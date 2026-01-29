P2C Studio、細胞農業技術のパイオニアであるインテグリカルチャーと戦略的共同開発契約を締結！ブランド開発ノウハウと最先端サイエンスを掛け合わせ、次世代の高機能化粧品開発へ

P2C Studio株式会社

P2C Studio株式会社（UUUM株式会社の子会社／本社：東京都港区、代表取締役社長：妹尾 眞治、以下「P2C Studio」）は、コスメ・食品・素材などあらゆる動物性原材料を「細胞培養」によって生産する細胞農業技術を提供するインテグリカルチャー株式会社（本店：神奈川県藤沢市、代表取締役社長：羽生 雄毅、以下「インテグリカルチャー」）と、細胞農業技術(*)を活用した化粧品開発に関する戦略的共同開発契約を締結しました。

(*)細胞農業技術とは、本来は動物や植物から収穫される産物について、特定の細胞を培養することにより生産する技術です。

■戦略的共同開発契約を締結した背景と目的

昨今、クリエイターエコノミーの拡大に伴い、個人の発信を起点としたブランド・グッズ関連のP2Cビジネス市場、および消費者へ直接価値を届けるD2Cビジネス市場は急速に成長しています 。P2C Studioにおいてもこれらの領域は継続的に大きく成長しており、現在最も注力している分野の一つです 。

一方で、市場の成熟と消費者の価値観が多様化し、プロダクトには「本質的な機能性」と「社会的な誠実さ」が一層求められています。



P2C Studioはこうした市場の変化を見据え、親会社であるUUUMが持つ「専属クリエイター」「多大なクリエイターネットワーク」、そして蓄積された「インフルエンサーマーケティング」のノウハウを最大限に活用。これらの強力なアセットを基盤に、クリエイターやブランドが抱える「モノづくりの質の向上」や「市場への誠実な伝達」といった課題を多角的にサポートし、P2C/D2C事業の競争力を高めていくことを目指します。



これに、インテグリカルチャーが持つ最先端の細胞農業技術を融合させることで、個人のクリエイターや単独のブランドでは到達が困難だったサイエンスに基づく製品開発を実現。確かな機能性と信頼性を兼ね備えた次世代のブランド・プロダクトを展開し、あらゆるクリエイターのブランド関連事業の質を担保するとともに、生活者へ本質的な価値を届けるモノづくりを追求してまいります。

■本研究開発のポイント：次世代原料とブランド開発の戦略的パートナーシップ

両社の強みを融合させ、以下の3つの価値を市場に提供します。

サイエンスに基づいた製品価値：

インテグリカルチャー独自の細胞農業技術を活用。従来の抽出・合成では難しかったバイオロジーに基づく次世代の資源を活用した製品を開発し、クリエイターやブランドが自信を持って生活者へ届けられる製品価値を実現します。





マーケットイン型のブランド開発：

P2C Studioが培ってきた「個人の熱量をブランド化するノウハウ」と最先端の消費者トレンドを融合し、研究段階から市場の熱狂を捉えた製品を創出します。





持続可能なサプライチェーンの構築：

気候変動や人的資源に左右されない安定的な供給を可能にする細胞農業技術を応用し、クリーンで安心な製品供給体制を構築します。

■今後の展望

P2C Studioは、今後も「高い技術力」と「商品開発力」を掛け合わせた革新的なプロダクトの開発をさらに加速させます。単なるトレンドの追随に留まらず、科学的根拠（エビデンス）に基づいた革新的なブランドを順次展開することで、消費財マーケットにおける新たなスタンダードの創出や、クリエイターが手掛けるブランドの市場価値を底上げし、生活者へ本質的な価値を届けるモノづくりを追求してまいります。

■インテグリカルチャー株式会社について

インテグリカルチャーは、コスメ・食品・素材など、あらゆる動物性原材料を「細胞培養」によって生産する細胞農業技術を提供。導入企業と連携し、細胞農業技術の活用により、環境負荷を大幅に低減しつつ、気候変動や労働力不足といった外部要因に左右されない持続的サプライチェーン構築を目指す。さらに科学的アプローチに基づいた有用な原材料開発を通じて、導入企業の革新的かつ持続可能なものづくりと事業競争力の向上に寄与。

設立 ：2015年10月

代表者 ：代表取締役社長 羽生 雄毅

所在地 ：神奈川県藤沢市村岡東二丁目26-1 湘南ヘルスイノベーションパーク A32F-3111

事業内容 ：細胞培養システムの研究開発、細胞培養食品の生産技術開発、化粧品・サプリのOEM/ODM、細胞培養の消耗品・装置の販売、細胞農業のコミュニティ運営

HP : https://integriculture.com/

■P2C Studio株式会社について

P2C Studioは、D2C（Direct to Consumer）／P2C（Person to Consumer）事業において「ヒトを起点としたブランドづくり、モノづくり」を実現するプロフェッショナルカンパニー。ブランド、グッズ、ライセンス、デジタルコンテンツ等の多様なモノづくりと、クリエイターの情報発信力を最大化する統合マーケティングコミュニケーション及びEC・店舗販売等を戦略的に展開。

設立 ：2021年6月

代表者 ：代表取締役社長 妹尾 眞治 / 代表取締役副社長 大道 友樹

所在地 ：東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー28階

株主 ：UUUM株式会社(100%出資連結子会社)

事業内容 ：P2C事業、オリジナルグッズ事業、ライセンス事業、EC運営事業

HP : https://p2cstudio.com/