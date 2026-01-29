「ヤングアニマルWeb」人気作品『地雷グリコ』１巻無料キャンペーン！！

株式会社白泉社(C)︎暁月あきら／白泉社 (C)青崎有吾（KADOKAWA刊）

ヤングアニマルWeb人気作品キャンペーン！！『地雷グリコ』（暁月あきら／漫画 青崎有吾／「地雷グリコ」KADOKAWA刊 原作）1巻無料キャンペーン実施！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

2/11(水)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！





【『地雷グリコ』（暁月あきら／漫画 青崎有吾／「地雷グリコ」KADOKAWA刊 原作）あらすじ】平穏を望む女子高生・射守矢真兎。勝負事に、やたらと強い。友人の鉱田ちゃんに頼まれ、学園祭での屋上の使用権を巡るクラス同士の争奪戦、通称＜愚煙試合＞に挑むことになった真兎。それをきっかけに、一風変わったゲームに次々と巻き込まれ…？騙しと理詰めが勝利を導く――誰も死なない究極の頭脳戦、開幕！

【ヤングアニマルWeb】「地雷グリコ」はこちらから↓

https://younganimal.com/episodes/790e713fe880f

コミックス１～３巻好評発売中！！

『地雷グリコ 3』（暁月あきら／漫画 青崎有吾「地雷グリコ」KADOKAWA刊／原作 白泉社）書影地雷グリコ 3

■著者名： 暁月あきら / 青崎有吾

■ISBNコード：9784592164906

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2026.1.29

生徒会長・佐分利錵子と真兎との『自由律ジャンケン』勝負が開幕。互いの〈独自手〉の効果を推理しながら勝負が進んでいくが、第３ゲームと第４ゲームで明らかに会長の後出しにも関わらず、審判の椚先輩は会長の勝利を認めるという異常事態に。しかし真兎はそのことをきっかけに会長の独自手「蝸牛」に付与された効果を看破し――!?

『地雷グリコ 2』（暁月あきら／漫画 青崎有吾「地雷グリコ」KADOKAWA刊／原作 白泉社）書影

■著者名： 暁月あきら / 青崎有吾

■ISBNコード：9784592163701

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.7.29

かるた部の出禁を賭けて嫌味なカフェ店主・旗野と勝負をすることになった真兎。提案されたゲームは、百人一首を用いた神経衰弱――その名も『坊主衰弱』!!早々に旗野がイカサマを働いていることに気付いた真兎だが、なぜか指摘をしないままゲームを続ける。その一方で鉱田ちゃんや椚先輩にメールで様々な指示を送っていて…？

『地雷グリコ 1』（暁月あきら／漫画 青崎有吾「地雷グリコ」KADOKAWA刊／原作 白泉社）書影地雷グリコ 1

■著者名： 暁月あきら / 青崎有吾

■ISBNコード：9784592163305

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2025.2.28

平穏を望む女子高生・射守矢真兎。勝負事に、やたらと強い。友人の鉱田ちゃんに頼まれ、真兎は学園祭での屋上の使用権を巡っての争奪戦、通称《愚煙試合》に挑むことになる。辿り着いた決勝の相手は、生徒会代表にして《愚煙試合》連覇中の椚先輩。審判から提示されたのは、誰もが経験したことのあるあのゲームをアレンジしたもので…？