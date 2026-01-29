オリジナルステッカーとしおりの配布が決定！モネ没後100年「クロード・モネ -風景への問いかけ」

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

アーティゾン美術館（東京都中央区）では、2026年2月7日[土]から5月24日[日]まで、モネ没後100年「クロード・モネ -風景への問いかけ」展を開催します。

展覧会に際して、手元に置いて、いつでも眺めていたくなるモネの作品を、展覧会オリジナルのステッカーとしおりにしました。オリジナルステッカーは、会期中の指定日に本展にご来場の方に配布するほか、都内のカフェやレストラン、ショップなどの館外施設でも配布予定です。オリジナルしおりは、指定の書店にて配布します。ぜひみなさまの身近な場所で、モネの世界をお楽しみください。

■オリジナルステッカー

【来場者限定プレゼント】

本展にご来場いただいた方限定で、日本初公開作品《トルーヴィル、ロシュ・ノワールのホテル》をデザインしたオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

■開幕特別企画 １週間限定

配布期間：2月7日[土]－2月13日[土]

各日先着200名様にプレゼント！

■18時～の夜間開館

配布日：3月20日を除く金曜日、5月2日[土]、5月9日[土]、5月16日[土]、5月23日[土]

各日18時以降にご来場の先着100名様にプレゼント！

受け取り方法：美術館３階の入場ゲートで、QRコードをご提示いただく際に当館スタッフよりお渡しいたします。

＊ステッカーのお渡しはお一人様一枚になります。

＊数に限りがございます。先着順につき、なくなり次第終了となります。

＊このステッカーのミュージアムショップでの販売はありません。

【コレド室町テラスの対象店舗にてステッカーを設置】

クロード・モネ《トルーヴィル、ロシュ・ノワールのホテル》1870年 オルセー美術館蔵 Photo GrandPalaisRmn (musee d'Orsay) / Gabriel de Carvalho / distributed by AMF

コレド室町テラスの一部店舗にて、特別バージョン《ジヴェルニーのモネの庭》のステッカーを設置します。

対象店舗は下記よりご確認下さい：

http://mitsui-shopping-park.com/urban/muromachi/event/3290101.html

設置期間：2月7日[土]ー3月8日[日]

＊なくなり次第終了

＊対象外の店舗あり

＊コレド室町テラスは、2月21日[土]は休館となります。

【都内各所で配布】

クロード・モネ《ジヴェルニーのモネの庭》(部分)1900年 オルセー美術館蔵 Photo @ GrandPalaisRmn (musee d'Orsay) / Adrien Didierjean / distributed by AMF

美術館周辺エリアを中心に、カフェ、レストラン、雑貨店、宿泊施設などで配布いたします。

＊配布場所によりステッカーの種類が異なります。

配布期間： 2月7日[土]より配布 ＊なくなり次第終了

■オリジナルしおり

クロード・モネ《アルジャントゥイユのレガッタ》1872年頃、オルセー美術館蔵 Photo (C) Musee d’Orsay, Dist. GrandPalaisRmn / Patrice Schmidt / distributed by AMFクロード・モネ《昼食》1873年頃、油彩・カンヴァス、オルセー美術館蔵 Photo (C) GrandPalaisRmn (musee d’Orsay) / Franck Raux / distributed by AMFクロード・モネ《サン=ラザール駅》 1877年、油彩・カンヴァス 、オルセー美術館蔵 Photo (C) GrandPalaisRmn (musee d’Orsay) / Benoît Touchard / distributed by AMF

モネの代表作のひとつ《戸外の人物習作-日傘を持つ右向きの女》をしおりにしました。日傘を持つ女性の部分が切り抜かれて立ち上がるデザインで、本や手帳に挟むと、思わずページをひらきたくなります。

配布期間：2月1日[日]より配布

＊なくなり次第終了

配布場所：

・三省堂書店（池袋、有楽町、アトレ秋葉原1、アトレ上野、東京ソラマチ、経堂、大宮、そごう千葉、カルチャーステーション千葉）

・銀座 蔦屋書店

展覧会をもっと知ろう！ ジュニアガイドとコミックガイドを会場で配布

【ジュニアガイド】

小中学生を対象に、モネが描いたさまざまな風景を紹介するジュニアガイドを製作しました。

雪景色、庭、駅、海、そしてジヴェルニーの花の庭と睡蓮の池など。ページごとに「どんな色？」「音は聞こえる？」といった問いかけとともに、作品をじっくり鑑賞する楽しさを伝えます。

