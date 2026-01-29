株式会社NEWONE、カオナビ主催「FACE to FES’26 ～HRの次の一歩をつくる場所～」に出展

株式会社NEWONE

エンゲージメント向上を軸とした組織開発・人材育成コンサルティング支援を通して“推せる職場づくり”を進める株式会社NEWONE（本社：東京都港区 代表取締役：上林 周平、https://new-one.co.jp/ 以下、NEWONE）は、2026年2月10日（火）に東京国際フォーラムで開催される、株式会社カオナビ主催「FACE to FES’26 ～HRの次の一歩をつくる場所～」のパートナーブースに出展いたします。

本イベントは、著名人や現場で活躍する人事の方々のセッションや講演等を通して、最新の人事トレンドや実践知を学べるとともに、登壇者や参加者と “交流” できるカンファレンスです。

NEWONEは、エンゲージメントを軸に、コンサルティングや人材育成・組織開発等、数多くの企業様のご支援をしてまいりました。人的資本経営が進む中で、「データを活かし、人と組織の変化につなげたい」という声を多くいただいており、今回の出展では、その課題に向き合うための取り組みをご紹介します。

■ ブースでご紹介する内容

NEWONEは、タレントマネジメントシステム「カオナビ」に蓄積された人材・評価・サーベイデータを起点に、組織を変える意思決定から、人が前向きに動き出す行動変容までを「構想から実装まで一気通貫」で支援しております。

ブースでは、次のようなテーマをご紹介します。

- HRアナリティクスを軸にした組織変革- データと育成施策をつなげ、人が“動く”仕組みづくり- 事業戦略に沿った人材ポートフォリオ構築のアプローチ- エンゲージメント向上、評価制度と育成を連動させる実践事例

イベント限定のパンフレットもご用意しており、実践に近い形で取り組みを感じていただける内容です。

■ こんな方におすすめ

- カオナビのデータをもっと活かしたい- サーベイ結果を施策につなげきれていない- 組織づくりを「構想」から「実装」に前進させたい- 人的資本経営を進めたいが具体策に悩んでいる

当日は、NEWONEのコンサルタントがブースに常駐し、企業様の状況に応じたご相談も可能です。

どうぞお気軽にお声がけください。

■開催概要

■ 株式会社NEWONEについて

- イベント名：FACE to FES’26 ～HRの次の一歩をつくる場所～- 日時：2026年2月10日（火）10:00～19:00- 会場：東京国際フォーラム ホールB5/B7- 主催：株式会社カオナビ- 参加費：無料- イベントサイト：https://www.kaonavi.jp/facetofes/2026/

「他にはない、新しい（new one）価値を生み出す」を社名に掲げ、 エンゲージメントをテーマに、「個人の意識変革」と「関係性の向上」を中心とした企業向けコンサルティング、人材育成・組織開発を提供。

人的資本経営の潮流の中で、社員が自発的に仕事にのめり込み、熱中し、成果と成長を両立する“推せる職場”づくりを支援している。

＊主な支援企業：ソフトバンク、カゴメ、三菱地所ホーム ほか多数

＊代表書籍：

『人的資本の活かしかた(https://www.amazon.co.jp/dp/477621217X/)』（2022年7月）

『組織の未来は「従業員体験」で変わる(https://www.amazon.co.jp/dp/4862763367)』（2024年6月 共著）

『部下の心を動かすリーダーがやっていること(https://www.amazon.co.jp/%E9%83%A8%E4%B8%8B%E3%81%AE%E5%BF%83%E3%82%92%E5%8B%95%E3%81%8B%E3%81%99%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC%E3%81%8C%E3%82%84%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8-%E4%B8%8A%E6%9E%97-%E5%91%A8%E5%B9%B3/dp/4776214539/ref=sr_1_1?__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&crid=2RC4BSYPRB1UA&dib=eyJ2IjoiMSJ9.WVrUet1xn4a-G46jAU3gQqradiU5EEieiA1g1fEsnzv-l_BQjK9EwJMQZ_RlMU2o.CyfINt-N8wRM9P4cgXY_UPng4rXKAcIxk1kve5KQX5o&dib_tag=se&keywords=%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3&qid=1766455313&s=books&sprefix=%E4%B8%8A%E6%9E%97%E5%91%A8%E5%B9%B3%2Cstripbooks%2C153&sr=1-1)』（2026年1月）

・所在地：東京都港区虎ノ門3丁目4－7 虎ノ門36森ビル9階

・設立日：2017年9月1日

・代表者：代表取締役 上林周平

・事業内容：コンサルティング、企業研修・組織開発等

・URL：https://new-one.co.jp/

【本件に関する企業様からのお問い合わせ先】

https://new-one.co.jp/contact/

