに「べんりねっと」の推奨サプライヤ（*3）に「Amazonビジネス」が追加されたことで、「べんりねっと」をご利用のお客様は、システム上から直接「Amazonビジネス」の豊富な商品ラインナップにアクセスし、シームレスに購買することが可能となります。同時に、「べんりねっと」の承認ワークフローや予算管理機能により購買統制を維持しながら、全ての購買データを一元管理することで、調達の選択肢拡大と業務効率の向上を両立します。

カウネットは、働く場の多様化に合わせた企業購買の効率化と提供商材の拡大を目指しております。今後も、「べんりねっと」を中心とした購買管理システムの機能強化を進めるとともに、多様なサプライヤとの連携を拡大し、お客様に最適な購買環境の提供に努めてまいります。

■「Amazonビジネス」とのパンチアウト連携 概要

対象システム：

間接材購買管理システム「べんりねっと」https://www.benrinet.com/(https://www.benrinet.com/)

連携先サプライヤ：アマゾンジャパン合同会社

連携先サイト：「Amazonビジネス」https://business.amazon.co.jp/(https://business.amazon.co.jp/)

（*1）連携対象システムには、「べんりねっと」に加え、パッケージ型一括購買管理システム「べんりねっとL（ライト）」も含みます。

（*2）パンチアウト連携とは、購買管理システムと外部サイトを連携させることで、外部サイト内の商品を「べんりねっと」のシステムを通じて購入することが可能になる機能です。これにより、お客様の購買業務の効率化や一元管理に繋がります。

（*3）お客様の幅広い購買ニーズにお応えするために、各分野で豊富な経験とノウハウを持ち、お客様からのご支持の高いサプライヤを当社の「推奨サプライヤ」として連携し、お客様の要望に応じて紹介します。

※本記載の情報は発表日現在の情報です。予告なく変更する可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※記載されている会社名、サービス名および商品名は、各社の登録商標または商標です。

＜べんりねっとについて＞（https://www.benrinet.com/(https://www.benrinet.com/)）

間接材の購買先を一元管理できるクラウド型購買管理システムです。豊富な実績（約5,700社以上の企業が導入）を元にお客様の課題を見極め、機能（充実の購買管理機能）、モノ（幅広い品揃え）、運用ノウハウにより的確なソリューションをご提案。持続可能な購買管理の仕組みをご提供します。

＜カウネットについて＞（https://www.kokuyo.com/kaunet/(https://www.kokuyo.com/kaunet/)）

カウネットでは、テクノロジーとクリエイティビティで、全ての働く人に価値ある体験を生み出す取り組みを推進しており、超大企業から中小事業所まで、規模に関わらずお使いいただけるＥコマースプラットフォームを提供しています。クラウドで管理購買システムとしてお使いいただける「べんりねっと（https://www.benrinet.com/(https://www.benrinet.com/)）」、素早く簡単にネットで購入いただける「カウネット（https://www.kaunet.com/(https://www.kaunet.com/)）」は、長年にわたり多くのお客様のご支持をいただいております。