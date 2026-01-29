植物性ミルクアイスシリーズに、甘くほろ苦いご褒美スイーツが新登場！　GREEN CRAFT ミニカップ『アフォガート～薫るエスプレッソ～』2月3日(火)より期間限定新発売！

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社（本社：東京都目黒区、社長：五十嵐享子）は、GREEN CRAFT ミニカップ『アフォガート～薫るエスプレッソ～』を2月3日(火)より期間限定にて全国で新発売します。

本商品は、クリーミーな豆乳ベースのバニラアイスに、香り高いエスプレッソを組み合わせたスイーツのような贅沢感のあるアイスです。「GREEN CRAFT」は、「植物性ミルク」をベースにした、牛乳不使用のシリーズです。ご購入経験のある方の95.5%が「また新商品を購入したい」とご回答いただくなど、お客様からご好評いただいています。(Source: 2025年9月実施消費者調査・当社調べ)

開発担当者が語る商品の裏側！

～GREEN CRAFT ミニカップ『アフォガート～薫るエスプレッソ～』篇～

■バニラとエスプレッソが調和する味わいを贅沢に楽しむ、ご褒美スイーツ

「GREEN CRAFT」は植物性ミルクをベースにした、からだ想いとご褒美感を両立したシリーズです。今回、豆乳と相性がよいコーヒーフレーバーの中でも、イタリア発祥のスイーツ「アフォガート」の味わいを表現しました。バニラの味わいとエスプレッソの豊かな風味が織りなす、贅沢感のある味わいをご堪能ください。



★こだわりポイント１.…豆乳ベースながらもクリーミーな味わいのバニラアイス

マダガスカル産のバニラを使用した、豆乳ベースのなめらかなバニラアイスです。コク深い味わいの豆乳を使用することで、贅沢感のあるクリーミーな味わいに仕上げました。ほろ苦いエスプレッソソースとバニラが調和する、アフォガートのような味わいをお楽しみください。

★こだわりポイント２.…豊かな香りが楽しめる、本格的な味わいのエスプレッソソース

エスプレッソソースは、バニラと相性が良いエチオピア産モカのコーヒー豆をブレンドしました。また、焙煎の香りが凝縮されたコーヒーエキスを加えることで、しっかりとした苦味と奥行きのある香りを引き出しています。甘さとほろ苦さのバランスにこだわり、バニラと合わせることでアフォガートらしい味わいが感じられるよう仕上げました。

特設サイト：https://www.haagen-dazs.co.jp/products/special/greencraft-soy-affogato/

■商品情報

【商 品 名】 ハーゲンダッツ GREEN CRAFT ミニカップ『アフォガート～薫るエスプレッソ～』

（期間限定）

【種 類 別】 氷菓

【原材料名】豆乳（国内製造）、砂糖、エスプレッソコーヒーソース、粉あめ、卵黄、

食塩／バニラ香料、安定剤（ペクチン）、（一部に卵・大豆を含む）

【内 容 量】 110ml

【価 格】 351円（希望小売価格：消費税込み）※軽減税率適用

【発 売 日】 2026年2月3日（火）

【販 売 先】 全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート他