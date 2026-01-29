400円式の「トイカプセルマシン」、一般販売開始！

どこにでもガチャマシンを設置可能！企業向けガチャガチャトイカプセルマシーン「スタートセット」に400円式が登場！一般販売を開始しました。

株式会社フェイスガチャガチャトイカプセルマシーン

雑貨ブランドCAMSHOP.JPより、カプセルトイマシン（ガチャマシン）400円式が発売。

付属となる空カプセルサイズは48ｍｍ、65mm、75mmからお選び頂けます。

キャスター付属、パーツ不要で縦連結可能、空カプセルが50個付属なので、すぐに手軽にガチャマシンの設置が可能となります。ゴールドカラーは店頭でも目を引くこと間違いなしのカラーです。

数量限定での特別販売となりますのでこの機会にお求めください。

【想像が広がる、使い方はいろいろ】

・イベント出展で来場者参加型の“ひと引きガチャ”に

・オリジナル雑貨や試供品などを詰めて店舗の集客装置に

・社内イベントや結婚式の二次会演出にも最適

・カプセルの中に“おみくじ”を入れて占いに活用

・自社製品のプロモーションや限定品の抽選販売にも活躍

[商品紹介ページ]

https://camshop.jp/?mode=grp&gid=3067991&sort=n(https://camshop.jp/?mode=grp&gid=3067991&sort=n)

[CAMSHOP.JP]

CAMSHOP.JP（キャムショップ）は株式会社フェイスが運営する「ノリモノ雑貨」専門ブランドです。

各自動車会社の公式ライセンスを取得した限定グッズを展開しています。

オフィシャルサイト：https://camshop.jp/

[商品詳細]

ガチャマシーン

本体：幅32cm、奥行43cm、高さ72cm

梱包：幅32cm、奥行44.5cm、高さ72cm

対応カプセルサイズ：直径45mm(約200個収容)～直径75mm(約50個収容)に対応

対応コイン：400円専用



カプセル

サイズ：直径65mmまたは直径75mmのどちらか50個が付属



JAN：4570138441830 (品番：441830)



※カプセルの色や見た目はお任せとなります。画像に記載したものでないことがありますのでご了承ください。

[CAMSHOP.JP]

販売元会社名 ：株式会社フェイス

所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38

お問い合わせ：076-287-6593(#)

メール ：27@faith-jp.com

受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)

HP ：https://camshop.jp/

https://camshop.jp/?pid=189137453