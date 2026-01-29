シリーズチャンピオン男女各300万円、舞台は「日本アルプス」！ 日本トレイルランニング・グランプリシリーズ 2026 詳細概要 決定

リッジライン

日本最高峰のトレイルランニング・シリーズ戦「NIPPON TRAIL RUNNING GRAND PRIX SERIES（日本トレイルランニング・グランプリシリーズ、略称：日本TRGP シリーズ）」のシリーズ詳細概要が決定したことを発表いたします。

国内初の賞金総額1,000万円をかけた日本TRGPシリーズの2026年シーズンの対象レースは、「中央アルプススカイラインジャパン2026 （38k部門）」（7月5日（日）開催）、「The 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉 （37k部門）」（7月19日（日）開催）、そして「白馬国際クラシック（29k部門）」（9月13日（日）開催）の3戦となります。

初年度となる2026年シーズンは、世界有数の山岳密度や多様な地形、また四季を通じた景観美などを考慮し、白馬連峰、中央アルプス、北信州と行った国際的評価の高い日本山岳エリアで開催されるレースを対象とし、「世界でも稀な高環境トレイルを持つ国“NIPPON”」を象徴するシリーズ戦の確立に挑戦してまいります。



第1戦から第3戦までの各レースにおいて、男女上位の選手にシリーズポイントを付与。全3戦の合計獲得ポイントの多い順に、年間ランキングおよびシリーズチャンピオンを決定。シリーズチャンピオンには、男女ともに300万円の賞金が授与されます。また各レースにおいて、男女上位1位～3位の選手にも賞金を授与いたします。

現在世界から「観戦型・エンターテイメント性」の観点から注目を浴び、また大規模国際大会でも取り上げられるショートディスタンス（レース距離：30km前後）を対象レースにすることで、日本のトップトレイルランナーやトレイルランニングに興味を持つトップアスリートがシーズンを通じて参戦し、競技力の引き上げとともに、新たなトレイルランニングカルチャーの発展を目指してまいります。

なお、対象レースとなる「中央アルプススカイラインジャパン 2026」、「The 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉」および「白馬国際クラシック」の詳細概要およびエントリーに関してはシリーズ公式ウェブサイト（www.nippon-trgp-series.com(https://www.nippon-trgp-series.com/)）および公式Instagram @nippon_trgp_series（www.instagram.com/nippon_trgp_series(https://www.instagram.com/nippon_trgp_series)）をご確認ください。皆様のチャレンジおよびご参加を心よりお待ちしております。

【開催概要】

日本国内のトレイルランニングのさらなる発展と、大自然の中でのアスリートたちの挑戦のチャンスを創り出すことを目指し、国内初の賞金総額1,000万円を懸けた、日本有数の山岳地形を舞台としたトレイルランニング・レースを転戦し、国内外のランナーがシーズンを通じて競い合い、年間王者を決定するグランプリシーズ。

■イベント名称： NIPPON TRAIL RUNNING GRAND PRIX SERIES

■対象レース：

第1戦 中央アルプススカイラインジャパン 2026 「NIPPON TRGP CENTRAL ALPS 38k」

第2戦 The 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉 「NIPPON TRGP NOZAWA-ONSEN 37k」

第3戦 白馬国際クラシック 「NIPPON TRGP HAKUBA 29k」

■主催： 日本トレイルランニング・グランプリシリーズ事務局 （リッジライン内）

■協賛： SALOMON

■公式HP： www.nippon-trgp-series.com(https://www.nippon-trgp-series.com/)

■公式Instagram： www.instagram.com/nippon_trgp_series(https://www.instagram.com/nippon_trgp_series)

アカウント： nippon_trgp_series

▼ 対象レース：第1戦

中央アルプススカイラインジャパン 2026

開催日 ： 2026年7月5日（日）

開催地 ： 長野県駒ヶ根市/宮田村

対象レース ： NIPPON TRGP CENTRAL ALPS 38k

（距離37.5km 上昇+2,571m/下降-2,597m）

参加資格 ： 男女高校生以上（～2011年4月1日生まれ）

参加定員 ： 500名

エントリー費： 15,000円（高校生 11,000円）

エントリー期間 ： 2026年2月1日（日）～ 6月15日（月）

※定員になり次第終了

大会HP ： www.centralalps-kmpn.com/(https://www.centralalps-kmpn.com/)

公式SNS ： www.instagram.com/central_alps_sj/(https://www.instagram.com/central_alps_sj/)

▼ 対象レース：第２戦

The 4100D マウンテントレイル in 野沢温泉 2026

開催地 ： 長野県野沢温泉村

対象レース ： NIPPON TRGP NOZAWA-ONSEN 37k

（距離37.0km 上昇+2,590m/下降-2,590m）

参加資格 ： 男女高校生以上（～2011年4月1日生まれ）

参加定員 ： 600名

エントリー費： 18,000円（高校生 14,600円）

エントリー期間： 2026年2月16日（月）～ 6月21日（日）

※定員になり次第終了

大会HP ： https://s-mountain.com/nozawa/

大会SNS ： www.instagram.com/nozawa_4100d/(https://www.instagram.com/nozawa_4100d/)

▼ 対象レース：第３戦

白馬国際クラシック 2026

開催地 ： 長野県白馬村

対象レース ： NIPPON TRGP HAKUBA 29k

（距離29.8km 上昇+1,698m/下降-1,699m）

参加資格 ： 男女高校生以上（～2011年4月1日生まれ）

参加定員 ： 500名

エントリー費： 15,000円（高校生 11,400円）

エントリー期間： 2026年3月1日（日）～ 8月14日（金）

※定員になり次第終了

大会HP ： https://s-mountain.com/hakuba/

大会SNS ： www.instagram.com/hakuba_classic(https://www.instagram.com/hakuba_classic)