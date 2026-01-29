衝撃のSFラブコメ！！『愛の流星カウーパ』最新３巻発売記念！ヤングアニマルWebにて１巻無料キャンペーン実施！

株式会社白泉社(C)雨蘭／白泉社

『愛の流星カウーパ』最新3巻発売記念キャンペーン！！

1巻無料キャンペーン実施！！

※会員限定で無料になる話も含まれます。

2/11(水)までの期間となっておりますので是非この機会にどうぞ！！

【『愛の流星カウーパ』あらすじ】

映画研究部に所属する大学生、因瀬は「自分の人生に恋愛は必要ない」と言い切るほどの恋愛嫌い。しかしそんな彼に人生を変える、ある出会いがあり…。「無邪気の楽園」「俺はロリコンじゃない！」の雨蘭が描く、キャンパスライフSFラブコメ！

ヤングアニマルWebはこちら↓

https://younganimal.com/episodes/5e16e9927856b

【コミックス情報】１～３巻好評発売中！！

『愛の流星カウーパ 3』（雨蘭／著 白泉社）書影愛の流星カウーパ 3

■著者名： 雨蘭

■ISBNコード：9784592165309

■シリーズ名：ヤングアニマルコミックス

■定価：759円（本体690円＋税10%）

■発売日：2026.1.29

恋愛否定派の童貞大学生、因瀬は宇宙人「カウーパ」と衝突し、股間に寄生されてしまう。常識の通じないカウーパに振り回される因瀬だったが、さらにはカウーパの発する発情フェロモンの効果で、映研部員のしずく、アコ、池尻の３人と合体直前になるなど災難は続いていく…。そんなある日、因瀬は衝撃の事実を聞かされる。

それは「二年半のうちに自ら子孫を残せなければ、３人のうち誰かと強制的に繁殖させられる」というもので…？