【コミックガイド】

モネの作品や生涯を、イラストとコミックでわかりやすく紹介するコミックガイドを製作しました。『フランスふらふら一人旅 モネの足跡をたどる旅』などの漫画家・にしうら染さんが、モネの生涯や、彼が描いた風景の魅力を親しみやすく解説しています。

＊本展会場での配布枚数には限りがあります。ジュニアガイドとコミックガイドは、いずれもPDFを本展スペシャルサイトからダウンロードいただけます。

開催概要

印象派の巨匠クロード・モネ（1840-1926）は、自然光の移ろいに魅せられ、その美しさをカンヴァスにとどめようと生涯をかけて探求しました。没後100年を記念し、モネの最も重要かつ網羅したコレクションを誇るオルセー美術館から、最高峰の作品41点が一挙来日。それらを含むオルセー美術館所蔵の約90点に、国内の美術館や個人所蔵作品を加えた合計約140点で、風景画家としてのモネの魅力に迫ります。

展覧会名： クロード・モネ -風景への問いかけ

会 期： 2026年2月7日［土］- 5月24日［日］

開館時間： 10:00-18:00（3月20日を除く金曜日、5月2日[土]、9日[土]、16日[土]、23日[土]は 20:00まで）＊入館は閉館の30分前まで

休 館 日 : 2月16日［月］、3月16日［月］、4月13日［月］、5月11日［月］

会 場： アーティゾン美術館 6・5階展示室

主 催： 公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館、オルセー美術館、日本経済新聞社、NHK

後 援： 在日フランス大使館／アンスティチュ・フランセ

協 力： 日本航空

担当学芸員： シルヴィー・パトリ（オルセー美術館学芸員、本展監修者）、新畑泰秀、賀川恭子 （アーティゾン美術館学芸員）

「クロード・モネ -風景への問いかけ」スペシャルサイト（https://www.artizon.museum/exhibition_sp/monet2026/）

同時開催 「カタリウム」

会場： アーティゾン美術館 ４階展示室

主催： 公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

タイトルの「カタリウム」とは、「語り」と、空間を表す「リウム (-arium)」でつくったことばで、展覧会は語りの場をテーマとしています。

江戸時代の大名家で制作されたと考えられる屛風や、明治・大正期に神話をテーマにえがいた油彩画と日本画、そして、ベン・シャーンの版画集も。また、因陀羅の《禅機図断簡》や《鳥獣戯画断簡》など、かつて巻物としてひとつの作品だった仲間の断簡も並びます。様々な時代とジャンルによる賑やかな語りの場をお楽しみください。国宝２点、重要文化財７点、重要美術品5点を含む合計56点で構成されます。

入 館 料（日時指定予約制）

ウェブ予約チケット2,100円 窓口販売チケット2,500円 【ウェブでご予約いただくと400円お得】

学生無料（要ウェブ予約）

販売場所：アーティゾン美術館公式サイト(https://visit.artizon.museum/application/ticket/?ec=25110413329405&rc=001)/ARTPASS(https://art-ap.passes.jp/user/e/monet2026/)/ローソン(https://l-tike.com/event/mevent/?mid=770473)（ローソン、ミニストップ店頭）

＊当館ウェブサイトよりご来館前にウェブ予約チケットのご購入をおすすめいたします。 空きがあれば当日でもご購入いただけます。

＊中学生以下は予約不要

＊こちらの料金で同時開催の展覧会もご覧いただけます

公式情報

コラボメニューやオリジナルグッズも充実！詳細はモネ展スペシャルサイトをご覧ください。

https://www.artizon.museum/exhibition_sp/monet2026/

アーティゾン美術館

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館は、1952年に創設されたブリヂストン美術館を前身とし、名前も新たに2020年に開館しました。旧美術館と同じ東京・京橋の地に、約２倍の展示面積と最新の設備を伴い、さらに古代美術、印象派、日本の近世美術、日本近代洋画、20世紀美術、そして現代美術まで視野を広げ、美術の多彩な楽しみを提供します。

住所：〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-2

アクセス：JR東京駅（八重洲中央口）、東京メトロ銀座線・京橋駅（6番、7番出口）、東京メトロ・銀座線/東西線/都営浅草線・日本橋駅（B1出口）から徒歩5分

Tel: 国内 050-5541-8600 海外 047-316-2772（ハローダイヤル）

www.artizon.museum(https://www.artizon.museum/)