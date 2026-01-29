島根県

令和８年１月６日に発生した島根県東部を震源とする地震により、宿泊施設で多くのキャンセルが発生しました。

現在は、全ての施設で通常どおり再開しており、多くの方にお越しいただくことを目的に、以下のとおり新たな宿泊キャンペーン「今こそ、しまねへ。しまね旅キャンペーン」を実施します。

キャンペーン期間中に予約サイトからご予約いただく際に、最大 6,000円の割引クーポンをご利用いただけます。この機会にぜひ島根県へお越しください。

令和８年２月９日（月）～令和８年３月 25 日（水）

※クーポン発行は２月９日（月）１０時～（予定）

２．予約サイト

・じゃらん、楽天トラベル

３．クーポン利用条件

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36130/table/1059_1_fe0b9341e1411c4440d0fda729d77874.jpg?v=202601290321 ]

※ 現在、じゃらん・楽天トラベルにおいて発行されている次のクーポンとの併用はできません。

・松江市内の宿泊施設で使える宿泊割引クーポン

・島根県内で対象の宿泊プランの予約に使える冬旅しまね宿泊キャンペーンクーポン

４．その他

キャンペーンの詳細については、以下のサイトをご覧ください。

URL： https://www.pref.shimane.lg.jp/tourism/tourist/kankou/jigyo/syukuhakucp.html

本キャンペーンにかかる特設サイトは２月６日にしまね観光ナビ内において公開予定です。