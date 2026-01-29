【新製品】30分ほど煮込むだけでご自宅で作れる本格薬膳。黄金のリカバリースープ誕生！

株式会社藤屋美味藤屋logo

株式会社藤屋（本社：東京都江東区／代表取締役社長：藤木 守）は、1963年（昭和38年）、東京・港区六本木にて設立62年にわたり、高級中華食材の専門卸として、全国のホテル・高級レストランの厨房で一流料理人に選ばれ続けてきた老舗中華ブランドです。

その確かな技術と目利きを背景に、一般のお客様に向けた新ブランド「美味藤屋（びみふじや）」 を2025年11月からECや催事で展開しています。

▪️新製品「美味金華ハム薬膳スープ」について

製品名：美味金華ハム薬膳スープ

2026年2月4日～公式オンラインショップで販売開始します。

公式EC：https://bimifujiya.base.shop

2026年2月4日～2月10日に日本橋三越に出店いたします。

税込み価格:\3,510

世界三大ハムのひとつとされる金華ハムを贅沢に使用。

長期熟成が生む重厚な旨みと自然な塩気を、スープのベースに据えました。

金華ハムは、自前で一から再現しようとすると数十種類の香辛料と長い熟成期間を要する希少食材。そこに、干し貝柱・干し海老といった魚介の旨み、さらに高麗人参・当帰など十六種の和漢素材を独自の黄金比で配合。薬膳特有のクセを抑え、“ご馳走として成り立つする薬膳スープ”に仕上げました。創業より培った目利きと技術が息づく安定的に美味しい一皿を、ぜひご家庭でお愉しみください。

▪️「薬膳×リカバリー」という新提案

本製品が目指したのは、「健康のために我慢して食べる薬膳」ではありません。

会食や移動が続く日、疲れが抜けにくい夜でも、重さを残さず、翌日に響かない。

“美味しいから食べたくなり、結果として身体が整う”そんな現代の大人に向けた贈答にも、自分へのご褒美にも選ばれる「整うご馳走」として、中華と薬膳のイメージを更新する一品です。

▪️開発背景：プロの味を、30分で自宅で作れないか？

「薬膳には興味があるけれど、お家で作るにはハードルが高い……」 そんなお悩を多くいただいてました。お客様目線に立ち手間と費用抑えつつ、なんとかお応えできないかという想いから、このスープは生まれました 。



創業家には、体調を崩した際に金華ハムを使った滋養スープを飲むと、不思議と力が戻るという言い伝えがあります 。しかし、その「やみつきになる味」を自宅で再現するには、膨大な手間と職人の目利きが必要でした 。高麗人参や当帰（トウキ）といった滋養あふれる素材は、扱いを一つ間違えれば香りが強すぎ、正しく扱えば身体の芯から力が湧き上がる「魔法の滴」となります 。現代は、疲れていても休めない人が多い時代 。だからこそ、その絶妙なバランスを家庭で手軽に再現できるよう、試行錯誤を重ね開発されました。卸売のプライドをかけて選び抜いた「特製金華ハム」と和漢素材を凝縮 。

プロが数日かけて仕込む「最上級黄金スープ」の味わいを、わずか30分の煮込みで再現できます。

中華と薬膳のイメージを鮮やかに更新する「整うご馳走」を、ぜひご家庭でご体感ください 。

プロが数日かけて仕込む「最上級黄金スープ」の味わいを、ご家庭で驚くほど簡単に再現できるよう、試行錯誤を重ねて辿り着きました。

▪️使い方・シーン

30分ほど煮込むだけで本格薬膳金華ハムスープが完成する簡単キット。

封を開けた瞬間、16種類の厳選薬膳が放つ独特な香りに包まれます。

お鍋にセットを入れ、コトコトと火にかけること30分。

最高級金華ハムの熟成された旨味がジワリと染み出し、透き通ったスープがとろりと輝く「琥珀色の黄金スープ」へと変貌を遂げます。

一晩熟成

一晩そっと寝かせると 薬膳の角が取れ、金華ハムの深みが渾然一体となった「熟成の極み」が、翌朝の心と身体を芯から温め、呼び覚まします。日々の暮らしではなかなか揃えられない、旨味、滋養、香り、身体が喜ぶ16素材の力をこの一袋に凝縮しています。



16素材内訳以下

金華火腿（金華ハム）、高麗人参、当帰、干し椎茸、干し貝柱、干し海老、なつめ、くこのみ、松の実、蓮の実、月桂樹、八角、山椒、生姜、唐辛子

詳細は発売日以降以下URLにアップされます。

▪️金華ハムとは

中国・浙江省産の金華火腿（ハム）は、イタリアのパルマハム、スペインのハモンセラーノと並ぶ世界3大ハムの一つです。中国ハムの中でも最高峰に位置する製品で、皮が薄くて脂も少ない、希少種「金華豚」のモモ肉（後足）を塩漬けし、自然熟成させ作られています。当社独自の技術で風味を損なわずに旨味を凝縮しております。

出店・販売情報 期間：2026年2月4日～2月10日

店名：日本橋三越

営業時間：施設に準ずる

会場：東京都中央区日本橋室町1-4-1 本館

期間限定出店予定。

チャーシュー各種、腸詰とともに展開します。

スープの試食を出します。

Instagramで随時発信しますのでお手数ですがご確認よろしくお願い申し上げます。

■ブランド情報

美味藤屋（びみふじや）

公式Instagram：https://www.instagram.com/bimifujiya

■製品に関するお問い合わせ

株式会社藤屋 美味藤屋 担当:渡邊

Mail： bimifujiya@fujiya-inc.co.jp