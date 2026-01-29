ライトノベル新レーベル「ヨゾラギライトノベル」始動！

合同会社如月企画

合同会社如月企画（本社：東京都板橋区）は、2026年1月20日より、ライトノベル新レーベル「ヨゾラギライトノベル」の展開を開始いたしました。

「ヨゾラギライトノベル」は、“いまの時代の唯一無二”をコンセプトに、テーマ性と物語性を両立させた作品を電子書籍にてお届けします。

初回ラインアップ（2026年1月20日発売）

1）『ようこそ、麒麟亭へ』

著者：白川嘘一郎／イラスト：ズミキ

年季の入った酒場でも一国一城の主、それがいいんです！

概要：

場末の寂れた酒場「麒麟亭」。 店主のリオマは、万年金欠でやる気のない、自堕落な男だ。 平和な日々を愛する彼だったが、店の前に行き倒れていた少女・ユーアを拾ったことで、その日常は一変する。

押しかけ店員となったユーア、なぜか店に乗り込んでくるガラの悪い男たち、そして新たな居候も増えていき……。 次々と厄介事が持ち込まれる中、無気力なはずのリオマが見せたのは場末の店主とは思えぬ、隠されたもうひとつの顔だった。

彼は一体何者なのか？ 重い過去を背負った男と、自らの居場所を探す少女。 奇妙な同居人たちが織りなす、少しビターで温かいファンタジー・ドラマ！

ISBN：978-4-911665-00-8

定価：638円（本体580円＋税）

https://lightnovel.kisaragi-planning.com/novel/welcome_to_kirin-tei/

2）『真珠色の月を見上げて』

著者：ゆずみやともめ／イラスト：らっか

地球はうさ耳お姉さんたちに支配されています！

概要：

2034年。地球は地球外生命体ラヴィ（月から来たうさ耳が生えている美少女たち）に支配されていた。地上は荒廃し元々の地球人は絶滅しかかっているという過酷な時代に、少年カナミは生きていた。

士官学校を卒業したその日、『かわいい顔をしている男子は女として生きなければならない』というラヴィのルールによってカナミは少女へと生まれ変わり、ラヴィのために働き始める。

ところがカナミは最初の任務地で、謎の敵対勢力“欧州”の女性ルーシーらに囚われてしまう。彼女たちの捕虜あるいはペットとして過ごすことになるカナミだが、共に生活していくうちに、カナミの胸の内にはルーシーに対する“愛”という感情が徐々に芽生え始めていくのだった。

敵対する勢力に属するカナミとルーシーの愛の行方は果たして――。

性転換（TS）× 敵対百合 × ポストアポカリプス！ 美少女だらけの近未来で繰り広げられる、ちょっとエッチでハイテンションなSFラブコメディ、開幕！

ISBN：978-4-911665-01-5

定価：704円（本体640円＋税）

https://lightnovel.kisaragi-planning.com/novel/gazing_up_at_the_pearly_moon/

