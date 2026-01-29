【さとふるニュースレター】＜四国版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）

株式会社さとふる

ふるさと納税ポータルサイト「さとふる(https://www.satofull.jp/)」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）は、「さとふる」における＜四国版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）（※１）を発表します。

■＜四国版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）

四国版2025年人気お礼品ランキングでは、愛媛県愛南町の「かつおのたたき」が2年連続で首位を獲得しました。「かつおのたたき」と「みかん」が上位に複数ランクインする傾向は、調査を開始した2022年のランキングから続いており、毎年安定した人気を誇っています。一方、2025年11月に発表した同ランキングの速報版（※2）でランクインしていた「トイレットペーパー」は順位を落とし、新たに「ロールケーキ」が8位に入りました。年末の駆け込み寄付の時期に控除上限まで寄付を行う中で、選びやすい寄付金額のお礼品だったこともあり、年内最後の1か月で寄付が大きく伸びたと考えられます。

他の地域では、「日用品」や「大容量」など日常的に消費するお礼品が上位にランクインしましたが、四国版ランキングでは食卓で特別感を味わえる「かつおのたたき」「ブランドみかん」「ロールケーキ」などが上位を占めました。これにより、“ご褒美志向”のお礼品が人気を集めたことがうかがえます。

さとふるが2025年12月に開催した「物価高時代のさとふるマルシェ」で実施した来場者アンケート（※3）では、「2025年のふるさと納税は“プチ贅沢”派が“生活応援”派の2倍以上」という結果となりました。長引く物価高による“節約疲れ”の影響もあり、「年末はふるさと納税を利用して贅沢に過ごしたい」と考え、ふるさと納税で“プチ贅沢”を楽しむ人が多かったとみられます。

※1 2025年1月1日～2025年12月31日までの「さとふる」における寄付申込み数から四国地方のお礼品に絞って算出

※2 ＜四国版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（速報）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001195.000025119.html

※3 実施期間：2025年12月9日～2025年12月12日。実施場所：二子玉川ライズ ガレリア。回答数：3,127人。会場にて、来場者を対象に、ふるさと納税のお礼品として“生活応援”と“プチ贅沢”のどちらを選びたいかを質問するシール投票を実施。

2025年全国版ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）は以下よりご確認ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001239.000025119.html

＜四国版＞2025年ふるさと納税人気お礼品ランキング（確定）詳細は以下よりご確認ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25119/table/1248_1_fdb151476b268100c773b3cca45ed0f7.jpg?v=202601291251 ]

※ 一部受付期間外・取り扱い終了のお礼品があります

※ お礼品情報は2026年1月26日時点のものです。最新情報は「さとふる」をご確認ください

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄付）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄付者向けに「さとふる」で寄付先の自治体やお礼品の選定、寄付の申込み、寄付金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄付の募集や申込み受け付け、寄付金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

