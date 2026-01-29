“ちょっと早めの夏”を召し上がれ！「野菜フライ 夏野菜カレー」好評につき2月1日から再発売

カネテツデリカフーズ株式会社

カネテツデリカフーズ株式会社（本社:兵庫県神戸市 代表取締役社長：村上 寛）は、2025年の春夏シーズンに発売し好評をいただいた「野菜フライ 夏野菜カレー」を、2026年2月1日（日）から期間限定で再発売します。

本商品は、「野菜フライ」発売70周年を記念し、2025年3月に期間限定で販売した商品です。発売後は、「水産練り製品・揚げ物」カテゴリにおける2025年春夏の新商品の中で販売数量No.1（※1）を記録するなど、大きな反響をいただきました。多くのお客様から「また食べたい」というお声を受け、このたびの再発売が決定しました。寒い季節ではありますが、ひと足早く、ホットな“夏野菜カレー”の味わいをお楽しみいただけます。

さらに、発売70年超のロングセラー商品「野菜フライ」をハートの形にした「ハートになった野菜フライ」を、バレンタインシーズンに合わせた特別企画商品として、2026年2月6日（金）より期間限定で発売します。大切な人方への“ありがとう”の気持ちをお届けします。

（※１） 日経POS+RDS（全国） 水産練り製品・揚げ物カテゴリ 期間：2025年3月～8月 新商品内販売数量

【商品概要】

商品名称：野菜フライ 夏野菜カレー

内容量：2枚

販売価格：オープン価格

販売エリア：全国のスーパーマーケット、量販店 など

販売期間：2026年2月1日（日）～8月31日（月）予定

魚のすり身に、45％以上の野菜（玉ねぎ・カボチャ・人参）、トマトペーストを加え、パン粉を付けて揚げた「お魚惣菜フライ」商品。

そのままはもちろん、温めるとよりカレー風味の旨みが際立つ、おかずの一品や間食、おつまみにも最適な商品です。

商品名称：ハートになった野菜フライ

内容量：4枚

販売価格：オープン価格

販売エリア：全国のスーパーマーケット、量販店 など

販売期間：2026年2月6日（金）～2月14日（土）予定

“ありがとう”の気持ちをかたちにしたハート型の「野菜フライ」。家族のお弁当やギフト、パーティーなど、また、甘いものが苦手な方へのバレンタインでの気持ちの品としてもピッタリな一品です。

●野菜フライについて

1955年の発売以来から、皆さまに愛されて続けて70年！

胡椒をきかせた魚のすり身に、大きめにカットした約40％の野菜（玉ねぎ・キャベツ）を加え、パン粉をつけて揚げた「お魚惣菜フライ」です。調理の手間を大幅に削減できる画期的な惣菜として開発され、発売当時では珍しかった洋食風の味わいが特長の商品です。お弁当や夕飯の一品などとして長年にわたり多くの方々にご愛顧いただいている、カネテツデリカフーズのロングセラー商品です。

野菜フライ特設webページ

https://www.kanetetsu.com/pages/yasaihurai(https://www.kanetetsu.com/pages/yasaihurai)

●創業100周年の「カネテツデリカフーズ」について

1926年(大正15年)創業。2026年3月に創業100周年を迎える、兵庫県神戸市・六甲アイランドに工場を持つ魚肉練り製品の製造業(代表取締役社長：村上 寛)。1990年には全商品合成保存料無添加を実施。さらに2018年には、練り製品の製造工場として初めて「ISO22000」「FSSC22000」「JFS-C」の3つの食品安全管理システムの認証を取得。現在もFSSC22000認証を維持し、「安心・安全」な商品作りに取り組んでいます。また、蒲鉾を立体的に表現する技術、すり身を使用したシーフードの再現技術など、独自性あふれるモノ作りをおこなっています。まるで本物のような味・食感・見た目を再現し、そのネーミングでも話題の「ほぼカニ (R) 」をはじめとする“ほぼシリーズ”商品は、シリーズ累計販売数量 1億 パックを突破。