外国人支援のGTN、家賃保証利用者向けアプリ「GTN Living」を無料提供開始

株式会社グローバルトラストネットワークス

外国人に特化し、住まい・就労・通信・金融など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供する株式会社グローバルトラストネットワークス（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：後藤裕幸、以下「GTN」）は、当社の家賃保証サービスを利用する外国人入居者向け公式アプリ「GTN Living（ジーティーエヌ・リビング）」を、提供開始しました。

「GTN Living」は、保証契約後の入居生活を見据え、生活相談や情報提供、お知らせ配信をアプリ上で一元的に提供することで、保証契約を起点に入居後の生活まで支えるというGTNの姿勢を、デジタルの形で具現化したサービスです。

背景・開発の目的

外国人が日本で住まいを確保する際、家賃保証契約は大きなハードルの一つですが、入居後に始まる実際の生活においても、多くの困難が待ち受けています。

日本独自の生活ルールや災害時の対応、日常生活における細かな疑問や不安など、入居後も継続的なサポートが求められる場面は少なくありません。

GTNでは、家賃保証サービスの提供にとどまらず、外国人が日本で安心して暮らし続けられるよう、年間約20万件にのぼる生活相談や多言語対応を通じた支援を行っています。

「GTN Living」は、こうした支援をより身近に、継続的に届けるための接点として開発されたアプリです。

GTN Livingの概要

「GTN Living」は、GTNの保証サービスを利用する外国人入居者を対象に、保証×生活サポートを一体で提供する公式アプリです。

保証契約を起点に、入居後の生活に必要な情報やサポートをアプリ上で集約することで、利用者が安心して日本での暮らしを続けられる環境づくりを目指しています。

主な機能

「GTN Living」では、以下の機能を通じて外国人入居者の生活を支援します。

今後の展開

- AI／有人によるチャットサポート日常生活での疑問や困りごとについて、AIと有人対応を組み合わせた相談環境を提供します。- 防災情報・日本の生活・文化に関する情報配信災害時の注意喚起や、日本で生活するうえで役立つ情報を多言語で発信します。- ユーザー限定のクーポン配信生活に役立つサービスや提携先の情報を、アプリを通じて提供します。- GTNからのお知らせ配信家賃保証や生活支援に関する重要な案内を、アプリ上でタイムリーに届けます。

今後は、入居中の生活サポート機能を拡充し、トラブルを未然に防ぐ仕組みづくりを加速させます。 何かあった時の解決策としてだけでなく、「持っているだけで安心できる」お守りのような役割を担えるよう進化し、入居者様の快適な暮らしと、管理会社様・オーナー様の安定した賃貸経営を力強くサポートしてまいります。

GTNは今後も、外国人が日本に来て「よかった」と感じられる暮らしの実現に向け、保証×生活サポートを軸とした取り組みを推進してまいります。

アプリ概要

アプリ名：GTN Living

- 対象：GTN保証サービス利用者- 提供開始日：2025年12月16日- 対応OS：iOS／Android- App Store- - https://apps.apple.com/us/app/gtn-living/id6755165589- Google Play- - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gtn.living.prod



【GTNについて】

GTNは、「外国人が日本に来てよかったをカタチに」することを目指し、2006年の創業当初から一貫して外国人専門のサービスを提供してきました。住まい（家賃保証・賃貸仲介）・就労（就職・定着支援）・通信（SIM・回線）・金融（クレジットカード・ローン）など日本での暮らしを支えるサービスを包括的に提供しています。社員の7割を、約20の国と地域の外国籍メンバーが占めており、言語・文化の違いを理解したうえで、生活の中で発生するあらゆる困りごとの解決をしています。

社名 ：株式会社グローバルトラストネットワークス

所在地 ：東京都豊島区東池袋1-21-11 オーク池袋ビル2F

創業年月：2006年7月

代表 ：代表取締役社長 後藤 裕幸

事業内容：外国人専門の家賃債務保証・賃貸仲介・通信・金融・登録支援・人材紹介事業など

URL ：https://www.gtn.co.jp/