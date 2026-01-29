『1252公認　女子アスリートコンディショニングエキスパート検定　講義動画』本日1月29日（木）より販売を開始

一般社団法人スポーツを止めるな

一般社団法人スポーツを止めるな（所在地：東京都新宿区、代表理事：伊藤華英、以下当社団）は、2026年2月21日（土）16時まで（コンビニ決済の申込期間は、2月14日（土）16時まで）受検申込中の「1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定」に向けた学習機会として、「1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定 講義動画」の販売を本日より開始いたしました。

本動画は、女子アスリートの指導に必要な知識を体系的に学ぶことを目的とした「1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定 テキストブック」について、監修・執筆を担当した先生方ご本人が解説する講義動画です。

受検生の皆さまから寄せられた「テキストの内容を、体系的に理解できる動画教材がほしい」という多数のご要望の声を受けて、最新の知見に触れながら学習できる環境を整えたいという想いから制作しました。

テキストブックと併せてご視聴・ご学習いただくことで、知識の整理と理解がより深まり、実践へのつながりを一層高めていただけます。

講義動画の特徴

本講義動画は、テキスト執筆を担当したトップレベルの専門家（大学教授・スポーツ科学の第一人者）による講義形式で構成されています。

女子アスリート指導に必要な重要論点を中心に、テキスト全体から 特に理解必須のポイントを抽出し、初学者でも体系的に学びやすいカリキュラムに再構成しました。さらに、以下の機能を備えています：

・オンライン配信のため、いつでも・どこでも学習可能

・章ごとの確認テストで学習定着を促進

・確認テストでは、本番検定と同じシステムで練習ができ、検定形式に事前に慣れることができる（※本番テストと確認テストでは一部仕様が異なります）

・テキストの重要論点を中心に短時間で効率よく学習できる構成

講義動画概要

商品名：1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定 講義動画

編者：一般社団法人スポーツを止めるな

定価：8,000円（税込8,800円）※書籍・検定とのセット商品もございます。

本編講義動画：全7本

総再生時間：約3時間30分

視聴形式：ダウンロード後の視聴ではなく、専用サイトにて視聴

視聴可能期間：購入から『6か月間』

視聴回数制限：なし

販売場所：

▽1252エキスパート検定WEBサイト

https://1252expert.com/products/detail/70(https://x.gd/KXsjI)

『1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定』について

女子アスリートを指導する上で必要な知識を問う検定です。トップアスリートの指導者から、学校教員、保護者、アスリート本人まで女子スポーツ関係者に広く知識を身につけてもらうことを目的に、２階級の検定を設けています。

女性特有の月経課題を中心に、女子アスリートのスポーツ環境を正しく知る基礎データ、医学、運動生理学、栄養学、アンチ・ドーピング、S＆Cとケア（ストレングス＆コンディショニングとケア）、コミュニケーションの7つの観点から、女子アスリート×生理に関する正しい知識の習得を目指します。

1級

女子アスリートを指導するプロフェッショナルとして身につけるべき高度な専門知識

主な対象

女子スポーツの指導者として専門性の高い知識を必要とする方

（女子スポーツの専属コーチ、指導者など）

※2級認定者のみ受検可

2級

女子アスリートを指導する上で必ず知っておくべき基礎知識

主な対象

女子スポーツの指導に関わる全ての方

（女子運動部の教員、学校教員、保護者など）

実施概要

開催日時：2026年3月1日（日）～2026年3月14日（土）

申込期間：2026年1月7日（水）12時～2026年2月21日（土）16時

※コンビニ決済の申込期間は、2月14日（土）16時まで

受検料：1級/12,000円（税込13,200円）、2級/8,000円（税込8,800円）

受検方式/開催場所：オンライン受検・インターネットに接続できる環境であれば、どこでも受検可能。

問題数/検定時間：1級/50問 90分、2級/30問 60分

※各級とも4年に1回の更新が必要です。更新は別途費用が発生いたします。

※詳細は1252エキスパート検定WEBサイトをご覧ください。

1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定 WEBサイト

URL：https://1252expert.com/(https://x.gd/AqbKQ)

テキストブックについて

女子アスリートを指導する上で必要な知識を問う、1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定（１・２級）の出題範囲を網羅したテキストブックです。

月経の仕組みや、必要な栄養、適切な接し方など、スポーツ界における女性特有の課題に対する知識や対策を学び、女子アスリートのパフォーマンス向上に役立つ見識を深めることができます。そして、元東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当大臣の橋本聖子氏やスポーツ庁長官の室伏広治氏をはじめとした、スポーツ業界関係者・トップアスリートによる豪華対談コラムも掲載。女子アスリートを取り巻く環境への提言や当事者の実体験を通して、様々な視点から学びを得ることができる一冊になっています。検定対策はもちろんのこと、日々の女子アスリートへのスポーツ指導のヒントとしてもご活用ください。

また、テキストブックの購入者限定特典として、指導の参考・学びにしていただけるトレーニング動画をご用意しています。

書名：1252公認 女子アスリートコンディショニングエキスパート検定テキストブック

編者：一般社団法人スポーツを止めるな

定価：2,500円（税込2,750円）

仕様：A５判、並製

ページ数：272ページ

ISBN：978-4-491-05375-2

発行：東洋館出版社

販売場所：

▽1252エキスパート検定WEBサイト

https://1252expert.com/products/detail/53

「1252プロジェクト」とは

1年（52週）のうち、約12週は訪れる生理とそれに伴う体調の変化は、女子アスリートにとって避けては通れない問題です。「正しい情報がない」「相談する先がない」と感じる女子アスリートや、その指導者のみなさまに対し、必要な情報を楽しく学ぶためのオンライン発信や授業などの様々なプログラムを提供しています。

・1252プロジェクト紹介映像

https://www.youtube.com/watch?v=8D0WARPVGZw

・トップアスリートの生理にまつわる体験談「Talk up 1252」

https://www.youtube.com/watch?v=bVYoDobYa9I

・1252プロジェクト公式インスタグラムアカウント

生理とスポーツの新しい教科書「1252Playbook」

https://www.instagram.com/1252project/

