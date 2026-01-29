ヤングアニマルWebで『放課後のアイドルには秘密がある』最新８巻発売記念！！3巻無料キャンペーン実施！！

株式会社白泉社

【「僕のクラスには、正真正銘のアイドルがいる」あらすじ】

超エリート校に進学した高校一年生の昼野は、厳しい母親の厳命により勉強でトップを取らなければいけないが、入学最初の学力テストで記入ミスにより赤点を出した昼野は補習を受けることになる。しかし、その補習にはもう一人参加者がいて…？全ラブコメが羨む、モブ男子×人気アイドルとの秘密共有ラブコメディ！

【コミックス情報】１～７巻まで好評発売中！最新８巻1/29発売！

『放課後のアイドルには秘密がある 8』（あまねかしこ／著 白泉社）書影放課後のアイドルには秘密がある 8

■著者名： あまねかしこ

■ISBNコード：9784592165293

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

ふたりきりで遊園地デートに行くことになった昼野と黒宮さん。それぞれがそれぞれの想いを胸にデートの準備を進めるが、その裏でまおと坂本が動いていて…？そして迎えたデート当日。着実に距離が縮まっていくふたり。アイドルであることを忘れて楽しむ黒宮さんだが、心の奥底であの日の言葉がリフレインして…。人気アイドルとの秘密共有ラブコメディ、第８巻!!

『放課後のアイドルには秘密がある 1』（あまねかしこ／著 白泉社）書影放課後のアイドルには秘密がある 1

ホウカゴノアイドルニハヒミツガアル 1

■著者名： あまねかしこ

■ISBNコード：9784592162674

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：715円（本体650円＋税10%）

■発売日：2023.2.28

超エリート校に進学した高校一年生の昼野は、入学最初の学力テストで記入ミスにより赤点を出し補習を受けることになる。しかし、その補習にはもう一人参加者がいて…？